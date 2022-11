Les soldats russes n’ont pas pu lancer de drones dans la contre-offensive ukrainienne en raison d’une installation de logiciel

L’armée ukrainienne a libéré la ville de Balakliya dans le sud-est de l’oblast de Kharkiv, en Ukraine, le 11 septembre 2022. (Metin Aktas/Agence Anadolu via Getty Images)

Une nouvelle enquête de Reuters met en lumière le dysfonctionnement de l’occupation militaire russe de Kharkiv.

Des notes de soldats à leurs supérieurs les montrent en train de mendier des drones de qualité non militaire.

Une fois reçus, les drones n’étaient pas prêts à être utilisés car ils avaient d’abord besoin du bon logiciel.

Un bataillon russe à Balakliia, Kharkiv, a envoyé des appels pour plus de drones fin juillet alors que l’Ukraine intensifiait sa contre-offensive orientale soutenue par des armes américaines, et certaines troupes ont finalement été retenues par une installation de logiciel, selon une nouvelle enquête de Reuters.

Un trésor de milliers de documents militaires laissés par les forces russes vaincues à Kharkiv, qui se sont retirées à la mi-septembre, et obtenus par Reuters ont éclairé leur bref régime de torture et plus tard, leurs capacités aériennes défaillantes.

Les troupes ont demandé à leurs supérieurs en Russie plus de drones alors que les forces ukrainiennes s’appuyaient de plus en plus et efficacement sur les lanceurs de missiles américains HIMARS l’été précédant leur contre-offensive dans le nord, selon Reuters.

“Quadcoptères !!! Urgent !” un soldat a écrit à son supérieur le 19 juillet, selon Reuters. Les drones quadricoptères ne sont pas de qualité militaire, ce qui a donné un signe du désespoir des troupes avant la contre-offensive ukrainienne. Les drones sont fréquemment utilisés par la Russie car il s’agit de drones rechargeables à faible coût et à courte distance destinés à lancer de petites armes. Ils sont également utilisés en partie pour compenser les coûts élevés des drones de surveillance explosifs et de haute technologie comme les drones kamikazes iraniens, selon le New York Times.

Selon Reuters, le lendemain, les forces ont reçu quatre drones quadricoptères Mavic-3, mais ils n’ont pas pu être utilisés immédiatement au besoin. Les soldats, sous le feu des missiles, ont dû installer un nouveau logiciel pour les drones, puis former 15 soldats à leur utilisation.

D’autres notes provenant de Reuters montraient les soldats implorant des munitions, un soldat se plaignant que “la mitrailleuse ne fonctionnera toujours pas si elle n’a pas de balles à l’intérieur”.

La contre-offensive ukrainienne réussie dans le nord-est de Kharkiv a débuté à la fin de l’été et s’est intensifiée début septembre. À la mi-septembre, des villes comme Balakliia et Izium avaient été libérées et les dirigeants russes a annoncé qu’il reculait de presque toute la région de Kharkiv et transférant des troupes.

La Russie avait capturé des zones dans la région de Kharkiv dès les premiers jours de la guerre fin février, jusqu’au printemps jusqu’à ce que l’Ukraine commence à repousser. Selon l’Associated Press, au moins 257 hommes, 225 femmes et 19 enfants ont été tués par la Russie pendant leur occupation de la région.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que quelques jours après la contre-offensive de septembre, l’Ukraine avait récupéré plus de 1 158 milles carrés de territoire aux forces russes. Parallèlement à une stratégie militaire solide et à un flux constant d’armes, l’Ukraine a déclaré qu’elle avait intensifié une offensive dans le sud comme tactique de désinformation pour surprendre les troupes russes dans le nord-est.

“[It] était une grande opération spéciale de désinformation”, a déclaré Taras Berezovets, attaché de presse des forces spéciales ukrainiennes. Le gardien. “Entre-temps [our] les gars de Kharkiv ont reçu le meilleur des armes occidentales, principalement américaines.