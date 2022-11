Les soldats ukrainiens entrant à Kherson sont accueillis avec joie

La profondeur de la souffrance à Kherson n’a pas encore été mise au point. Pendant des mois, les habitants ont raconté des histoires d’amis enlevés, d’enfants illégalement expulsés et de proches torturés et tués. Ils ont offert le même tableau sombre qui est devenu une caractéristique de l’occupation russe et documenté de manière approfondie par des journalistes internationaux, des groupes de défense des droits de l’homme et des enquêteurs ukrainiens.

Alors même qu’ils mettaient en garde contre les jours difficiles à venir dans leurs efforts pour chasser complètement la Russie d’Ukraine, les responsables à Kyiv ont célébré ce moment, tout en notant que de nombreux analystes militaires ont déclaré que ce jour ne viendrait jamais.

“En février, l’armée ukrainienne s’est vu accorder ‘trois jours'”, a déclaré Mykhailo Podolyak, l’un des principaux conseillers du président ukrainien. « À ce jour, nous avons défendu Kyiv, libéré trois régions, désoccupé l’oblast de Kharkiv et approché Kherson. Si ces neuf mois doivent enseigner quelque chose, c’est de ne pas avoir peur de “l’ours russe”, de ne pas fuir un combat, de retenir un coup et de croire en l’Ukraine.