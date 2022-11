Les sondages à la sortie des élections en Israël suggèrent que Netanyahu est sur le point de remporter une courte majorité

Jérusalem

CNN

L’ancien dirigeant israélien Benjamin Netanyahu était sur le point de faire un retour triomphant au pouvoir en Israël, car les premiers sondages à la sortie des urnes suggéraient qu’il avait peut-être obtenu une faible majorité lors de la cinquième élection nationale du pays en moins de quatre ans.

Si les sondages à la sortie des urnes sont corrects – un grand si – Netanyahu et ses alliés politiques semblent être sur le point de remporter la plupart des sièges à la Knesset, le parlement israélien.

Comme prévu, les premiers sondages à la sortie des trois principaux diffuseurs du pays ont suggéré mardi soir qu’aucun parti n’a remporté suffisamment de sièges pour gouverner seul, ce qui signifie qu’il sera nécessaire de constituer un gouvernement de coalition.

Les sondages à la sortie des urnes prévoyaient que les partis pro-Netanyahu remporteraient 61 ou 62 des 120 sièges du parlement. L’alliance est composée du parti Likoud de Netanyahu, du sionisme religieux/pouvoir juif, du Shas et du judaïsme uni de la Torah.

L’alliance soutenant l’actuel Premier ministre par intérim Yair Lapid, composée de Yesh Atid, de l’Unité nationale, Yisrael Beiteinu, du Parti travailliste, du Meretz et de Ra’am, était sur le point de remporter 54 ou 55 sièges, selon les sondages à la sortie des urnes.

Le parti arabe Hadash/Taal, qui est peu susceptible de soutenir l’une ou l’autre des parties, devait obtenir quatre sièges, selon les sondages à la sortie des urnes.

L’élection a été marquée par le taux de participation le plus élevé depuis 2015. La commission électorale centrale a déclaré que 71,3% des électeurs éligibles avaient voté, ce qui était plus que lors de n’importe laquelle des quatre dernières élections qui ont produit des impasses ou des gouvernements de courte durée.

Netanyahu a passé les dernières semaines de la campagne à sillonner le pays dans un camion transformé en scène itinérante recouverte de verre pare-balles. Des publicités pro-Netanyahu – et des publicités montrant ses adversaires louches – ont placardé les côtés des bus.

Il n’est pas encore certain que Netanyahu ait fait son retour, après avoir été dépassé par Lapid après les élections de l’an dernier.

Les sondages à la sortie des urnes ne sont que des projections basées sur des entretiens avec des électeurs mardi, et non sur des résultats officiels. Les résultats peuvent – et ont dans le passé – changer tout au long de la soirée électorale. Les résultats officiels pourraient ne pas être définitifs avant mercredi ou même jeudi.

Une fois les résultats officiels connus, le président Isaac Herzog invitera l’homme politique qu’il juge le plus susceptible de former un gouvernement pour ouvrir des négociations de coalition.

Un retour de Netanyahu à la tête du gouvernement pourrait signifier des changements fondamentaux dans la société israélienne.

Un gouvernement Netanyahu inclurait presque certainement la nouvelle alliance nationaliste juive sionisme religieux/pouvoir juif, dont les dirigeants incluent Itamar Ben Gvir, autrefois condamné pour incitation au racisme et soutien au terrorisme.

Si les sondages à la sortie des urnes s’avéraient corrects, l’alliance d’extrême droite ferait plus que doubler sa représentation à la Knesset. Le groupement disposait de six sièges au parlement sortant ; les sondages à la sortie des urnes indiquent qu’ils ont remporté 14 ou 15 sièges cette fois-ci.

Interrogé mardi par CNN sur ses craintes de diriger un gouvernement d’extrême droite s’il revenait au pouvoir, Netanyahu a répondu par une référence apparente au parti Ra’am, qui est entré dans l’histoire l’année dernière en devenant le premier parti arabe à rejoindre un coalition gouvernementale israélienne.

« Nous ne voulons pas d’un gouvernement avec les Frères musulmans, qui soutiennent le terrorisme, nient l’existence d’Israël et sont plutôt hostiles aux États-Unis. C’est ce que nous allons apporter », a déclaré Netanyahu à CNN en anglais dans son bureau de vote à Jérusalem.

