Au début de l’année, nous sommes nombreux à chercher à faire des choix plus sains, que ce soit pour être plus actif ou pour essayer de regarder ce que nous mangeons. Dubaï est célèbre pour ses nombreux restaurants internationaux et locaux dans de beaux endroits. Mais récemment, il y a eu un appétit croissant pour la nourriture à manger à la maison.

Plans de repas

Dubaï est une ville propulsée par les livraisons à domicile, de la blanchisserie aux lattes. La commodité est reine, même si vous devez payer pour cela. Jessica et Kurt Davis sont des clients réguliers de la formule de repas. Ils disent que les prix varient et que certains plans de repas peuvent être assez chers, mais ils changent de fournisseur pour avoir de la variété parce que «parfois ça peut devenir ennuyeux». Ils disent que divers plans existent, mais souvent les plans fonctionnent sur des rotations. Pour eux, changer de fournisseur pour «essayer quelque chose de différent» est la voie à suivre.

Le marché de l’alimentation et des boissons des Émirats arabes unis représente plus de 10,8 milliards d’euros. Cela comprend les restaurants, les hôtels et les services de livraison. 60% des utilisateurs de smartphones à Dubaï ont une application liée à l’alimentation, et la moitié d’entre eux l’utilisent activement. Avec cette popularité croissante, les consommateurs se voient proposer un vaste choix de plans de repas. Les macronutriments mesurés sont préparés frais et livrés à votre porte tous les jours.

Service d’abonnement alimentaire végétalien, Root’D, lancé en novembre et compte déjà plus de 100 utilisateurs. Son fondateur Roy Koyess dit: «Nous avons constaté une augmentation du nombre de consommateurs qui se joignent à des produits végétaux au moins pendant quelques semaines, à une sorte de désintoxication des produits d’origine animale. Je pense que la raison en est qu’ils reçoivent beaucoup d’informations sur les bienfaits pour la santé de la suppression de certains ingrédients et ils essaient des repas végétaliens ».

Quels sont les avantages pour la santé des plans de repas?

Maria Abi Hanna est diététiste et nous décrit les nouvelles perspectives alimentaires des gens:

« Toute cette approche holistique que les gens adoptent maintenant, qui est l’approche du bien-être, et ce n’est pas seulement, vous savez, les calories entrées, les calories épuisées, c’est vraiment toute la combinaison de nutriments, vitamines, minéraux et la façon vous devriez suivre un plan à base de plantes ou un plan à faible teneur en glucides. C’est une science énorme derrière tout cela. Les gens commencent à se rendre compte de son importance à coup sûr « .

Kits de livraison

Un autre style d’abonnement qui gagne en popularité est celui des kits de livraison de repas, dans lesquels vous préparez vous-même la nourriture. Olivia Manner est le fondateur de Hello Chef. Elle est d’accord avec nos clients du plan de repas, Jessica et Kurt Davis, que parfois les recettes peuvent devenir un peu répétitives. Elle dit que c’est la raison pour laquelle les gens aiment découvrir les repas qu’ils proposent, car « vous découvrez quelque chose de nouveau chaque semaine, mais vous avez également vos favoris familiers. Et nous avons tendance à être plus adaptés les soirs de semaine de toute façon. week-end, vous avez encore beaucoup de place pour cuisiner votre propre rôti ».

Le coût

En moyenne, les formules repas coûtent entre 450 et 900 euros par mois et par personne. Ils comprennent 20 jours de petit-déjeuner, déjeuner, dîner et collations. Les kits repas sont de l’ordre de 250 à 350 euros pour 20 dîners. Une épicerie mensuelle moyenne pour une personne à Dubaï coûte entre 200 et 300 euros.

Une expérience d’apprentissage

Mis à part les coûts, les kits de repas ont un autre avantage. Keith O’Malley-Farrell est un client de kit repas. Il pense que les kits repas l’ont aidé à apprendre à cuisiner. Il dit « c’est vraiment facile. Le premier jour je l’ai fait, j’étais un peu comme, lire le truc, revenir en arrière, oublier ce qu’il disait, revenir en arrière, le relire. Mais la deuxième fois c’était comme si j’étais un professionnel « . Cela signifie également qu’il n’a pas à aller chercher les ingrédients et à se tromper. Il est convaincu qu’il aurait abandonné s’il avait dû acheter lui-même les ingrédients.

Nourriture pendant la pandémie

Pendant la pandémie de coronavirus, de nombreux restaurants ont pivoté avec des kits de repas nouveaux et établis, constatant une augmentation de la demande car ils offraient un accès alimentaire constant et des méthodes de livraison minimales ou sans contact. Tout cela est très pratique, mais comme le disent Jessica et Kurt, « c’était génial pendant le verrouillage, mais cela augmente en quelque sorte la monotonie des jours parce qu’en gros, vous travaillez, vous vous levez et travaillez à votre bureau, vous obtenez votre nourriture la livraison. La livraison de nourriture est en fait probablement, cela semble plus pratique, utile lorsque vous avez beaucoup plus de choses à faire à l’extérieur de la maison « .

Bien que la rentabilité à long terme laisse certains experts sceptiques, on ne peut nier qu’il existe un appétit sain pour les plans de repas à Dubaï, le mode de vie, les exigences alimentaires et la commodité étant les facteurs déterminants.