Les forces russes se retirent des zones de la région de Louhansk, ont annoncé mardi des responsables locaux, marquant le dernier développement de la contre-offensive ukrainienne alors que ses soldats poussent vers l’est.

Le gouverneur de Louhansk, Serhiy Haidai, s’est adressé à Telegram pour dire que la ville de Kreminna, occupée pour la première fois par les forces russes en avril, avait de nouveau hissé le drapeau ukrainien sur ses bâtiments.

On ne sait toujours pas pourquoi les forces russes se sont apparemment retirées de la zone à seulement 15 miles au nord de la ville stratégiquement importante de Sievierodonetsk et Fox News n’a pas pu confirmer si les soldats ukrainiens avaient déjà avancé sur Kreminna.

LES TROUPES UKRAINIENNES EMPÊCHENT LA RUSSIE DE PRENDRE LA VILLE PRIORITAIRE DE DONBAS

“Le Kreminna est complètement vide – l’armée russe a quitté la ville”, a déclaré Haidai dans un communiqué traduit par Ukrinform.

Les forces ukrainiennes ont remporté de récentes victoires dans la région voisine de Kharkiv depuis le lancement d’une contre-offensive majeure au début du mois et leur progression vers Izyum, à seulement 55 milles à l’ouest de Kreminna.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré mardi que des “éléments” des forces russes dans la région s’étaient “retirés” et, au cours du week-end, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, aurait déclaré que les troupes étaient “regroupées” dans des zones comme Balakliya et Izyum – autrefois des foyers de combat et stratégiquement vitaux pour que Moscou réapprovisionne ses troupes dans l’est de l’Ukraine.

La Russie n’a pas encore confirmé le retrait de ses troupes mais, selon le ministère britannique de la Défense, les soldats ukrainiens ont repris quelque 1 200 miles carrés en moins d’une semaine.

Le ministère a déclaré que l’une des principales forces combattantes russes, la 1ère armée de chars de la garde, a subi de lourdes pertes au début de la guerre et n’a pas été en mesure de “reconstituer complètement” depuis.

Le ministère a décrit l’unité militaire comme “l’une des plus prestigieuses des armées russes, affectée à la défense de Moscou, et destinée à mener des contre-attaques en cas de guerre avec l’OTAN”.

Des responsables de la Défense ont déclaré mardi que l’unité s’était tellement dégradée après plus de six mois de combats qu'”il faudra probablement des années à la Russie pour reconstruire cette capacité”.