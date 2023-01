Les soldats israéliens tuent 9 personnes lors d’affrontements en Cisjordanie, selon les Palestiniens

Les forces israéliennes ont tué au moins neuf Palestiniens, dont une femme de 60 ans, et en ont blessé plusieurs autres lors d’un raid dans une zone sensible de la Cisjordanie occupée jeudi, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens, le jour le plus meurtrier depuis des années dans le territoire. .

La violence s’est produite au cours de ce que les responsables de la santé palestiniens ont décrit comme une opération féroce en plein jour dans le camp de réfugiés de Jénine, un bastion militant de Cisjordanie qui a fait l’objet de près d’un an de raids d’arrestations israéliens. Le conflit a culminé ce mois-ci, avec 29 Palestiniens tués depuis le début de l’année. Il n’était pas immédiatement clair combien de personnes tuées jeudi étaient affiliées à des groupes armés.

Les combats surviennent des semaines après le début du nouveau gouvernement israélien, le plus à droite de tous les temps, qui s’est engagé à adopter une ligne dure contre les Palestiniens et à accélérer la construction de colonies sur les terres que les Palestiniens recherchent pour l’État qu’ils espèrent. Cela survient également quelques jours avant que le secrétaire d’État américain Antony Blinken n’arrive dans la région et fasse pression pour des mesures susceptibles d’améliorer la vie quotidienne des Palestiniens.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle menait cette rare opération de jour en raison des renseignements qu’elle avait reçus selon lesquels un groupe militant lié au Jihad islamique palestinien, qui a une présence majeure dans le camp, était sur le point de mener des attaques imminentes contre des Israéliens. Une fusillade a éclaté, au cours de laquelle l’armée a déclaré qu’elle visait les militants. Au moins un des morts a été identifié par les Palestiniens comme un militant.

La ministre palestinienne de la Santé, May Al-Kaila, a déclaré que les ambulanciers avaient du mal à atteindre les blessés au milieu des combats. Elle a également accusé l’armée d’avoir tiré des gaz lacrymogènes sur le service pédiatrique d’un hôpital, provoquant l’étouffement d’enfants. Une vidéo de l’hôpital montrait des femmes transportant des enfants hors des chambres d’hôpital et dans le couloir. L’armée a déclaré que des gaz lacrymogènes avaient probablement pénétré dans l’hôpital à la suite des affrontements à proximité.

L’hôpital de Jénine a identifié la femme tuée comme étant Magda Obaid. Le ministère palestinien de la Santé a précédemment identifié un autre des morts comme étant Saeb Azriqi, 24 ans, qui a été transporté à l’hôpital dans un état critique après avoir été abattu et est décédé des suites de ses blessures.

La Brigade des martyrs d’Al-Aqsa, une milice armée affiliée au Fatah, le parti politique laïc qui contrôle l’Autorité palestinienne, a revendiqué l’un des morts, Izz al-Din Salahat, comme combattant. Le ministère a indiqué qu’au moins 16 personnes avaient été blessées.

Nabil Abu Rudeineh, porte-parole de l’Autorité palestinienne, a condamné la violence, appelant la communauté internationale à s’exprimer contre elle.

Les tensions entre Israéliens et Palestiniens ont monté en flèche depuis qu’Israël a lancé les raids au printemps dernier, à la suite d’une série d’attaques palestiniennes qui ont tué 19 personnes, tandis qu’une autre série d’attaques plus tard dans l’année a porté le nombre de morts à 30.

Près de 150 Palestiniens tués l’an dernier

Les violences de jeudi portent à 28 le nombre de Palestiniens tués cette année. Près de 150 Palestiniens ont été tués l’an dernier, faisant de 2022 la plus meurtrière depuis 2004, selon le groupe israélien de défense des droits B’Tselem.

Israël dit que la plupart des morts étaient des militants. Mais des jeunes protestant contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël affirme que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens disent qu’ils enracinent davantage l’occupation de 55 ans par Israël, à durée indéterminée, des terres qu’ils recherchent pour leur futur État.

Israël s’est emparé de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, territoires que les Palestiniens revendiquent pour leur État espéré.