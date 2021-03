«  Les sombres réalités de notre lutte pour l’immigration  »: les victimes d’un crash meurtrier en Californie devraient être au centre des changements de politique américaine, selon les dirigeants

HOLTVILLE, Californie – Un accident mortel près de la frontière mexicaine qui a tué 13 migrants illégaux présumés devrait mettre en lumière les problèmes frontaliers américains et la nécessité d’une réforme, ont déclaré jeudi les dirigeants locaux.

Huit personnes sont restées hospitalisées et un adolescent était inconscient jeudi après qu’un SUV transportant 25 migrants du Mexique et du Guatemala soit entré en collision avec un semi-remorque près de la frontière américano-mexicaine plus tôt cette semaine, tuant au moins 13 personnes et en blessant grièvement de nombreux autres.

Les responsables de la patrouille frontalière ont déclaré que toutes les victimes de l’accident étaient soupçonnées d’être entrées illégalement dans le pays et que l’agence enquêtait sur des liens potentiels avec le trafic d’êtres humains.

La collision mortelle s’est produite mardi matin dans le sud de la Californie, à seulement 10 miles au nord de la frontière, où deux véhicules sont entrés aux États-Unis par un trou de 10 pieds dans la clôture, a déclaré le service des douanes et de la protection des frontières.

Le conducteur de la Ford Expedition 1997, qui transportait 25 passagers avec ses sièges arrière retirés, était de Mexicali, au Mexique, a déclaré la California Highway Patrol. L’autre SUV qui a traversé la frontière, un Chevrolet Suburban qui transportait 19 personnes, a pris feu après être entré aux États-Unis, mais tous les passagers ont pu s’échapper avant d’être placés sous la garde de la patrouille frontalière.

La tragédie a amené certains à demander un examen plus approfondi de la crise humanitaire à la frontière. Cheryl Viegas-Walker, maire d’El Centro et membre du conseil municipal depuis plus de deux décennies, a déclaré qu’elle n’avait «jamais vu ni entendu parler d’un accident de cette ampleur» dans la région.

«Ce fut un accident horrible dans son ampleur et ses impacts sur les victimes et leurs familles», a déclaré Viegas-Walker. «Il va nous falloir du temps à tous pour digérer les énormes pertes en vies humaines au sein de notre communauté.»

Viegas-Walker a déclaré que les habitants attendaient d’en savoir plus sur les circonstances de l’accident. Elle a déclaré que les États-Unis devraient «encourager une approche plus holistique et rationnelle de l’immigration et de l’aide étrangère».

Dans un communiqué, l’assemblé Eduardo Garcia, D-Coachella, dont le 56ème district de l’Assemblée comprend Holtville, a présenté ses condoléances aux victimes et a souligné qu’une « réforme globale de l’immigration » est nécessaire pour prévenir les dangers auxquels les gens sont confrontés en traversant la frontière.

« Notre système d’immigration brisé est une crise humanitaire, publique et économique qui affecte les communautés des deux côtés de la frontière », a-t-il déclaré. «Des tragédies comme celle-ci attirent une plus grande attention du public sur les sombres réalités de notre lutte pour l’immigration aux États-Unis et le danger auquel les familles d’immigrants sont confrontées pour avoir une chance d’avoir une vie meilleure.

Voici ce que nous savons:

Qui a été tué et blessé dans l’accident?

L’âge des passagers de l’expédition allait de 15 à 53 ans. Aucun enfant n’a été tué, a indiqué la police.

Au moins 10 des 13 personnes tuées dans l’accident étaient des ressortissants mexicains, a déclaré le consulat du Mexique à Calexico. Trois provenaient de l’État d’Oaxaca, trois du Michoacán et un chacun des États de Basse-Californie, Guerrero, Morelos et Nayarit. Le consulat a déclaré jeudi avoir contacté les familles de tous les ressortissants mexicains tués.

Au moins trois personnes du Guatemala étaient également dans l’accident, selon Tekandi Paniagua, le consul du Guatemala à Los Angeles. Une femme guatémaltèque de 23 ans est décédée dans l’accident et sa mère, âgée de 46 ans, a été blessée et libérée de l’hôpital jeudi, a déclaré Paniagua. La troisième personne est une femme de 22 ans qui reste hospitalisée dans un état stable.

