Les soldats israéliens combattent les combattants du Hamas pour la deuxième journée alors que le Hezbollah libanais tire des roquettes au-dessus de la frontière

Les médias israéliens rapportent qu’au moins 300 personnes ont été tuées en Israël depuis les attaques de samedi ; Les responsables palestiniens affirment que plus de 300 personnes ont été tuées à Gaza.

Le Hezbollah revendique la responsabilité des frappes dans le nord d’Israël ; L’armée israélienne riposte sur le sud du Liban.

Le Premier ministre Netanyahu convoque le cabinet de sécurité, interrompt la fourniture d’électricité, de carburant et de biens à Gaza et avertit les civils de quitter leurs foyers.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d’urgence dimanche ; L’Autorité palestinienne appelle à une réunion de la Ligue arabe.

Les soldats israéliens se sont battus dimanche pour repousser les militants du Hamas et ont échangé des tirs avec le groupe militant libanais Hezbollah, soulevant la perspective d’une conflagration régionale plus large au lendemain d’une attaque surprise sans précédent contre le sud d’Israël par des militants palestiniens.

Les militants du Hamas ont quitté la bande de Gaza sous blocus et ont saccagé les communautés israéliennes voisines, faisant des prisonniers, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées, tandis que les frappes de représailles d’Israël ont détruit des bâtiments à Gaza et que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que le pays était « en guerre ».

Les craintes d’une extension du conflit à d’autres fronts se sont intensifiées dimanche matin après que le Hezbollah, basé au Liban, a revendiqué la responsabilité des frappes contre des positions israéliennes dans une zone contestée le long de la frontière avec le plateau syrien du Golan.

L’armée israélienne a répondu par des frappes de drones armés sur des cibles du Hezbollah dans une zone contestée où se rencontrent les frontières d’Israël, du Liban et de la Syrie.

La flambée de violence à la frontière nord d’Israël a menacé d’entraîner dans la bataille un ennemi féroce d’Israël, soutenu par l’Iran et disposant, selon les estimations, de dizaines de milliers de roquettes.

De la fumée s’élève dimanche du village de Halta, comme on le voit depuis le village d’Ibl al-Saqi, dans le sud du Liban, près de la frontière avec Israël. (Aziz Taher/Reuters)

Le contre-amiral Daniel Hagari, un responsable militaire israélien, a déclaré aux journalistes que la situation à la frontière nord était calme après l’échange.

Mais il a ajouté que les combats étaient toujours en cours dans le sud et qu’il y avait encore des situations de prises d’otages.

Il a déclaré que les troupes s’étaient déplacées dans chaque communauté proche de la frontière de Gaza, où elles prévoyaient d’évacuer tous les civils et de parcourir la zone à la recherche des militants restants.

« Nous traverserons chaque communauté jusqu’à ce que nous tuions tous les terroristes qui se trouvent sur le territoire israélien », a-t-il déclaré. A Gaza, « chaque terroriste localisé dans une maison, tous les commandants dans les maisons, seront touchés par les tirs israéliens. Cela va continuer à s’intensifier dans les heures à venir ».

Les combattants du Hamas ont tué au moins 300 personnes, dont 26 soldats, selon les médias israéliens, lors d’une attaque sur plusieurs fronts.

Des hommes armés du Hamas se sont rendus dans 22 endroits en dehors de la bande de Gaza tôt samedi matin, y compris des villes et d’autres communautés situées jusqu’à 24 kilomètres de la frontière de Gaza, et ont pris des otages alors que l’armée israélienne se précipitait pour réagir, tandis que le groupe militant lançait des milliers de tirs. roquettes sur des villes israéliennes.

Les Israéliens inspectent les décombres d’un immeuble de Tel Aviv un jour après qu’il ait été touché par une roquette tirée depuis la bande de Gaza. (Oded Balilty/Associated Press)

Dimanche, l’armée israélienne a déclaré que ses forces combattaient les incursions du Hamas dans huit endroits. Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que deux situations d’otages à Gaza avaient été « résolues », mais n’a pas précisé si tous les otages avaient été sauvés vivants.

Israël a frappé 426 cibles à Gaza, a déclaré son armée, détruisant des bâtiments résidentiels dans des explosions géantes. Cela comprenait une tour de 14 étages abritant des dizaines d’appartements ainsi que des bureaux du Hamas dans le centre de la ville de Gaza. Les forces israéliennes affirment avoir tiré une sommation juste avant.

Au moins 313 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes dans la bande de Gaza, dont 20 enfants, et près de 2 000 blessées, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Sept personnes ont également été tuées par les tirs de l’armée israélienne en Cisjordanie, dont un enfant, ajoute le communiqué.

Des Palestiniens ont été vus dimanche en train de fouiller dans les décombres d’une maison détruite lors des frappes israéliennes à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. (Ibrahim Abou Mustafa/Reuters)

Le Hamas va payer un « prix sans précédent » pour ses attaques

À Gaza, une grande partie de la population a été plongée dans l’obscurité après la tombée de la nuit lorsque l’approvisionnement en électricité en provenance d’Israël – qui fournit presque toute l’électricité des territoires – a été coupé.

Le bureau de Netanyahu a déclaré dans un communiqué qu’Israël cesserait de fournir de l’électricité, du carburant et des biens à Gaza.

Dans un discours télévisé samedi soir, Netanyahu a déclaré que l’armée utiliserait toutes ses forces pour détruire les capacités du Hamas.

