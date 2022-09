Les soldats indiens et chinois se retirent de la zone frontalière clé

NEW DELHI (AP) – Les soldats indiens et chinois ont commencé jeudi à se retirer de l’un des points de friction clés de leur frontière contestée dans le cadre des efforts visant à réduire les tensions dans une impasse de plus de deux ans qui a parfois conduit à des affrontements meurtriers, l’Inde a déclaré le ministère de la Défense.

“Les troupes indiennes et chinoises dans la région de Gogra-Hotsprings ont commencé à se désengager de manière coordonnée et planifiée, ce qui est propice à la paix et à la tranquillité dans les zones frontalières”, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le désengagement fait suite à une 16e série de pourparlers au niveau des commandants entre les deux pays en juillet, a-t-il ajouté.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la part du gouvernement chinois.

Il existe trois principaux points de friction entre les pays, à Depsang, Pangong et Gogra-Hotsprings. Un certain désengagement de troupes s’est produit l’année dernière dans le secteur de Pangong Tso.

Les deux pays ont stationné des dizaines de milliers de soldats soutenus par de l’artillerie, des chars et des avions de chasse le long de la frontière de facto, appelée la ligne de contrôle réel. L’année dernière, 20 soldats indiens ont été tués dans un affrontement avec des soldats chinois impliquant des gourdins, des pierres et des poings le long de la frontière contestée. La Chine a déclaré avoir perdu quatre soldats.

La ligne de contrôle réel sépare les territoires chinois et indiens du Ladakh à l’ouest jusqu’à l’État indien de l’Arunachal Pradesh, que la Chine revendique dans son intégralité. L’Inde et la Chine ont mené une guerre au-dessus de la frontière en 1962.

L’écrivain Associated Press Aijaz Hussain à Srinagar, en Inde, a contribué à ce rapport.

Ashok Sharma, Associated Press