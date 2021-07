Les soldes d’été Huawei s’ouvrent avec des réductions sur certains smartphones, tablettes, ordinateurs portables et accessoires

Huawei a lancé sa dernière campagne de vente pour les marchés britannique et allemand et il existe de nombreuses offres dans plusieurs catégories de produits. Les utilisateurs peuvent économiser jusqu’à 56 % sur les tablettes, les smartphones, les écouteurs, les appareils portables et les ordinateurs portables.

Téléphones intelligents

En commençant par les smartphones, Huawei regroupe son P40 Pro et FreeBuds 3 pour 599,99 £/699,00 €.

Le modèle P40 Pro+ 5G est descendu à 799,99 £/999,00 € au lieu de 1 299 £/ 1,399 € au détail. Huawei P Smart 2021 et un Huawei Band 4 sont proposés à 179,99 £/169 €.

Comprimés

Il existe également plusieurs offres sur les tablettes Huawei avec le MatePad Pro 10.8 et un stylet M-Pen gratuit et une housse de clavier pour 449,99 £/799,00 €. Les acheteurs allemands ont également droit au MatePad 11 fourni avec le stylet M-Pen et la housse de clavier pour 399,00 €.

Le budget MatePad 10.4 est en baisse à 199,99 £/279,00 €. Il y a aussi beaucoup d’accessoires en vente.

Écouteurs

Si vous êtes à la recherche de votre prochaine paire d’écouteurs TWS, les FreeBuds 4i sont à 59,99 £/64,00 € et sont fournis avec un étui de protection gratuit. Le FreeBuds Pro de l’année dernière peut être acheté pour 109,99 £/129,00 € tandis que les FreeBuds 4 sont disponibles pour 129,99 £/119,00 €.

Si vous recherchez des écouteurs supra-auriculaires, FreeBuds Studio est à 159,99 £/199,99 €.

Prêt-à-porter

Des montres intelligentes et des bracelets intelligents sont également proposés, avec la 46 mm Watch GT2 Pro à 179,99 £/199,00 € aux côtés d’une Huawei Smart Scale 3 ou Huawei Band 4 Pro gratuite.

La montre GT2e 89,99 £/99,00 €. Huwaei Band 6 est maintenant à 49,99 £/49,00 € tandis que le Band 4 est en baisse à 29,99 £/24,99 €

Ordinateurs portables

Les ordinateurs portables Huawei reçoivent de nombreux cadeaux groupés. Le MateBook 13 (2020) alimenté par Intel Core i5 est livré avec une souris Blutooth et un routeur Wi-Fi pour seulement 899,99 £/899,00 €. L’AMD Ryzen 7 MateBook 14 (2020) avec les mêmes cadeaux coûte 949,99 £/999,00 €.

De nombreuses autres offres sont à votre disposition via les liens ci-dessous.

Huawei Royaume-Uni | Huawei DE