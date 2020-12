SACRAMENTO, Californie: Mikal Bridges a marqué 22 points, Cameron Johnson en avait 21 en 21 minutes et les Phoenix Suns se sont retirés avec deux manches en deuxième mi-temps en battant les Kings de Sacramento 116-100 dimanche soir.

Devin Booker a ajouté 20 points, cinq rebonds et cinq passes, et Deandre Ayton a récolté 11 points et 15 rebonds pour les Suns, une nuit après une défaite de 106-103 dans le premier match du set de deux matchs. La défaite a cassé la séquence de victoires consécutives des Suns à neuf ans.

Buddy Hield a marqué 17 points pour Sacramento. Le choix de première ronde du repêchage Tyrese Haliburton a ajouté 15 points et six passes.

À égalité à 73 avec 4:45 à jouer au troisième quart, les Suns ont clôturé la période avec une course de 17-5. Phoenix a prolongé son avance à 107-88 sur le layup rapide de Bookers lors d’une course de 18-5 au quatrième.

Les ponts étaient 9 sur 15 du terrain, 4 sur 8 à longue portée. Johnson était 7 sur 9, touchant 3 des 4 3 points. Il a réussi ses quatre lancers francs.

Chris Paul a récolté huit points et 12 passes. Le nouveau venu de Phoenix a passé une grande partie du quatrième quart à encourager ses coéquipiers tout en étant perché sur une barrière entre le banc et le terrain.

Ayton a aidé les Suns à prendre un avantage de 44-39 en rebonds.

TIP-INS

Suns: La dernière fois que Phoenix a affronté la même équipe dans la même ville pendant des jours consécutifs au cours de la saison régulière, c’était du 2 au 3 novembre 1990, quand il a ouvert la saison avec deux matchs contre les Utah Jazz au Tokyo Dome.

Kings: Les Kings tentaient de faire 3-0 pour la première fois depuis 2002-03. Le propriétaire Vivek Ranadive était assis près du milieu du terrain, socialement éloigné de cinq autres membres de l’organisation qui regardaient également du côté du terrain.

SUIVANT

Soleils: retournez à Phoenix pour accueillir la Nouvelle-Orléans mardi soir.

Kings: Hébergez Denver mardi soir.

__

