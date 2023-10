Les solutions commerciales génèrent des résultats significatifs pour les pharmacies

En tant que pharmacien qualifié et consommateur de soins de santé, je suis fier de constater à quel point la profession pharmaceutique a évolué et, aujourd’hui plus que jamais, elle fournit des services de soins de santé d’une importance vitale. À une époque où les pénuries de main-d’œuvre sont abondantes, les pharmaciens interviennent au premier plan pour aider à soigner les patients et fournir un accès indispensable aux soins médicaux dans nos communautés.

Crédit image : StratfordProductions | stock.adobe.com

Aujourd’hui, les pharmaciens gèrent et administrent les vaccins, effectuent des visites de soins aux patients, fournissent du matériel et des fournitures médicales, surveillent le traitement médicamenteux des patients et, dans certains États, prescrivent des médicaments. Avec les responsabilités croissantes des pharmaciens envers les patients, l’aspect commercial de la pharmacie évolue également. À mesure que de plus en plus de patients consultent des pharmaciens pour obtenir des soins, les pharmacies sont confrontées à de nouveaux défis en matière d’engagement des patients et de facturation.

Les services dans les pharmacies et les cliniques de vente au détail sont facturés de différentes manières, souvent dans le cadre de la structure des prestations médicales, qui ne fera que croître. En outre, les modèles de paiement des soins de santé évoluent rapidement à un rythme jamais vu auparavant.

Écouter la voix des patients

Comment les pharmacies peuvent-elles relever ces défis tout en maintenant des niveaux élevés de satisfaction des patients ? Cela commence par l’écoute des patients.

L’enquête Voice of the Patient Survey 2023 de RevSpring auprès de 1 000 patients américains a révélé qu’une approche d’engagement universelle laisserait certains patients insatisfaits. Les patients souhaitent que leurs préférences uniques soient suivies : 87 % ont déclaré qu’il était au moins assez important que leurs prestataires suivent leurs canaux de communication préférés, et plus de la moitié ont déclaré que c’était très important.1

Ne pas respecter les préférences des patients peut éroder la confiance, puisque 4 personnes interrogées sur 5 ont convenu qu’elles seraient plus susceptibles de faire confiance à leurs prestataires s’ils communiquaient avec eux en utilisant leurs choix préférés.2

La personnalisation basée sur les préférences est la référence en matière d’engagement dans les soins de santé et ce n’est pas différent pour les patients en pharmacie. Les enjeux sont importants car les patients changeront de prestataire en raison d’une mauvaise expérience.

La majorité des personnes interrogées dans notre enquête ont déclaré qu’elles seraient au moins assez susceptibles de changer de fournisseur en raison d’une mauvaise communication pendant l’expérience préalable aux soins (67 %) et 56 % ont déclaré qu’une mauvaise expérience de facturation les amènerait à envisager de changer de prestataire.3

Tirer parti de solutions éprouvées d’engagement des patients et de facturation

Des technologies éprouvées, utilisées avec succès par d’autres prestataires, offrent des solutions solides aux défis commerciaux auxquels sont confrontées les pharmacies, dès avant l’arrivée d’un patient sur place jusqu’à longtemps après qu’il ait récupéré une ordonnance ou reçu un service. Les solutions technologiques intelligentes axées sur les soins de santé inspirent non seulement les actions des patients, mais elles responsabilisent également votre personnel.

Cela commence par comprendre comment contacter les patients de manière à obtenir la meilleure réponse, en particulier lorsque les paiements sont dus. L’analyse des données des patients peut créer rapidement et efficacement des profils, y compris la meilleure façon de s’engager. Pour les pharmacies disposant de vastes bases de données de coordonnées, telles que les numéros de téléphone des patients, le contact le plus efficace pourrait inclure :

Envoyer des SMS

Pour les patients qui répondent bien aux rappels d’ordonnance par SMS, il est possible d’exploiter cette même technologie avec un message différent, tel que des rappels de rendez-vous ou une correspondance par SMS pour payer pour résoudre les soldes impayés une fois la partie assurance rectifiée. Le text-to-pay peut également inciter les patients à payer avant de récupérer une ordonnance, leur offrant ainsi la même commodité offerte par les commandes de cafés numériques « à emporter ».