« Tous les endroits où le Hamas se cache et opère, nous les transformerons en ruines », a-t-il ajouté. « Sortez de là maintenant », a-t-il dit aux habitants de Gaza, qui n’ont aucun moyen de quitter ce petit territoire méditerranéen surpeuplé.

Du jour au lendemain, l’armée israélienne a averti en arabe les communautés proches de la frontière avec Israël de quitter leurs maisons pour se rendre dans des zones plus profondes à l’intérieur de la petite enclave.

L’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les Palestiniens, a déclaré que plus de 20 000 Palestiniens avaient quitté la région frontalière de Gaza pour se diriger plus loin à l’intérieur du territoire et se réfugier dans les écoles de l’ONU.

Une question majeure était désormais de savoir si Israël lancerait une attaque terrestre sur Gaza, une décision qui, dans le passé, a entraîné un nombre accru de victimes.

Netanyahu a promis que le Hamas « paiera un prix sans précédent ».

Mais, a-t-il prévenu, « cette guerre prendra du temps. Elle sera difficile ». L’armée israélienne a amené quatre divisions de troupes ainsi que des chars à la frontière de Gaza, rejoignant ainsi les 31 bataillons déjà présents dans la région, a indiqué un porte-parole.

REGARDER | Un Canadien-Israélien partage son expérience de refuge face aux attaques à la roquette du Hamas : L’attaque du Hamas atteint « un tout nouveau niveau », selon un Canadien israélien Vidéo en vedetteCarey Fruitman a passé samedi matin à entrer et sortir de l’abri anti-aérien de sa maison à Rishon LeZion, en Israël, à la suite de l’attaque surprise du Hamas. Fruitman, qui vit en Israël depuis 30 ans, affirme que les tirs de roquettes ne sont pas nouveaux, mais que les attaques de samedi sont sans précédent.

Tensions croissantes avant une attaque surprise

Interrogé par les journalistes sur la manière dont le Hamas avait réussi à prendre l’armée au dépourvu, le lieutenant-colonel. Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne, a répondu : « C’est une bonne question ».

La force, la sophistication et le timing de l’attaque de samedi matin ont choqué les Israéliens.

Les combattants du Hamas ont utilisé des explosifs pour percer la barrière frontalière entourant Gaza, puis ont traversé la côte à bord de motos, de camionnettes, de parapentes et de vedettes rapides. Dans une vidéo amateur, des centaines de jeunes terrifiés qui dansaient lors d’une rave ont fui pour sauver leur vie après que des militants du Hamas sont entrés dans la zone et ont commencé à leur tirer dessus.

Le chef de la branche militaire du Hamas, Mohammed Deif, a déclaré que l’assaut était une réponse au blocus de Gaza qui dure depuis 16 ans et à une série d’incidents récents qui ont porté les tensions israélo-palestiniennes à leur paroxysme.

Des gens se tiennent devant une mosquée détruite dimanche lors d’une frappe aérienne israélienne à Khan Younis, à Gaza, un jour après que les militants du Hamas se sont échappés de la bande de Gaza sous blocus et ont saccagé les communautés israéliennes voisines. (Yousef Masoud/Associated Press)

Au cours de l’année écoulée, le gouvernement d’extrême droite israélien a accéléré la construction de colonies en Cisjordanie occupée, la violence des colons israéliens y a déplacé des centaines de Palestiniens et les tensions ont éclaté autour de la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint brûlant à Jérusalem.

« Assez, c’est assez », a déclaré Deif, qui n’apparaît pas en public, dans le message enregistré.

Il a déclaré que l’attaque n’était que le début de ce qu’il a appelé « l’Opération Tempête Al-Aqsa » et a appelé les Palestiniens de Jérusalem-Est jusqu’au nord d’Israël à se joindre au combat.

Le Hamas a déclaré qu’il prévoyait un combat potentiellement long. « Nous sommes prêts à toutes les options, y compris une guerre totale », a déclaré le chef adjoint du bureau politique du Hamas, Saleh al-Arouri, à la télévision Al-Jazeera. « Nous sommes prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour la dignité et la liberté de notre peuple. »

REGARDER | Comment les militants du Hamas ont pris Israël au dépourvu: Opération du Hamas conçue pour « changer le statu quo », selon un expert Vidéo en vedetteLes militants du Hamas ont pris Israël au dépourvu avec un barrage d’attaques à la roquette et des infiltrations surprises à ses frontières samedi. « Il s’agit d’une tentative de briser non seulement le sentiment de complaisance israélien, mais aussi celui de la région et des grandes puissances comme les États-Unis et l’Europe », déclare Khaled Elgindy, chercheur principal et directeur du programme sur la Palestine et les affaires palestino-israéliennes avec l’Institut du Moyen-Orient.

Les attaques du Hezbollah soutiennent la « résistance palestinienne »

Le Hezbollah, qui contrôle effectivement le sud du Liban, a déclaré dans un communiqué que son attaque de dimanche matin utilisant « un grand nombre de roquettes et d’obus » était en solidarité avec la « résistance palestinienne ».

Les positions israéliennes ont été directement touchées.

L’armée israélienne a riposté à l’aide de drones armés sur les zones libanaises. En attaquant les positions israéliennes dans une zone contestée plutôt qu’en Israël proprement dit, le Hezbollah semble tenter d’éviter un conflit total avec Israël.

Israël et le Hezbollah sont des ennemis jurés et ont mené plusieurs guerres dans le passé, la plus récente étant un conflit de 34 jours en 2006 qui a fait 1 200 morts au Liban et 160 en Israël.