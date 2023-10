Les solutions aux changements climatiques ne seront pas trouvées dans la salle d’audience – Shaw Local

Les poursuites climatiques concernant les soi-disant « nuisances publiques » et « tromperies », déposées dans des dizaines d’États et de municipalités à travers le pays, dissuadent les entreprises de poursuivre leurs objectifs de zéro émission nette de gaz à effet de serre. Compte tenu de cette réalité et d’une montagne de défauts dans les réclamations juridiques, les responsables de Chicago devraient rejeter toute demande d’intenter une action en justice sans fondement contre les producteurs d’énergie.

Avec la Cour suprême des États-Unis récemment évincer l’appel des sociétés énergétiques à savoir si les poursuites doivent être entendues devant les tribunaux d’État ou fédéraux, cela ouvre la porte à de nombreux autres États opportunistes pour intenter des poursuites. En prévision de cette décision, un conseiller municipal de Chicago a plaidé pour que la ville se joigne à la mêlée. Cela serait frivole et profondément contre-productif pour les communautés de notre État.

Ailleurs, des avocats créent des poursuites imitatrices pour que les communautés déposent des réclamations presque identiques contre les producteurs d’énergie. Les cas ne sont pas spécifiques à l’État ni visent à aider à réparer les infrastructures endommagées.

Plus de 20 procès sont en cours dans tout le pays. Les allégations n’ont aucun mérite et ne feraient au contraire qu’enrichir les avocats plaidants.

La production pétrolière et gazière est une industrie majeure dans l’Illinois. Selon les statistiques de l’État, l’Illinois compte plus de 32 000 puits de production de pétrole et de gaz, dans 45 de ses 102 comtés. La majeure partie de la production est basée dans la moitié sud de l’Illinois. La production moyenne est de plus de 9 millions de barils par an.

Les raffineries sont situées à Channahon, Robinson, Romeoville et Roxana. L’Illinois abrite également le terminal pétrolier de Patoka, le deuxième plus grand terminal de pipeline du Midwest.

L’Illinois est fortement dépendant du pétrole et du gaz, et la ville de Chicago en a besoin pour fonctionner. Chicago abrite le pays quatrième aéroport commercial le plus fréquenté et deuxième le plus grand réseau ferroviaire. L’État joue un rôle vital dans l’économie nationale et dépend largement des combustibles fossiles pour ses principales industries.

En effet, l’Illinois est le cinquième plus grand État consommateur d’énergie, et son secteur industriel (pétrole, charbon et agriculture) utilise le plus d’énergie de tous les secteurs d’utilisation finale de l’État. Il a également le le plus grand nombre des centrales nucléaires aux États-Unis, ainsi que la seule installation chimique qui convertit le yellowcake d’uranium en hexafluorure d’uranium (une étape dans la fabrication du combustible nucléaire).

En bref, il est absurde de prétendre que les responsables et les habitants de Chicago ont été « trompés » en les incitant à consommer du pétrole et du gaz.

La ville de Chicago s’est déjà engagée à œuvrer pour fonctionner entièrement à l’électricité renouvelable. d’ici 2026. Les autorités locales travaillent avec la société énergétique Constellation pour atteindre cet objectif. Il s’agit de partenariats et de projets qui méritent du temps et des efforts, et non de longs et interminables procès, dont les réclamations ont été systématiquement rejetées par les juges fédéraux pendant des années.

De toute évidence, s’associer avec l’industrie énergétique et se concentrer sur des solutions vertes est la voie à suivre, et non sur des poursuites sans fondement qui profitent plus que toute autre chose aux avocats plaidants.

Nick Vlahos, originaire de Chicago, est un journaliste indépendant et ancien reporter du Journal Star de Peoria, qui a écrit l’article pour Capital Policy Analytics, une société de conseil de Washington DC.