Les recherches montrent que 95 % des SMS sont lus dans les 3 minutes suivant leur envoi et, en moyenne, reçoivent une réponse dans les 90 secondes.4 Il s’agit d’une excellente technique pour accélérer le règlement des créances sur les soldes impayés et réduire les comptes qui se transforment en créances douteuses.

Réponse vocale interactive (IVR)

La plupart des pharmacies disposent d’une base de patients qui ne répondent pas nécessairement par SMS, mais utilisent leur téléphone pour communiquer par d’autres moyens. Cela permet aux pharmacies de tirer parti de la technologie déjà utilisée dans leur pratique de prescription pour faciliter les paiements médicaux. L’IVR sortant et entrant constitue un moyen rentable de communiquer avec les patients en pharmacie.

Il est également possible d’utiliser l’IVR entrant pour décharger de nombreux appels qui bombardent normalement le personnel de la pharmacie concernant les soldes impayés, l’exécution ou l’organisation de paiements et les reçus. De nombreux prestataires de soins de santé reçoivent jusqu’à 75 % des appels IVR entrants entraînant un paiement.5

L’IVR sortant est également très efficace, les prestataires de soins de santé réalisant une réduction de 40 % sur un cycle typique de 120 jours des comptes clients.6 Les pharmacies peuvent automatiser les communications concernant les soldes en souffrance, les réclamations refusées ou la préinscription pour un rendez-vous à venir. Toutes les utilisations de l’IVR accélèrent le nouveau cycle de revenus pour les services médicaux fournis dans les pharmacies.

Outre les SMS et la RVI, les e-mails et les documents imprimés sont également populaires auprès de nombreux patients. Avec autant de moyens de communication, comment savoir lequel utiliser, quand et avec qui ? L’utilisation d’une approche omnicanal fonctionne pour de nombreux organismes de soins de santé. Cela repose sur l’analyse des données pour comprendre comment les patients préfèrent recevoir et répondre aux messages.

Les gens sont compliqués et peuvent préférer une méthode, comme le courrier électronique, pour certains messages et quelque chose de complètement différent, par exemple le texte ou même l’impression, pour d’autres communications. Adopter une approche axée sur le numérique peut révéler quels patients sont les plus à l’aise avec les SMS ou les e-mails (au moins pour certaines des communications que vous envoyez), vous évitant ainsi les frais d’impression et de courrier dans de nombreux cas.

La reconnaissance optique de caractères (OCR) augmente la précision des données et facilite la tâche des patients La technologie OCR permet aux patients de remplir rapidement et avec précision des formulaires numériques, réduisant ainsi la charge administrative du personnel lors du processus d’inscription préalable. Cela augmente également considérablement la commodité pour les patients, tout en éliminant les erreurs courantes qui créent des problèmes longs et coûteux comme les refus de réclamation d’assurance. À l’aide de l’appareil photo sur un appareil personnel (téléphone portable, tablette ou ordinateur), les patients téléchargent des images, telles que des permis de conduire et des cartes d’assurance maladie. OCR scanne ensuite les images et convertit le contenu en texte. Ce processus peut être configuré en fonction des besoins des fournisseurs afin que les informations recueillies répondent précisément aux exigences spécifiques en matière de données.

Les messages comptent aussi

L’empathie est essentielle pour inciter les patients à s’engager et à agir. L’empathie, éclairée par les données, les analyses et les commentaires, doit guider l’expérience du patient pour garantir qu’elle corresponde à ses besoins spécifiques. En fait, plus de 70 % des personnes interrogées ont convenu qu’elles paieraient plus tôt lorsqu’on leur présenterait l’option qui correspond le mieux à leur capacité de payer.7

Les relevés de facturation sont le résultat évident une fois que l’assurance d’un patient a été souscrite. Qu’il s’agisse d’une déclaration papier ou électronique, il existe des méthodes éprouvées pour améliorer la déclaration d’un prestataire afin de promouvoir l’action, y compris des messages centrés sur le patient.

Tirer parti de votre connaissance client peut s’étendre à la fourniture de différents moyens de paiement, comme un code QR ou un lien vers un portail de paiement en ligne. L’inclusion de ces options dans une déclaration imprimée du patient peut encourager même les patients les plus opposés à la technologie à se lancer dans les eaux numériques.

