Les soldats israéliens ne feront pas l’objet d’accusations criminelles pour la mort du palestino-américain Omar As’ad

Le palestino-américain Omar As’ad est mort alors qu’il était détenu par l’armée israélienne.

Les soldats ne feront pas l’objet d’accusations criminelles, a déclaré l’avocat général militaire d’Israël.

Deux officiers ont été licenciés et un commandant de bataillon a été réprimandé.

L’avocat général militaire d’Israël a déclaré mardi que les soldats qui ont laissé un Palestino-américain dehors pendant la nuit après l’avoir détenu et qui a ensuite été retrouvé mort ne seront pas poursuivis pénalement mais feront face à des mesures disciplinaires.

En janvier dernier, les forces israéliennes ont arrêté Omar As’ad, 78 ans, à un poste de contrôle de fortune dans sa ville natale de Jiljilya, en Cisjordanie.

Les soldats l’ont laissé couché et sans réaction sur un chantier de construction, disant qu’ils supposaient qu’il s’était endormi. Il a ensuite été retrouvé mort au petit matin avec une fermeture éclair en plastique toujours autour d’un poignet.

L’armée a déclaré qu’As’ad avait « fortement et avec persistance » résisté aux tentatives des soldats israéliens de le conduire de sa voiture au poste de contrôle de sécurité.

En raison de son refus de coopérer, les soldats l’ont temporairement bâillonné avec une bande de tissu et lui ont menotté les mains avec une fermeture éclair, a-t-il ajouté.

LIRE | Les forces israéliennes tuent trois Palestiniens en Cisjordanie (ministère palestinien)

Suite à une enquête initiale, l’armée a renvoyé deux officiers et réprimandé un commandant de bataillon pour la mort d’As’ad, qui, selon elle, résultait d' »un échec moral et d’une mauvaise prise de décision ».

Mardi, le principal organe judiciaire de l’armée a déclaré dans un communiqué que sa décision avait été prise « à la suite des audiences et après un examen approfondi des documents d’enquête, qui indiquaient qu’aucun lien de causalité n’avait été trouvé entre les erreurs dans la conduite des soldats et (As ‘ annonce) la mort ».

Une autopsie palestinienne a révélé qu’As’ad, un ancien résident de Milwaukee, Wisconsin, qui avait des antécédents de problèmes cardiaques, avait subi un arrêt cardiaque causé par le stress.

Les responsables palestiniens ont attribué cela au fait qu’il avait été malmené par les soldats israéliens.

L’avocat général militaire a déclaré qu’un responsable médical militaire avait trouvé impossible de déterminer que la mort d’As’ad avait été causée spécifiquement par la conduite des soldats et que les soldats ne pouvaient pas avoir été au courant de son état de santé.

L’armée déplore la mort d’As’ad « et s’efforce d’empêcher que de tels incidents ne se reproduisent ».

Washington s’est alors dit « profondément préoccupé » et s’attendait à « une enquête criminelle approfondie et une pleine responsabilité ».

Les dirigeants palestiniens ont demandé que les soldats impliqués soient poursuivis devant un tribunal international.

Un rapport du groupe de défense des droits israélien Yesh Din basé sur des données militaires de 2017 à 2021 a révélé que les soldats israéliens ont été poursuivis dans moins de 1 % des centaines de plaintes déposées contre eux pour des infractions présumées contre des Palestiniens.

Dans de rares cas où des soldats ont été reconnus coupables d’avoir fait du mal à des Palestiniens, les tribunaux militaires ont prononcé des peines extrêmement clémentes, démontrant « une réticence de la part du système d’application de la loi militaire à prendre les mesures appropriées concernant les crimes commis par des soldats contre des Palestiniens », a déclaré le groupe.

Vous voulez discuter de sujets brûlants avec quelqu’un du monde entier ? Inscrivez-vous à notre programme de dialogue mondial et soyez jumelé pour une conversation