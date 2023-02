Les solutions de signalisation innovantes de Samsung impressionnent à l’ISE 2023 – Samsung Global Newsroom

Integrated Systems Europe (ISE), le plus grand salon d’intégration de systèmes audiovisuels au monde, est revenu à Barcelone pour 2023. La conférence a attiré beaucoup d’attention car elle a présenté les innovations des plus grandes entreprises du secteur, dont Samsung Electronics. En tant que leader de l’industrie de la signalisation, Samsung a présenté ses dernières avancées en matière de technologie de signalisation, conçues pour attirer l’attention des téléspectateurs avec des solutions d’affichage nettes et faciles à utiliser.

Au cas où vous auriez manqué l’événement, jetez un œil à certains des points forts de la vitrine de Samsung à l’ISE 2023 ci-dessous.

Le principe directeur de Samsung cette année était « la durabilité au quotidien ». Grâce à ses nouveaux produits et solutions audiovisuels, Samsung espère mettre en avant la durabilité tout au long du cycle de vie du produit, y compris l’approvisionnement, la production, la distribution, l’utilisation et le recyclage.

Redéfinir le travail et l’apprentissage hybrides

La version Windows “Samsung Kiosk” (nom du modèle : KMC-W) permet aux entreprises et aux détaillants d’optimiser l’expérience client grâce à une prise en charge étendue du système d’exploitation Windows 10 IoT Enterprise. Avec ses capacités améliorées et ses fonctionnalités tout-en-un, le Samsung Kiosk a remporté un « ISE Best of Show » par AV Technology. En explorant le stand, un responsable du secteur de la vente au détail a déclaré que le kiosque “est une excellente solution pour attirer les clients et créer une expérience transparente”.

The Wall (Nom du modèle : IWB) et The Wall All-in-One (Nom du modèle : IAB) fournissent des écrans impressionnants et immersifs pour les entreprises. Le mur tout-en-un a été récompensé par le « ISE Best of Show » par Installation et le « Top New Technology (TNT) Awards » pour le matériel de mur vidéo mettant en valeur ses caractéristiques d’affichage impressionnantes et magnifiques. Lors d’une discussion sur The Wall, un professionnel de l’industrie européenne de la signalétique a déclaré : “La qualité de la photo est excellente grâce au pas de pixel incroyablement petit.”

Le Samsung Flip Pro facilite plus que jamais la collaboration dans un environnement homogène. Les utilisateurs peuvent se connecter au Flip avec plusieurs appareils à la fois, modifier des documents et partager du contenu en temps réel. Les fonctionnalités de pointe du Flip Pro lui ont valu trois prix à l’ISE : « ISE Best of Show » par Tech & Learning, les « Top New Technology (TNT) Awards » pour les tableaux blancs interactifs et les « 2023 INAVATION Awards » pour l’affichage de communication et de collaboration. Produit. Les visiteurs du stand ont aimé tester le tableau blanc et ont exprimé leur satisfaction quant à la convivialité de l’interface.

Une signalisation extérieure éco-responsable qui brille

Le nouveau modèle de la série Outdoor LED Signage XHB offre une luminosité maximale de 8 000 nits et peut être installé dans des formes de type Concave, Convexe, S, Fascia ou 90 °L. La nouvelle série XHB a également été mise à niveau pour être plus respectueuse de l’environnement, avec une consommation d’énergie réduite de plus de 15 % par rapport au modèle précédent. Un spectateur a commenté que la signalisation LED “marque un nouveau chapitre pour Samsung et est l’une des caractéristiques les plus remarquables du stand”.

Les bornes de recharge pour véhicules électriques sont un domaine émergent pour les opportunités de publicité et de vente incitative. La dernière signalisation intelligente de Samsung pour les chargeurs EV extérieurs (nom du modèle : OH24B) offre une connectivité inégalée et une visibilité vérifiée UL pour afficher un contenu cristallin. — leader de la solution de signalisation pour remporter le « ISE Best of Show » par AV Technology. Un visiteur du stand a commenté « le fonctionnement efficace et les opportunités de vente incitative » rendues possibles par des solutions telles que l’OH24B.

Réduction des visites sur site grâce à la gestion à distance

MagicINFO basé sur le cloud de Samsung facilite la “gestion à distance”. Grâce à la fonction de gestion à distance, les utilisateurs peuvent surveiller un certain nombre de signalisations connectées et gérer des paramètres tels que le volume et la luminosité de l’écran, ainsi que le dépannage à partir d’un portail en ligne unique. Cela conduit à moins de visites sur site pour une gestion efficace de la signalisation multiple, en plus d’éviter le gaspillage d’énergie en atténuant ou en éteignant facilement la signalisation lorsqu’elle n’est pas nécessaire.