Les somptueux mariages afghans reviennent à Kaboul sous les talibans, mais seules les femmes peuvent faire la fête

Les talibans ont interdit les divertissements musicaux et le chant pour les hommes dans les salles de mariage séparées Sabrina, 19 ans, danse devant des membres de sa famille qui applaudissent lors de la célébration de son mariage le 15 décembre. (Elise Blanchard pour le Washington Post)

KABOUL — La spacieuse salle de bal scintillait de lumières. Des jeunes femmes en robes de mousseline et de satin flânent entre les tables ou virevoltent lentement sur la piste de danse sur des bandes de musique rythmée. Au milieu des “oohs” et des “aahs”, la mariée et le marié ont été descendus du plafond dans un téléphérique doré et escortés jusqu’à un trône en forme de lotus. De minuscules drones tourbillonnaient dans les airs, enregistrant chaque instant.

En dehors du décor de conte de fées high-tech, la capitale afghane est restée fermement sous l’emprise d’un régime religieux strict qui a interdit aux adolescentes d’aller à l’école, interdit aux femmes de voyager sans tuteur masculin, les a obligées à porter des robes islamiques informes en public et les a récemment bannis de toutes les universités.

Mais en cette froide soirée de décembre, dans la salle des dames de l’hôtel de mariage White Palace récemment ouvert, plusieurs centaines de Cendrillons étaient libres de pirouetter, de comparer les coiffures et de laisser brièvement derrière elles les restrictions du régime taliban qui avaient perturbé leurs projets d’université ou de carrière. et les laissa ruminer à la maison.

« Dehors, tout est terrible pour nous. Nous ne pouvons pas imaginer l’avenir », a déclaré Halima, 20 ans, qui a terminé ses études secondaires au début de l’année dernière mais qui est inactive depuis. Vêtue d’une robe rose bouffante, elle a salué les autres invités et rigolé avec des amis. « Ici, c’est comme un sanctuaire où l’on se sent en sécurité », dit-elle. “On peut oublier nos soucis et s’amuser le temps d’une nuit.”

Mais dans une pièce séparée, plus petite, où les invités masculins du mariage avaient été relégués, l’ambiance était à la morosité maussade. Quelques hommes plus âgés ont bavardé tranquillement, mais la plupart des plus jeunes ont regardé leurs smartphones, tuant le temps jusqu’à ce qu’ils puissent manger, rejoindre leurs proches et rentrer chez eux.

Ce n’était pas une compagnie mixte qui leur manquait, car les fêtes de mariage ont longtemps été séparées par sexe dans cette société musulmane traditionnelle. C’était de la musique live, qui était devenue l’ingrédient essentiel et déroutant des mariages afghans – en particulier du côté masculin des salons cloisonnés – pendant deux décennies de régime démocratique et d’exposition à la culture occidentale.

Lorsque le mouvement taliban est revenu au pouvoir il y a 16 mois, il a entrepris de réislamiser la société en encourageant la piété et en condamnant les comportements vulgaires. Au fil du temps, les règles se sont durcies. Alors que les mesures les plus controversées du régime ont été dirigées contre les femmes, d’autres ont été appliquées plus sévèrement contre les hommes. La répression de la musique de mariage en est un excellent exemple.

« Dans l’Islam, c’est très clair. Toutes les musiques et tous les instruments sont interdits sauf le daira », un tambourin traditionnel en cuir, a déclaré Atiq Mojahir, porte-parole du ministère taliban pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, lors d’une interview ce mois-ci. “Nous ne voulons pas que les gens soient dérangés par la musique de mariage, mais dans le cas des femmes, nous sommes un peu flexibles.” Tant qu’ils gardent la musique douce, a-t-il ajouté, “ça va”.

Quant aux invités masculins, dit Mohajir, « ils peuvent faire autre chose – lire de la poésie, prêcher, faire des comédies. Ils peuvent profiter de l’occasion comme ils le souhaitent, sauf avec de la musique. Ces dernières années, a-t-il dit, les mariages masculins étaient allés trop loin, avec des danses sauvages et la consommation de drogue. “Certaines familles ont été inquiétées”, a-t-il dit.

Cet argument n’a pas fait grand-chose pour apaiser les clients ou les propriétaires du secteur du mariage de la capitale, une industrie autrefois florissante de quelque 150 salles qui abrite des dizaines de salons de beauté, d’importateurs de fleurs, de traiteurs, de couturiers, d’équipes de vidéo et de caméra, d’agences de location de voitures, de serveurs. , disc-jockeys et chanteurs. Les mariages afghans, un incontournable de la vie sociale, comptent souvent 1 000 invités ou plus.

