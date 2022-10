Les soldats russes vivaient dans la misère et s’enfuyaient si vite qu’ils n’avaient pas fini de cuisiner, selon un rapport

Un reportage de Sky News a suivi des soldats ukrainiens alors qu’ils fouillaient des villages anciennement occupés.

Ils ont trouvé une misère extraordinaire dans les maisons ukrainiennes où squattaient les soldats russes.

Il survient au milieu de rapports faisant état d’une retraite précipitée et désorganisée dans le nord-est et l’est de l’Ukraine.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Selon un nouveau rapport de Nouvelles du ciel.

Les maisons qui ont été saisies à leurs propriétaires ukrainiens et utilisées par les soldats russes étaient jonchées de bouteilles d’alcool et d’autres dégâts, y compris un repas mi-cuit de galettes frites et d’excréments d’animaux et d’humains, selon le rapport de Sky News.

Le rapport a exploré Yampil, un petit village de la région orientale de Donetsk qui Le président Volodymyr Zelensky annoncé comme libéré le 30 septembre.

Sky News a partagé des images des rues du village et de l’intérieur de certaines maisons avec le correspondant Alex Crawford faisant des gestes autour d’une pièce échevelée en disant “Regardez l’état de cette maison”.

C’était la même chose dans toutes les maisons qu’ils ont visitées, selon le rapport.

Les images montraient des pièces couvertes de déchets, des uniformes abandonnés, des accessoires militaires, des trousses médicales et du linge suspendu.

“L’armée russe est entrée dans les maisons des gens, les a expulsés puis a pris le relais”, a poursuivi Crawford. “Et c’est comme ça qu’ils ont vécu. Cela donne une indication de la mauvaise discipline et de ce qu’ils ont dû ressentir après avoir vécu comme ça. Et ils ont tout laissé derrière eux.”

Le rapport fournit des preuves éclatantes des affirmations de la retraite précipitée et désorganisée de la Russie. La reprise antérieure de Kharkiv a été si rapide – la Russie récupérant des centaines de kilomètres carrés de territoire en l’espace de quelques jours – que des rapports ont fait état de troupes russes. laissant tomber leurs armes et s’enfuyant.

Izyum, dans la région de Kharkiv, a été reprise le 10 septembre. Dans une vidéo censée montrer une base russe abandonnée là-bas et partagée par le ministère ukrainien de la Défense, la caméra scanne une scène de désordre et de confusion extrêmes, avec des ordures, des objets personnels et des uniformes empilés sur le sol.

La propreté n’est pas la meilleure vertu de l’armée russe. *** Mais comme les anciens Sumériens, ils s’en tiennent à leur calendrier. 08.09.22 – leur dernier jour à Izyum, pour certains le dernier jour de leur vie. pic.twitter.com/StomxARc2i — Défense de l’Ukraine (@DefenceU) 22 septembre 2022

“La propreté n’est pas la meilleure vertu de l’armée russe”, a écrit le MOD, qui partage fréquemment des messages de propagande sarcastiques. Insider n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement l’authenticité de la vidéo.

Les soldats russes ont fui si vite Kharkiv que les munitions et le matériel militaire abandonnés sont maintenant alimenter l’avancée ukrainienne dans la région orientale de Donetsk, selon un article récent du Wall Street Journal.

Il semble y avoir une situation similaire à Yampil, comme l’indique le rapport de Sky.

“Ils ont fui si rapidement qu’ils ont laissé derrière eux d’énormes stocks de munitions et d’armes”, a rapporté Crawford. “Ce n’était pas du tout une retraite, c’était courir, désespérément, pour s’écarter.