Paniagua a déclaré que le consulat avait contacté les membres de la famille de la femme de 23 ans tuée dans l’accident qui vivent à New York et au Guatemala.

Cinq des personnes blessées dans l’accident se trouvaient jeudi dans les hôpitaux de la région de San Diego, dont deux adultes mexicains dans un état stable, avec des fractures, et un mineur de sexe masculin du Mexique qui a été intubé, a indiqué le consulat.

Trois autres migrants, dont deux adultes du Mexique et un mineur, ont été hospitalisés à Palm Springs. Les deux adultes mexicains avaient également des fractures mais étaient dans un état stable, et l’un d’eux a été testé positif au COVID-19, a déclaré le consulat. La mineure était inconsciente et le consulat a déclaré qu’ils n’avaient pas été en mesure de déterminer son identité ou sa nationalité.

Mario Beltran Mainero, attaché de presse du consulat du Mexique à Calexico, a déclaré qu’au moins l’une des six familles qu’ils ont localisées se trouve à San Diego; les autres familles sont au Mexique. Quatre ressortissants mexicains blessés dans l’accident ont été libérés de l’hôpital d’El Centro mardi, mais ils n’étaient pas en détention fédérale, a-t-il ajouté.

Un homme, Tony Hernandez, a déclaré à Univision que ses proches du Michoacán, 25 et 32 ​​ans, étaient décédés dans l’accident. Il a dit qu’ils étaient en route pour Los Angeles. « J’ai déjà parlé à mes proches. Ils sont dévastés », a déclaré Hernandez.

Paniagua, le consul guatémaltèque à Los Angeles, a déclaré qu’en plus de la femme tuée et des deux blessées, il y avait entre huit et dix personnes dont l’identité n’avait pas encore été confirmée. Il a dit qu’il était presque certain que certains des autres migrants tués ou blessés dans l’accident venaient également du Guatemala.

« Depuis hier, nous recevons et établissons une coordination intra-consulaire entre nos consulats frères à New York, à Dallas et à Houston parce que plusieurs membres de la famille avaient signalé leurs soupçons que leurs proches étaient à bord de ce camion », a déclaré Paniagua.Mercredi.

Le conducteur de semi-remorque, Joe Beltran, 68 ans, d’El Centro, a également été emmené à l’hôpital avec « des blessures graves », selon le rapport préliminaire de l’accident.

Que savent les autorités des liens possibles avec le trafic d’êtres humains?

La douane et la protection des frontières ont déclaré mercredi que 44 personnes sont entrées aux États-Unis entre les SUV. Deux voitures ont été vues sur vidéo de surveillance quittant la zone du trou de clôture vers 6 heures du matin, heure du Pacifique, mardi, selon l’agence.

Le Suburban a parcouru 30 miles jusqu’à l’intersection de l’Interstate 8 et de la State Route 115 avant de prendre feu, a indiqué l’agence. La cause de l’incendie n’a pas été immédiatement connue.

L’expédition n’était qu’à 10 miles de la frontière lorsque la grosse plate-forme a heurté le côté du véhicule sur la State Route 115 et Norrish Road près de Holtville, en Californie, a déclaré Omar Watson, chef de la division des patrouilles routières.

« A aucun moment » la patrouille frontalière « n’a tenté d’arrêter ou de poursuivre l’un ou l’autre des véhicules », a déclaré l’agence. L’ouverture de la clôture était à environ 30 miles à l’est de l’accident au cœur de la vallée impériale de Californie, une importante région agricole. La zone a longtemps été une route importante pour les passages illégaux des frontières.

« Nous prions pour les victimes de l’accident et leurs familles pendant cette période difficile », a déclaré mercredi Gregory Bovino, chef du secteur El Centro de la patrouille frontalière. << Les passeurs de clandestins ont prouvé à maintes reprises qu'ils ne se soucient guère de la vie humaine. Ceux qui envisagent de franchir illégalement la frontière devraient réfléchir aux dangers qui, trop souvent, se terminent par des tragédies tragiques. Nos agents de la patrouille frontalière et nos premiers intervenants sont malheureusement très familier avec."

