Les solides racines de la campagne Tree of Hope permettent de recueillir 1 million de dollars pour les groupes de jeunes de l’Okanagan

La 25e campagne annuelle Tree of Hope en soutien au YMCA of Southern Interior et au BGC Okanagan a atteint son objectif de 1 million de dollars.

La Fondation Stober a clôturé la campagne avec un don de 500 000 $, égalant les dons recueillis par les deux organismes de bienfaisance locaux pendant la période des Fêtes.

« Il s’agit d’un cadeau transformationnel pour nos deux organismes de bienfaisance, et nous sommes touchés et inspirés par le soutien incroyable de nos partenaires communautaires et amis », a déclaré Jeremy Welder, PDG de BGC Okanagan.

Les fonds iront aux programmes de garde d’enfants, aux camps d’été, à la formation de la main-d’œuvre, aux programmes de santé mentale et d’intervention précoce et au développement du leadership des jeunes.

“Alors que les organisations et la communauté se remettent des deux dernières années, ces fonds nous aideront à assurer la poursuite de programmes et de services vitaux qui autonomisent les jeunes, améliorent la santé de nos enfants et offrent des opportunités équitables aux familles de tous les niveaux de revenu, », a déclaré Allyson Graf, PDG de YMCA Southern Interior.

« Nous ne pourrions être plus reconnaissants envers la Fondation Stober, les entreprises locales et les particuliers pour leur incroyable générosité. »

Les entreprises et organisations suivantes ont parrainé l’Arbre de l’espoir et ont contribué à aider les deux organisations caritatives à atteindre leur objectif :

Quartier historique ;

TD Canada Trust;

KF Aérospatiale;

Stagiaire Construction & Développement

Highstreet Ventures Inc. ;

TELUS ;

Immobilier RE/MAX Kelowna Stone Sisters;

Sentes Automotive ;

Parkbridge ;

Club Rotary de Kelowna;

FSSF ;

Groupe Peacock Sheridan;

Kal-West Mécanique ;

Club Kinsmen de Kelowna.

D’une hauteur de 120 pieds et doté de plus de 25 000 lumières DEL, l’arbre de l’espoir est devenu un symbole de la saison de Noël à Kelowna.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

NoëlArbre de NoëlDonHopeKelownaYMCA