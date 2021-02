Les restes de plus d’une centaine de soldats français et russes morts lors de la désastreuse campagne de Napoléon en 1812 ont finalement été enterrés samedi.

Les descendants de certains chefs militaires de l’époque ont vu leurs cercueils enterrés dans le sol gelé.

Des responsables et des descendants de chefs militaires russes et français du XIXe siècle se sont réunis pour une cérémonie balayée par le vent dans la ville occidentale de Vyazma afin de ré-enterrer les restes de 126 personnes tuées dans l’une des batailles les plus sanglantes de la campagne russe de Napoléon. Ce fut un rare moment d’unité entre les deux pays.

La neige est tombée et un orchestre militaire a joué à des températures de moins 15 degrés Celsius alors que des porteurs en uniforme portaient huit cercueils drapés dans un cimetière de Vyazma, une ville à plus de 200 kilomètres à l’ouest de Moscou.

Les cercueils contenant les restes de 120 soldats, trois femmes et trois adolescents ont plus tard été mis dans le sol enneigé au son d’un coup de fusil.

La terre avait gelé et les cercueils étaient laissés dans le sol recouverts d’une toile blanche.

« Au fil des générations, la mort et le temps réconcilient tout le monde », a déclaré lors de la cérémonie Yulia Khitrovo, une descendante du maréchal russe Mikhail Kutuzov, considérée comme un héros national pour avoir repoussé Napoléon.

Le prince Joachim Murat, descendant de l’un des maréchaux les plus célèbres de Napoléon, était également présent avec des dizaines de reconstituteurs en uniforme d’époque.

L’inhumation a eu lieu alors que la France marquait le bicentenaire de la mort du chef militaire cette année.

Les restes ont été découverts dans une fosse commune par des archéologues français et russes en 2019.

La fouille a été dirigée par Pierre Malinowski, le responsable de la Fondation pour le développement des initiatives historiques russo-françaises, connecté au Kremlin.

Les trois femmes seraient des «vivandières», qui prodiguaient les premiers soins et tenaient des cantines dans l’armée française, tandis que les trois adolescentes seraient des batteurs.

On pense qu’ils sont tous tombés lors de la bataille de Vyazma le 3 novembre 1812 au début de la retraite de l’armée française de Moscou et avant l’horrible traversée de la rivière Bérézina.

« Les descendants directs des principaux acteurs du conflit se réunissent ici en signe de réconciliation pour commémorer les soldats russes et français que leurs ancêtres commandaient il y a plus de 200 ans », a déclaré Malinowski à l’AFP avant la réinhumation.

Le site a été découvert pour la première fois lors de travaux de construction et était initialement considéré comme l’un des nombreux charniers de la Seconde Guerre mondiale qui parsèment l’ouest de la Russie.

Mais des recherches menées par l’Académie des sciences de Russie ont montré plus tard que les restes étaient des victimes de la campagne de Napoléon, la plupart d’entre eux dans la trentaine au moment de leur mort, a déclaré l’anthropologue Tatyana Shvedchikova.