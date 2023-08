Les solutions humaines plus IA atténuent les menaces de sécurité

Cette surface d’attaque considérablement étendue peut signifier de mauvaises nouvelles pour les entreprises qui ne sont pas correctement équipées pour se défendre contre les menaces de cybersécurité. À l’échelle mondiale, la violation de données moyenne coûte 4,35 millions de dollars. Aux États-Unis, le chiffre est plus du double, soit environ 9,44 millions de dollars. Et de telles violations sont des occurrences trop courantes, avec plus de 1 800 compromissions de données signalées aux États-Unis en 2022.

Mais de la même manière que les affaires ont évolué pour l’ère moderne, les mesures de protection en matière de cybersécurité deviennent également plus avancées. Aujourd’hui, les solutions numériques qui intègrent des technologies émergentes telles que l’IA dans des flux de travail centrés sur l’humain contribuent à atténuer une myriade de menaces. De plus, les solutions numériques intelligentes peuvent protéger les données commerciales sensibles tout en simplifiant et en rationalisant simultanément les opérations commerciales.

