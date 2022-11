Les solutions à la crise du plastique reposent sur les individus – Shaw Local

J’ai lu un article dans le 22 octobre Sauk Valley Weekend sur les solutions à la crise du plastique. Le titre de cet article de l’Associated Press était « Industrie : le recyclage avancé est une solution à la crise du plastique ».

Nous sommes toujours prêts à recevoir de bonnes nouvelles, et la lecture du titre m’a fait penser que j’étais sur le point de lire quelque chose de formidable sur la réduction de la pollution plastique.

Une lecture plus approfondie et une enquête sur le processus utilisé par les sept petits centres de recyclage aux États-Unis mentionnés dans l’article indiquent que ces entreprises ne recyclent actuellement pas beaucoup de plastique. Les entreprises ont reçu des milliards de dollars des contribuables pour bâtir leurs entreprises. Malheureusement, très peu d’entreprises sont intéressées par l’achat des granulés de plastique car le plastique vierge est beaucoup moins cher.

En raison d’une faible demande de granulés de plastique aux États-Unis, moins de 8,7 % des plastiques que nous utilisons sont recyclés, selon les données de 2018 de l’Environmental Protection Agency.

Mettre des articles dans des conteneurs de recyclage nous donne l’impression de réduire la pollution plastique, mais en réalité, réduire la quantité de plastique que nous utilisons et utiliser des plastiques conçus pour des usages multiples peut faire une plus grande différence dans la réduction de la pollution plastique et devrait vous faire sentir bien de réduire la pollution plastique.

Envisagez d’utiliser des sacs d’épicerie en tissu réutilisables et des contenants de boisson réutilisables. Un tel changement ne nécessite aucun dollar d’impôt et peut laisser quelques dollars de plus dans votre poche.

Thérèse Smith

Dixon