Selon les informations fournies par des membres de la famille au consulat guatémaltèque, certains des migrants impliqués dans l’accident avaient quitté le Guatemala le 2 février pour se rendre aux États-Unis, a déclaré Paniagua. Ils se sont rendus à Mexicali, où ils ont été gardés dans une maison pendant huit jours, avant que des passeurs ne les transportent à travers la frontière américano-mexicaine, a-t-il ajouté.

Paniagua a rejeté une partie de la responsabilité du crash de mardi sur la désinformation circulant parmi les migrants, et provenant également de passeurs, sur la situation actuelle à la frontière américano-mexicaine.

« Ils doivent savoir que la frontière reste aussi gardée qu’elle l’a toujours été. Je pense qu’il y a eu de mauvais messages, et cela a stimulé de certaines manières les flux migratoires ces derniers jours », a-t-il déclaré. « Il y a des changements de politique, mais ils sont si petits qu’ils ne profitent en aucune façon à ces migrants, qui ont peut-être reçu un message très différent de ce qui se passe réellement. »

Il craignait une augmentation possible d’incidents similaires à l’avenir et a déclaré que le consulat de Los Angeles serait très attentif si la Californie devenait une autre voie de migration vers le sud du Texas. Cela reste le principal point de passage le long de la frontière américano-mexicaine pour les migrants du Guatemala et d’Amérique centrale, y compris un grand nombre de mineurs accompagnés et non accompagnés.

Ce qu’il faut savoir sur le secteur El Centro

La brèche de mardi dans la clôture frontalière, avant l’accident mortel, s’est produite dans une zone avec des clôtures plus anciennes construites après 2007. Elle était faite de bornes en acier construites avant que l’ancien président Donald Trump ne recouvre une grande partie de la frontière avec des barrières plus hautes qui s’enfoncent plus profondément. le sol.

Alors que les appréhensions ont diminué à El Centro ces derniers mois, le nombre de migrants que les agents frontaliers ont rencontrés le long de toute la frontière américano-mexicaine est en hausse. En janvier, des agents ont appréhendé plus de 75000 migrants, le nombre le plus élevé depuis la flambée de familles de migrants en 2019 submergée par les agents des frontières.

Au début des années 2000, le secteur El Centro, qui couvre la majeure partie de la frontière du comté impérial avec le Mexique, figurait parmi les routes de contrebande les plus fréquentées le long de la frontière américano-mexicaine, selon les statistiques de la patrouille frontalière. Mais les appréhensions ont commencé à diminuer de manière significative après 2007, lorsque le gouvernement américain a installé des mises à niveau des clôtures frontalières le long de la région.

Le nombre d’appréhensions de migrants est resté stable depuis lors. Ils ont touché le fond après l’entrée en fonction de Trump en 2017. Mais ils ont grimpé de nouveau régulièrement et ont atteint un sommet en octobre 2020, malgré les restrictions à la frontière sur la pandémie COVID-19.

L’administration Trump a installé plus de 20 miles de clôtures de bornes de 30 pieds dans le secteur El Centro, y compris les premières sections de nouvelles barrières achevées sous son mandat. Selon le CBP, 11 milles supplémentaires de clôtures sont sous contrat et 13 milles de barrières secondaires sont en phase de pré-construction. Mais on ne sait toujours pas si ces sections seront construites, puisque le président Joe Biden s’est engagé à arrêter la construction de murs frontaliers.

La région est également un grand tronçon de banlieue pour des milliers de travailleurs agricoles qui traversent légalement la frontière chaque jour. Imperial Valley, qui fournit une grande partie de la laitue, des oignons, du brocoli et des légumes d’hiver aux supermarchés américains, termine sa récolte d’hiver. De nombreux travailleurs font la navette quotidiennement depuis le Mexique pendant la récolte, prenant des bus et des VUS pour se rendre dans les champs depuis le centre-ville de Calexico juste avant l’aube.

Contribuant: Kate Cimini, Emily LeCoz, Christal Hayes, USA TODAY; The Associated Press; Colin Atagi, (Palm Springs) Soleil du désert; Javier Arce, La Voz Arizona