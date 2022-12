Les soldats en ont marre de remplacer les fonctionnaires à Noël, prévient un ancien commandant en chef

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les projets du gouvernement d’utiliser des troupes pour briser les grèves et assurer le fonctionnement des services publics ont suscité des avertissements de mécontentement de la part de l’armée et des affirmations selon lesquelles les forces armées risquent d’être politisées.

D’anciens commandants et officiers supérieurs en service disent que les soldats qui doivent passer leur troisième Noël d’affilée à accomplir des tâches non militaires pourraient être mauvais pour le moral et ne devraient pas être considérés comme une solution à ce qui pourrait devenir des conflits du travail de longue durée.

Le gouvernement doit tenir une réunion Cobra mercredi – la deuxième cette semaine – pour discuter des “plans visant à limiter les perturbations depuis que les syndicats ont proposé pour la première fois des grèves”, après quoi de plus amples détails sur une éventuelle implication militaire devraient être annoncés.

Environ 1 000 militaires doivent être déployés en aide militaire aux autorités civiles (MACA) à Noël. Six cents d’entre eux sont actuellement en formation pour couvrir les grèves du personnel des forces frontalières dans les ports et les aéroports, tandis que d’autres sont susceptibles d’être appelés pour des tâches d’urgence pendant la grève des ambulanciers.

Les forces armées ne sont pas autorisées à faire grève ou à participer à une action revendicative, et l’année dernière, le salaire des soldats du rang était de 3,75 % par rapport au taux d’inflation annuel de 11,1 %. Le personnel des forces frontalières demande une augmentation de salaire de 10 %.

“Les soldats qui devront couvrir les grèves de Noël savent qu’ils le feront pour les personnes qui passeront Noël avec leur famille à la maison, qui gagnent plus qu’eux et qui ont également le droit de faire grève”, a déclaré le général Sir Richard. Barrons, un ancien commandant des opérations conjointes, a déclaré L’indépendant.

«Ils travailleront à nouveau pour aider les autorités civiles à un moment où ils ne reçoivent pas la formation et l’équipement dont ils ont besoin. Certains, qui en ont déjà un peu marre, peuvent partir du coup.

«Ces personnels de service ont déjà travaillé à Noël ces dernières années sur Covid et d’autres tâches. Ils sont confrontés aux mêmes problèmes de coût de la vie que tout le monde. Ce qui serait bien, c’est que le gouvernement reconnaisse ce qu’il fait, peut-être une prime de Noël. C’est quelque chose à considérer.

Lord Richard Dannatt, l’ancien chef de l’armée, a averti que les troupes obligées de manquer Noël avec leurs familles pourraient nuire au moral et a également prévu que certains soldats démissionneraient. “Les soldats pourraient décider qu’ils en ont assez de sortir le gouvernement de l’embrouille dans laquelle il se retrouve”, a-t-il déclaré au Courrier le dimanche. “Ils pourraient penser: ‘Je me suis engagé pour être un soldat, pas un briseur de grève.'”

Un responsable de la défense a déclaré L’indépendant: « Les termes de la MACA sont assez larges, mais le problème est que nous avons de plus en plus dû faire face à des problèmes qui ne sont pas des urgences naturelles. En même temps, nous sommes parfaitement conscients, bien sûr, qu’une guerre se déroule au cœur de l’Europe et c’est notre objectif principal.

“Avec la situation économique telle qu’elle est, il y a toujours la probabilité de nouvelles actions syndicales à l’avenir. Et la question est de savoir si nous devons fournir une couverture sur une base continue pour cela ? À quel point est-ce viable ? Ce sont des problèmes sérieux qui doivent être résolus. »

En réponse aux préoccupations concernant l’utilisation de la MACA, le secrétaire du cabinet Oliver Dowden a réitéré la ligne du gouvernement selon laquelle le public devrait blâmer les syndicats pour tout problème.

“Le gouvernement fera tout son possible pour atténuer l’impact de cette action, mais la seule façon d’arrêter complètement les perturbations est que les patrons syndicaux se réunissent et annulent ces grèves dommageables”, a-t-il déclaré.