Les solistes de Streator ‘Messiah’ annoncés pour la représentation du 4 décembre – Shaw Local

Le Streator Community Chorus présentera à nouveau le « Messie » de George Frideric Handel à 15 h le dimanche 4 décembre à l’église luthérienne St. Paul, 509 E. Broadway St., à Streator.

La partie de Noël de l’oratorio est présentée à Streator une année sur deux depuis 1993. Le public est invité à y assister. Une offrande volontaire sera acceptée.

Une dernière répétition est fixée à 18 h 30 le lundi 28 novembre à l’église. Les questions peuvent être adressées à Nancy Mueller, 815-992-3525, ou Jean Drendel, 815-257-3094.

Mueller et Drendel ont coproduit le concert “Messiah” de Streator au cours des deux dernières décennies. Chacun a servi au fil des ans comme chef d’orchestre, accompagnateur, recruteur de solistes et de chœur, de collecte de fonds et de publicité. Le duo aime la musique, Streator et prend plaisir à poursuivre la tradition de la belle musique live dans la communauté.

Les artistes solistes et les accompagnateurs ont été annoncés.

Roger Am (Photo fournie)

• Roger Amm, ténor : Avant sa retraite, Amm a été professeur de musique vocale à l’école secondaire d’Ottawa pendant 32 ans et pendant un an à l’école secondaire Wheaton North. Il a dirigé le Westminster Choir à l’Ottawa First Presbyterian Church pendant 20 ans.

Amm a obtenu son baccalauréat en éducation musicale de l’Illinois State University et sa maîtrise en musique de la Northern Illinois University.

Barbe de laurier (Contribué)

• Laurel Beard, soprano : Professeur adjoint de théâtre musical à l’Illinois Wesleyan University, Bloomington, Beard a joué avec le Jerusalem Lyric Opera, le Festival international La Musica Lirica d’Émilie-Romagne, en Italie, le Chicago Summer Opera, le Chicago Opera on Tap, Georgia’s July 4 Chattahoochee Hills Célébration et nombreuses apparitions à ses alma maters, Illinois State University et Georgia State University.

Laurel et son mari Kenneth viennent d’accueillir leur premier enfant dans ce monde en septembre dernier et sont ravis.

Ian Greenlaw (Contribué)

• Ian Greenlaw, baryton : Greenlaw est instructeur de chant au Interlochen Center for the Arts pendant son programme d’été d’arts vocaux et est professeur adjoint de musique à l’Université Millikin, Decatur, où il est directeur du Millikin Opera Theatre.

Il a joué avec le Metropolitan Opera, le Lyric Opera de Chicago, le Teatro alla Scala, le Chicago Opera Theatre, le Pittsburgh Opera, le Kentucky Opera, le Michigan Opera Theatre, l’Opera Colorado, le Central City Opera et l’Opera Theatre de St. Louis.

Greenlaw a également été soliste avec le New York Philharmonic, le Cleveland Orchestra, le Dallas Symphony, le National Symphony Orchestra, le Los Angeles Philharmonic, le Chicago Symphony Orchestra et le St. Louis Symphony.

Kate Tombaugh (Photo fournie)

• Kate Tombaugh, mezzo-soprano : Tombaugh est née et a grandi dans sa ferme familiale à Streator et est heureuse de rentrer chez elle. Ses récentes distinctions incluent la première place du 10e Concours international de chant Mildred C. Miller, organisé par le Pittsburgh Festival Opera et le rôle principal de mezzo de « The Dough » dans la première mondiale de « Companionship » de Rachel J. Peters avec Virginia Arts. Festival-John Duffy Institute of New Music et Forth Worth Opera.

Tombaugh est titulaire d’une maîtrise en voix du College-Conservatory of Music de l’Université de Cincinnati et d’un double diplôme de premier cycle en littérature anglaise et en interprétation vocale de l’Illinois Wesleyan University. Elle a remporté deux fois les auditions du Central District Metropolitan Opera National Council. Elle est la fondatrice et directrice exécutive de Poco a Poco, qui accueillera son septième festival annuel de musique d’été et son programme de formation du 10 au 17 juin à Streator. Elle est la mère de deux jeunes filles qui montrent déjà leur propre talent musical.

Nancy Livres (Contribué)

• Nancy Pounds, accompagnatrice, En tant que collaborateur passionné, entraîneur et éducateur, Pounds a plus de 30 ans de travail dans les milieux communautaires et universitaires dans de multiples rôles musicaux. Elle se produit activement en tant que musicienne indépendante, travaille avec des artistes en formation de tous âges et poursuit des collaborations artistiques avec des amis et des collègues. Elle a passé de nombreuses saisons à la faculté de l’Illinois Chamber Music Festival et du Poco a Poco Summer Music Fest, et avant de prendre sa retraite en 202, elle a été professeur de piano et accompagnatrice à l’Illinois Wesleyan University pendant 20 ans. Elle a obtenu sa maîtrise en musique en interprétation au piano à l’Illinois State University où elle a étudié avec Tella Marie DeBose.

Les Streator Brass comprennent John Weiss et Bob Young, trompette; Evan Young, baryton; Tom Rice, trombone; et Ryne Dresbach, tuba.