Des conceptions de relevés sur mesure et des appels à l’action favorisent des paiements plus rapides. Cette approche personnalisée communique un « méta-message » important à vos patients : il est facile de collaborer avec votre pharmacie pour obtenir des services médicaux.

Les messages utilisés dans les déclarations des patients, les textes et la technologie IVR peuvent être adaptés au profil financier de chaque patient. Par exemple, les soldes de facturation peuvent être plus élevés en raison des services médicaux fournis, par rapport aux montants que les pharmacies voient généralement avec les soldes d’ordonnances. Par conséquent, les pharmacies devront peut-être transmettre des messages plus empathiques à ceux dont les soldes sont plus élevés et proposer des plans de paiement ou même un financement aux patients.

Et les pharmacies peuvent modifier les messages en fonction de l’étape dans laquelle se situe le patient dans le cycle de facturation. Augmenter le sentiment d’urgence à mesure qu’un patient se rapproche du classement comme créance irrécouvrable peut permettre de le surprendre avant que cela ne se produise.

Portails de paiement

Offrir à vos patients un portail de paiement bien conçu est une autre solution éprouvée pour un engagement de paiement pratique. Les portails peuvent être utilisés conjointement avec des messages texte et, comme mentionné ci-dessus, avec des codes QR pour faciliter la recherche et l’utilisation du portail pour les patients qui préfèrent payer de cette manière. Ceci est particulièrement important pour les pharmacies de vente par correspondance et spécialisées qui doivent collecter les paiements à l’avance et/ou stocker les cartes de crédit pour faciliter la facturation tout au long du cycle de réapprovisionnement.

Certaines pharmacies créent d’autres moyens innovants d’exploiter les portails de paiement. La Mark Cuban Cost Plus Drug Company, par exemple, s’engage avec mon entreprise en tant que partenaire de paiement pour son nouveau programme avec les pharmacies américaines. RevSpring, dans une application innovante de notre portail de paiement PersonaPay, orchestrera la facturation des pharmacies et offrira aux pharmacies participantes un moyen efficace de suivre les ventes d’ordonnances grâce à notre tableau de bord de suivi des paiements sur 12 mois.

L’essentiel

Chaque patient est unique : ses obligations financières et ses capacités de paiement sont très variées et ses réponses aux messages varient. En comprenant et en respectant ces différences, les pharmacies augmentent la probabilité que les patients fassent face à leurs responsabilités financières actuelles et continuent de leur rendre visite pour leurs besoins médicaux futurs. Cela est crucial à l’heure où les pharmaciens et les pharmacies assument de plus en plus de responsabilités de prestataire dans des États-Unis aux ressources limitées.

L’utilisation d’une technologie éprouvée en matière de soins de santé et de stratégies d’engagement garantit que les créances provenant de services médicaux supplémentaires n’enliseront pas le processus de gestion du cycle de revenus d’une pharmacie. Au lieu de cela, les pharmacies peuvent promouvoir la satisfaction des patients à l’égard des services médicaux, des messages de communication précis et des outils d’engagement financier appropriés qui renforceront leurs relations avec les patients tout en collectant efficacement les services médicaux élargis qu’elles fournissent.

A propos de l’auteur

Valérie Mondelli, vice-présidente exécutive et directrice commerciale de RevSpring.

SOURCES

1—3 : Enquête RevSpring 2023 sur la voix des patients.*

4 : https://www.textrequest.com/ebooks/state-of-business-texting-2023

5-6 : Données client RevSpring

7 : Enquête RevSpring 2023 sur la voix des patients. *

* Méthodologie de l’enquête Voix des patients 2023

L’étude, menée par la société de recherche Keypoint Intelligence, comprenait une enquête quantitative en ligne auprès de 1 000 patients aux États-Unis âgés de 18 à 75 ans, qui avaient consulté un médecin au moins une fois au cours de l’année écoulée, étaient responsables du paiement de leurs propres frais médicaux. factures et avait payé une facture de soins de santé au cours des six derniers mois. Les réponses ont été contrebalancées par les données du recensement américain pour être démographiquement représentatives. Pour en savoir plus sur les résultats de la recherche, y compris les recommandations destinées aux prestataires de soins de santé, téléchargez le livre blanc, Sondage La voix des patients 2023.