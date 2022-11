Les soldes 401(k) ont chuté de 23 % d’une année sur l’autre en raison de la volatilité du marché : Fidelity

Des mois de fluctuations du marché ont pesé lourdement sur les épargnants-retraite.

Le solde moyen 401 (k) a chuté pour le troisième trimestre consécutif et est maintenant en baisse de 23% par rapport à il y a un an à 97 200 $, selon un nouveau rapport de Fidelity Investments, le plus grand fournisseur de plans 401 (k) du pays. La société de services financiers gère au total plus de 35 millions de comptes de retraite.

Le solde moyen du compte de retraite individuel a également chuté de 25 % d’une année sur l’autre pour atteindre 101 900 $ au troisième trimestre de 2022.