Les soldats du Burkina Faso lancent un contre-coup d’État 9 mois après le dernier bouleversement politique

Plus d’une douzaine de membres de l’armée du Burkina Faso ont pris le contrôle de la télévision d’État vendredi soir, déclarant que le chef du coup d’État devenu président, le lieutenant-colonel. Paul Henri Sandaogo Damiba, avait été renversé.

Un porte-parole a présenté le capitaine Ibrahim Traoré comme le nouveau chef du pays instable d’Afrique de l’Ouest qui lutte contre une insurrection islamique croissante.

Damiba et ses alliés ont renversé le président démocratiquement élu il y a seulement neuf mois, arrivant au pouvoir avec la promesse de rendre le pays plus sûr. Cependant, la violence s’est poursuivie sans relâche et la frustration à l’égard de son leadership s’est accrue ces derniers mois.

“Face à la détérioration continue de la situation sécuritaire, nous avons tenté à plusieurs reprises de recentrer la transition sur les questions sécuritaires”, indique le communiqué lu à haute voix vendredi soir par les militaires.

Les militaires ont promis à la communauté internationale qu’ils respecteraient leurs engagements et ont exhorté les Burkinabés “à vaquer à leurs occupations en paix”.

Des coups de feu antérieurs ont fait craindre un coup d’État

Des manifestants se rassemblent près du mémorial Thomas Sankara avec des drapeaux du Burkina Faso et de la Russie pour soutenir ce qu’ils pensent être un autre coup d’État militaire à Ouagadougou vendredi. (The Associated Press)

Des coups de feu ont retenti dans la capitale du Burkina Faso et le radiodiffuseur d’État a cessé d’émettre plus tôt dans la journée, faisant craindre une nouvelle tentative de coup d’État neuf mois après l’éviction du président démocratiquement élu du pouvoir.

On ne savait pas immédiatement où se trouvait Damiba, mais une déclaration de son gouvernement sur Facebook a exhorté les gens à rester calmes.

“Des négociations sont en cours pour ramener le calme et la sérénité”, indique le communiqué attribué au porte-parole de la présidence. “L’ennemi qui attaque notre pays ne veut que la division entre Burkinabés.”

L’incertitude s’est poursuivie en fin d’après-midi alors que les habitants de la nation ouest-africaine attendaient de savoir qui contrôlait le pays, qui est déstabilisé par une insurrection islamique croissante.

Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude et lancé un appel au calme.

“Le Burkina Faso a besoin de paix, il a besoin de stabilité et il a besoin d’unité pour lutter contre les groupes terroristes et les réseaux criminels opérant dans certaines parties du pays”, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Les développements de vendredi ne semblaient que trop familiers en Afrique de l’Ouest, où un coup d’État au Mali en août 2020 a déclenché une série de prises de pouvoir militaires dans la région.

Dans les rues de la capitale, Ouagadougou, certains manifestaient déjà leur soutien à ce qu’ils croyaient être l’éviction de Damiba.

“Nous manifestons pour soutenir ce coup d’État, confirmé ou non”, a déclaré François Beogo, un militant politique du Mouvement pour la refondation du Burkina Faso. « Pour nous, c’est déjà un coup d’État.

Beogo a déclaré que Damiba “a montré ses limites” au cours de ses neuf mois au pouvoir. “Les gens s’attendaient à un vrai changement”, a-t-il dit.

Certains manifestants ont exprimé leur soutien à l’implication russe afin d’endiguer la violence et ont crié des slogans contre la France, l’ancien colonisateur du Burkina Faso. Au Mali voisin, la junte a invité des mercenaires russes du groupe Wagner pour aider à sécuriser le pays. Leur déploiement a suscité des critiques internationales.

La semaine dernière, Damiba s’était rendu à New York et s’était adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies. Dans son discours, Damiba a défendu son coup d’État de janvier comme “une question de survie pour notre nation”, même s’il était “peut-être répréhensible” pour la communauté internationale.

Le coup d’État de janvier au Burkina Faso est intervenu à la suite de prises de contrôle similaires au Mali et en Guinée, renforçant les craintes d’un recul de la démocratie en Afrique de l’Ouest.

Beaucoup au Burkina Faso ont initialement soutenu le coup d’État militaire, frustrés par l’incapacité du gouvernement précédent à endiguer la violence islamiste extrémiste qui a tué des milliers de personnes et déplacé au moins deux millions de personnes. Pourtant, la violence n’a pas diminué au cours des mois qui ont suivi la prise de pouvoir de Damiba.

“Très regrettable”

Dujarric, de l’ONU, a déclaré que sur le front humanitaire, le Burkina Faso “continue de faire face à des crises multidimensionnelles alors que l’insécurité augmente”.

“Près d’un cinquième de la population nationale a un besoin urgent d’aide humanitaire”, a-t-il déclaré. “Le nombre d’incidents de sécurité a augmenté de 220% en 2022 par rapport à l’année dernière.”

Dujarric a déclaré que le pays était confronté à “la crise de déplacement qui connaît la croissance la plus rapide au monde en 2022”, avec le Mozambique et l’Ukraine.

Chrysogone Zougmore, président du Mouvement burkinabé des droits de l’homme, a qualifié les développements de vendredi de “très regrettables”, affirmant que l’instabilité n’aiderait pas dans la lutte contre la violence islamiste extrémiste.

“Comment peut-on espérer unir le peuple et l’armée si celle-ci se caractérise par des divisions aussi graves ?” dit Zougmore. “Il est temps que ces factions militaires réactionnaires et politiques cessent de conduire le Burkina Faso à la dérive.”