Les solutions commerciales basées sur la technologie génèrent une croissance des revenus de Fiverr de 12 % au troisième trimestre

Malgré la crise persistante sur son territoire, le marché indépendant israélien Cinqrr signalé solide performance au troisième trimestre Jeudi 9 novembre, les dirigeants de l’entreprise ont souligné comme facteurs clés la stabilisation des cohortes sur le marché principal, l’augmentation des dépenses par acheteur et la croissance « saine » des services à valeur ajoutée.

« Ces résultats soulignent la puissance de notre modèle économique et les progrès que nous réalisons pour consolider notre position de leader mondial des places de marché indépendantes. » Michael Kaufmanle fondateur et PDG de Fiverr, a déclaré aux investisseurs lors d’un appel aux résultats.

Le marché en ligne a vu ses revenus au troisième trimestre augmenter de 12,1 % sur un an (sur un an) pour atteindre 92,5 millions de dollars, avec une dépense par acheteur s’améliorant à 271 $, en hausse de 4 % sur un an.

L’un des développements clés de ce trimestre a été l’introduction de Fiverr Neo, un expert en recrutement personnalisé qui exploite les dernières technologies et algorithmes pour aider les clients à « définir plus précisément leurs projets et à être mis en relation avec des talents indépendants, tout comme un recruteur humain, mais avec plus de fonctionnalités ». des données et plus de puissance cérébrale », a expliqué Kaufman.

Plus de 100 000 utilisateurs ont essayé Fiverr Neo depuis son lancement, a-t-il ajouté, bénéficiant de correspondances plus précises, ce qui a conduit à des niveaux d’engagement et de satisfaction plus élevés.

Fiverr cible également les clients haut de gamme avec son Solutions d’affaires Fiverr comme Fiverr Enterprise, qui permet aux clients de gérer des engagements en cours avec des talents indépendants et fournit des outils pour une gestion continue des tâches et des projets.

La société a également constaté un essor considérable pour son offre Fiverr Pro, en particulier le nouveau service Project Partner, qui fournit des services distincts de planification et de gestion de projets pour servir un large éventail d’entreprises.

Le travail à la demande aide à lutter contre l’inflation

Les pressions inflationnistes et l’augmentation du coût de la vie ont incité les consommateurs, en particulier ceux qui vivent d’un salaire à l’autre, à explorer d’autres moyens de compléter leur revenu régulier, comme s’engager dans des tâches informelles ou travailler à la demande.

Selon les informations détaillées dans le mois d’août “Rapport sur le sentiment d’inflation des consommateurs » Selon PYMNTS Intelligence, 40 % des consommateurs salariés ont déclaré que leur salaire actuel n’est pas à la hauteur de leurs attentes, et près de la moitié de ceux qui gagnent moins de 50 000 $ par an partagent ce point de vue.

Pour joindre les deux bouts, 41 % des consommateurs salariés ont accepté travail supplémentaire, avec la génération Z et les millennials en tête. Même les personnes dont les revenus dépassent 100 000 dollars par an ne sont pas à l’abri de ces préoccupations concernant l’inflation et la hausse des prix, les obligeant à rechercher des opportunités d’emploi supplémentaires.

Cependant, même si de nombreux consommateurs acceptent des emplois secondaires pour aider à payer leurs factures, des recherche de PYMNTS Intelligence montre qu’il existe des raisons non financières pour lesquelles les consommateurs recherchent des emplois secondaires. Comme indiqué dans L’édition de revenu supplémentaire rapport, 60 % des personnes qui ne vivent pas d’un salaire à l’autre ont un travail secondaire parce que les marchés et les plateformes le font amusant et facile.

Plus précisément, 70 % de ce groupe ont obtenu un emploi secondaire parce que le revenu supplémentaire était facile à gagner, tandis que près de 60 % l’ont fait parce qu’ils trouvaient le travail agréable. Les consommateurs qui ne vivent pas d’un salaire à l’autre ont également exprimé des sentiments similaires concernant le fait de gagner de l’argent grâce à des tâches informelles ou à la vente d’articles faits à la main ou d’occasion, à 77 % et 61 %, respectivement.