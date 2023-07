Les soldes d’été de Steam réduisent le prix du Steam Deck jusqu’à 20 %

La traditionnelle vente d’été Steam de Valve est en cours et la société a pris la liberté de réduire considérablement son propre matériel Steam Deck. Alors que l’ordinateur de poche a également été mis en vente dans le passé, cette fois-ci, les prix sont réduits jusqu’à 20 %.

Le modèle de base de 64 Go va maintenant pour 359,10 $ et 377,10 € aux États-Unis et en Europe, respectivement, en baisse de 399 $ et 419 €. Cette variante s’est avérée être la plus populaire en raison du processus de mise à niveau SSD DIY assez simple sur le Steam Deck. Cependant, il y a encore plus d’économies à réaliser si vous optez pour un modèle de stockage plus élevé directement de Valve. Celui de 256 Go est en baisse de 15% et coûte maintenant 449,65 $ ou 466,65 €, par opposition à 529 $ et 549 $. Le modèle haut de gamme de 512 Go est en vente pour 519,20 $ et 543,20 €. Cela représente une réduction de prix de 20 % par rapport au PDSF de 649 $ et 679 €. Pour rappel, même si vous pouvez mettre à niveau vous-même le stockage d’un Steam Deck bas de gamme, la seule façon d’obtenir le verre gravé antireflet sur l’écran est d’opter pour la variante de niveau supérieur.

Les fenêtres de livraison sur le Steam Deck sont parfaitement raisonnables depuis un moment maintenant. Les clients américains peuvent s’attendre à ce que leur unité arrive dans une à deux semaines, tandis que les pays européens ont une période d’attente de deux à quatre semaines. Pas trop mal du tout, surtout si l’on considère que nous avons dû attendre une année complète pour notre unité de précommande.









Prix ​​de vente Steam Deck

Comme d’habitude, la plate-forme Steam est un maître pour suggérer des articles supplémentaires à obtenir avec votre nouvel achat brillant. Dans le cas du Steam Deck, la station d’accueil officielle Steam Deck est également en vente, réduite de 20% et vendue au détail pour 71,20 $ ou 79,20 € au lieu de 89 $ ou 99 €. Et Valse a également compilé une liste des 100 meilleurs jeux joués sur le Steam Deck par les utilisateurs pour votre commodité. La plupart des titres de cette liste sont également réduits dans le cadre des soldes d’été.

Source