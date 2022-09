NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les soldats ukrainiens sur le front nord-est ont progressé ces derniers jours, a déclaré vendredi l’état-major général des forces armées ukrainiennes, notant que ses troupes avaient avancé de 30 miles en trois jours dans la région de Kharkiv.

Le Pentagone a confirmé jeudi que l’Ukraine avait officiellement lancé la contre-offensive majeure tant attendue avec une certaine progression signalée le long des lignes de front de l’Ukraine dans le nord et le sud près de Kherson.

LA CONTRE-OFFENSIVE MAJEURE DE L’UKRAINE DANS LES ÉTAPES DE DÉBUT, LA RUSSIE A ÉCHOUÉ LA DEUXIÈME TENTATIVE DE CAMPAGNE : GEN. MILLY

Cependant, les responsables occidentaux et ukrainiens sont restés discrets sur les détails opérationnels et les évaluations du champ de bataille jusqu’à présent.

“Grâce à des actions habiles et coordonnées, les Forces armées ukrainiennes, avec le soutien de la population locale, ont avancé de près de 50 km en 3 jours. Selon les renseignements, certaines unités ennemies ont subi des pertes importantes”, a déclaré l’état-major des Forces armées ukrainiennes. dans une mise à jour quotidienne tôt vendredi.

“Les troupes de missiles et l’artillerie de nos groupements terrestres continuent d’accomplir des tâches de combat de contre-batterie, de perturbation du système de commandement et de contrôle et de soutien logistique, de dommages aux effectifs et aux équipements de combat de l’ennemi”, a-t-il ajouté.

ZELENSKYY CHAMPIONS ‘BONNE NOUVELLE’ DE KHARKIV ALORS QUE LES FORCES REPRENNENT LES VILLAGES DES TROUPES RUSSIES

Dans un article séparé sur Facebook, le commandant en chef des forces de défense ukrainiennes, Valerii Zaluzhnyi, a affirmé que 1 000 km2, soit environ 390 miles carrés, avaient été “libérés de l’occupant au cours des derniers jours”, bien qu’il n’ait pas précisé où dans L’Ukraine ces avances avaient été faites.

Le président ukrainien Voldymyr Zelenskyy a fait écho à cette annonce dans son discours du soir jeudi et a déclaré que des dizaines de villes avaient été “libérées” depuis le 1er septembre et s’est engagé à continuer à fournir aux commandants et aux forces armées le soutien dont ils ont besoin.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Toute l’activité de l’État est axée sur les besoins du front et la protection de notre peuple”, a-t-il déclaré.

L’annonce intervient alors que les États-Unis ont promis jeudi 675 millions de dollars supplémentaires de fournitures militaires à Kyiv, ainsi que 2,2 milliards de dollars supplémentaires de financement militaire non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour 18 pays voisins qui ont été menacés par la Russie.

Les États-Unis ont fourni à l’Ukraine 15,2 milliards de dollars depuis l’entrée en fonction du président Biden.