Et les alliés de Netanyahu ont parlé d’apporter des changements au système judiciaire. Cela pourrait mettre fin au propre procès pour corruption de Netanyahu, où il a plaidé non coupable.

Netanyahu lui-même a été l’un des principaux problèmes non seulement lors de l’élection de mardi, mais aussi lors des quatre élections qui l’ont précédée, les électeurs – et les politiciens – se divisant en camps selon qu’ils veulent ou non l’homme universellement connu sous le nom de Bibi.

Une partie de la difficulté à construire un gouvernement stable au cours des quatre dernières élections a été que même certains partis politiques qui sont d’accord avec Netanyahu sur les questions refusent de travailler avec lui pour des raisons personnelles ou politiques qui leur sont propres.

Que les sondages de sortie soient corrects ou non, ce ne sont que des sondages de sortie, pas des résultats officiels.

Obtenir les résultats officiels va prendre un certain temps – ils pourraient être prêts dès mercredi, mais ce pourrait être jeudi avant que la composition finale de la 25e Knesset d’Israël ne soit claire.

C’est en partie parce que les partis doivent remporter au moins 3,25 % du total des voix pour obtenir le moindre siège à la Knesset, un seuil établi dans le but de faciliter la formation de coalitions en excluant les très petits partis de la législature.

Pour déterminer le nombre de sièges que chaque parti obtient, les responsables électoraux doivent d’abord déterminer quels partis ont franchi le seuil. Ensuite, ils peuvent calculer le nombre de voix nécessaires pour remporter un seul siège à la Knesset et attribuer des sièges aux partis en fonction du nombre de voix qu’ils ont obtenues.

C’est le point où le vrai wheeling et le deal commencent.

Il y a une faible chance que même si les résultats des élections ressemblent à une impasse, un négociateur intelligent puisse former une coalition surprise, comme Lapid l’a fait l’année dernière.

D’un autre côté, même si sur le papier, il semble qu’un chef ou un autre ait le soutien nécessaire pour former un gouvernement majoritaire, ils devront quand même convaincre les petits partis de conclure des accords de coalition.

Et ces petits partis auront des revendications – le contrôle de ministères particuliers, le financement de projets ou de programmes importants pour leurs électeurs, l’adoption de nouvelles lois ou l’élimination des anciennes.

Les premiers ministres potentiels devront équilibrer les demandes concurrentes des partenaires rivaux de la coalition, chacun d’entre eux sachant qu’ils détiennent les clés pour mettre un chef de gouvernement au pouvoir.

Et quiconque devient Premier ministre – si quelqu’un le fait – sera confronté aux mêmes problèmes.

Le coût de la vie monte en flèche en Israël comme dans tant d’autres endroits, avec des factures d’énergie et d’épicerie qui montent en flèche. Un sondage réalisé cet été par l’Israel Democracy Institute a révélé que la plate-forme économique d’un parti était de loin le facteur le plus souvent cité comme raison de choisir pour qui voter. Près de la moitié (44%) des électeurs israéliens ont déclaré que c’était le facteur le plus important, bien devant le quart (24%) qui a déclaré que le chef du parti était le facteur déterminant.

Tout nouveau Premier ministre devra également affronter le conflit entre Israël et les milices palestiniennes qui a fait plus de morts des deux côtés cette année que jamais depuis 2015.

Les Forces de défense israéliennes mènent de fréquents raids depuis des mois en Cisjordanie occupée – en particulier à Jénine et Naplouse – affirmant qu’elles tentent d’appréhender des assaillants connus et de saisir des armes.

En tant que stratégie, il ne semble pas avoir réduit le niveau de violence : au moins un civil israélien a été tué par balle près d’Hébron en Cisjordanie samedi, et d’autres ont été blessés dans le même incident – ​​tout comme deux médecins qui ont répondu, un Israélien et un Palestinien. Un jour plus tard, un Palestinien a percuté avec sa voiture cinq soldats israéliens près de Jéricho. Les deux assaillants palestiniens ont été tués, dans un cycle de violence auquel le nouveau Premier ministre devra faire face – si, en effet, il y a un nouveau Premier ministre à la suite du vote de mardi.