Mais ces derniers mois, avec l’économie dans une situation désespérée après des mois de sanctions internationales et d’inflation galopante, les mariages ont diminué en taille et en profit – ainsi qu’en excitation. Les familles marchandent le prix des menus du dîner ; les esthéticiennes offrent des rabais de 70 pour cent. Les mariés achètent des fleurs en plastique au lieu de fleurs fraîches pour décorer les voitures blanches qui transportent chaque nouveau couple vers la salle des mariages, un devoir cérémoniel autrefois effectué par des chevaux de calèche blancs.

“Avant, j’achetais des roses du Pakistan pour 3 dollars le bouquet et je les vendais 4 dollars. Maintenant, je ne gagne que 25 cents, et beaucoup d’entre eux se fanent », a déclaré Sharif Wali, fleuriste dans le quartier bourgeois de Khair Khana.

À proximité, une rangée de salons de beauté à proximité de plusieurs salles de mariage a du mal à survivre. Les images de vitrines de mariées coiffées avaient été effacées et la plupart des salons étaient sombres ou vides. Dans l’une, deux coiffeuses attendaient en vain des clients.

“Je travaille ici parce que je n’ai rien d’autre à faire”, a déclaré Malika, 21 ans, qui était en terminale au retour des talibans. « Je voulais aller à l’université et étudier les sciences politiques, mais mon rêve est parti. Mon seul choix maintenant est de rester assis à la maison ou de me marier.

Plus encore que le coût, un sentiment de peur et d’incertitude freine l’esprit et la fréquentation du mariage. Avec l’interdiction totale de la musique live imposée par le régime, de nombreux chanteurs de mariage populaires ont quitté le pays. Dans les sections réservées aux hommes, des groupes de combattants talibans apparaissent parfois sans préavis, scrutant la pièce pendant que les conversations se taisent et qu’un frisson de ressentiment persiste. Plusieurs anciens clients ont déclaré avoir vu des employés de l’hôtel et même des mariés se précipiter vers un poste de police lorsque les inspecteurs ont entendu le son interdit de la musique.

Dans les sections féminines, les festivités sont plus animées et les invités détendus. Les mères amènent leurs enfants costumés pour l’occasion.

Les seuls hommes autorisés sont quelques parents proches de la mariée et du marié, ainsi que des photographes et des DJ qui tournent des enregistrements de musique soigneusement choisie, comme des ballades chantantes d’Iran et des mélodies afghanes traditionnelles qui sont assez énergiques pour danser mais pas assez fortes pour porter .

Pourtant, il y a aussi une ambiance nerveuse de chat et de souris dans les sections féminines. Les directeurs d’hôtel surveillent de près les choses et les gardes aux portes d’entrée se tiennent prêts à les alerter des visiteurs inattendus.

“C’est un peu délicat”, a déclaré un soir le gérant d’une salle low-cost, alors que les invités qui arrivaient se remplissaient consciencieusement dans deux entrées séparées. « Nous sommes heureux que le nouveau gouvernement ait apporté la paix et la sécurité, mais leur interdiction de toute musique rend les choses difficiles. Les gens savent que c’est interdit par la loi, mais c’est une vieille tradition et elle est toujours dans leur cœur.

Deux étages plus haut, la salle des dames se remplissait rapidement. Les femmes se mêlaient et chuchotaient, attendant que les mariés apparaissent. La rumeur s’est répandue qu’un groupe de combattants talibans était entré en bas, mais un peu plus tard, le signal d’alarme est venu. Le DJ a mis une chanson afghane populaire, avec un rythme doux mais percutant. Derrière la porte, le son était étouffé ; deux étages plus bas, c’était inaudible. La soirée était sûre.

Malgré les difficultés financières, les mariages ont repris à un rythme soutenu après la fermeture de nombreuses salles au cours des premiers mois du régime taliban. Dans les quartiers modestes, les salles aux moquettes usées et les stands de sodas sont bondés de nombreux soirs. Le long d’un large boulevard menant à l’aéroport international, un éventail de halls luxueux, certains rénovés et d’autres flambant neufs, illuminent le ciel nocturne.

Le palais blanc, dont la construction a coûté 7 millions de dollars et qui a ouvert ses portes le mois dernier, comprend des piliers peints en or, un dôme central en flèche et de grands escaliers de salle de bal. Son copropriétaire énergique, Fazel Sultani, est à la fois un fervent partisan du développement des affaires sous le nouveau gouvernement et un critique frustré de sa répression de la musique de mariage pour hommes.