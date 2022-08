Les soldats nord-coréens en Ukraine seraient un «gâchis» logistique que Poutine ne «permettra» pas: un expert russe

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’augmentation du nombre de victimes russes et des informations suggérant que la Russie se tourne maintenant vers la Corée du Nord pour aider ses troupes en déclin a soulevé des sourcils cette semaine alors que certains commençaient à se demander si Moscou entraînerait Pyongyang dans sa guerre en Ukraine.

L’experte russe et ancienne officier du renseignement en doctrine et stratégie russes pour la Defense Intelligence Agency (DIA), Rebekah Koffler, a jeté de l’eau froide sur ces affirmations et a déclaré qu’elles étaient “invraisemblables”.

“La machine de propagande russe pourrait dire que 100 000 volontaires nord-coréens se battraient au nom de la Russie, juste pour effrayer l’Occident, mais en réalité, c’est de la désinformation”, a-t-elle déclaré en réponse aux questions de Fox News Digital.

Des informations affirmant que la Corée du Nord pourrait envoyer jusqu’à 100 000 soldats pour aider la campagne russe en Ukraine ont commencé à circuler sur les sites d’information occidentaux et russes cette semaine après que l’agence de presse pro-Kremlin Regnum a publié un article au début du mois le suggérant.

L’article daté du 2 août disait que “la Corée du Nord, par la voie diplomatique, a clairement fait savoir qu’elle est prête à aider la LPR [Luhansk People’s Republic] et RMR [Donetsk People’s Republic] dans le renforcement de la défense[s]» et « est prêt à transférer jusqu’à 100 000 de ses soldats ».

“Pyongyang pourra transférer ses unités tactiques dans le Donbass”, poursuit l’article.

Le rapport n’a jamais précisé si le média avait obtenu les “chaînes diplomatiques” référencées dans le rapport, mais a plutôt souligné les commentaires d’un député russe qui a défendu la prétendue volonté d’aider de Pyongyang.

En mars, la Corée du Nord a soutenu la Russie lorsqu’elle s’est jointe à elle et à trois autres nations pour voter contre une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies condamnant l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Mais Koffler a déclaré que le soutien de Pyongyang au président russe Vladimir Poutine ne signifie pas que le chef du Kremlin autoriserait réellement la Corée du Nord à envoyer des forces terrestres en Ukraine.

“Poutine n’acceptera jamais – c’est invraisemblable”, a-t-elle déclaré. “Pensez juste à l’ampleur de cela.”

Outre le fait que la Russie et la Corée du Nord n’ont pas organisé d’entraînement au combat conjoint et que Pyongyang n’a même pas vu de combat actif depuis des décennies, la logistique d’une telle alliance s’avérerait délicate.

“L’aspect commandement et contrôle est impossible. Ils ne parlent pas russe”, a déclaré Koffler en référence au soldat nord-coréen moyen. « Comment vont-ils utiliser les systèmes d’armes russes ? »

“Cela ferait plus de dégâts que cela n’aiderait”, a-t-elle ajouté.

Alors que les pertes russes en Ukraine continuent d’augmenter et que Moscou continue d’augmenter les exercices militaires conjoints avec la Biélorussie voisine, certains craignent que Poutine ne renforce sa force de combat avec l’aide de Minsk.

Mais Koffler a déclaré que la Corée du Nord ne représentait pas la même menace pour la guerre en Ukraine que la Biélorussie.

“Souvenez-vous, les Biélorusses, les Tchétchènes, les Bouriates, tous ceux de l’ex-Union soviétique parlent russe”, a-t-elle déclaré. “Ils sont plus intégrés. Non seulement ils ont les mêmes, ce qu’on appelle des tactiques, des techniques et des procédures, mais doctrinalement ils sont sur la même page [in their] doctrine de guerre ».

Koffler a déclaré qu’il est plus probable que les Nord-Coréens puissent être utilisés pour aider la Russie dans ses efforts de reconstruction dans l’est de l’Ukraine si Moscou réussit à empêcher Kyiv de reprendre le territoire occupé.

L’expert russe a également suggéré que Moscou pourrait se tourner vers Pyongyang pour aider ses forces avec des armes plus avancées comme le KN-25 – qui dépasse le HIMARS américain – à la suite des livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine.

“C’est la vraie valeur ajoutée de la Corée du Nord que Poutine approuverait et c’est plausible”, a déclaré Koffler.