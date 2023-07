Les soldats de l’Illinois ont joué un rôle clé dans la capture de Vicksburg il y a 160 ans – Shaw Local

La bataille de Gettysburg était plus grande et plus célèbre, mais de nombreux historiens pensent qu’un autre mouvement à la même époque était tout aussi important, sinon plus.

Cette semaine marque le 160e anniversaire du siège et de la chute du bastion du fleuve Mississippi de Vicksburg, Mississippi, qui a donné à l’Union le contrôle de cette voie navigable vitale et a effectivement coupé la Confédération en deux.

La campagne de Vicksburg est considérée par certains historiens comme égale à l’importance de Gettysburg, qui s’est terminée la veille de la reddition de Vicksburg le 4 juillet 1863.

Le Nord reconnut le Mississippi comme la clé de la victoire et s’empara progressivement de toutes les autres villes fluviales avant de lancer une offensive sur les formidables fortifications de Vicksburg à la fin de 1862.

L’Illinois a envoyé plus de troupes à la bataille que tout autre État. Ils ont été impliqués dans pratiquement tous les aspects de la campagne. — Mike Madell, surintendant du parc militaire national de Vicksburg

« Le Mississippi était vital pour le commerce », a déclaré Mike Madell, surintendant du parc militaire national de Vicksburg. « Celui qui contrôlait le fleuve contrôlait également le mouvement des marchandises, des troupes et tout le reste. »

On estime que 36 000 hommes de l’Illinois ont participé aux campagnes de Vicksburg, qui ont abouti à un siège de 47 jours au printemps et à l’été 1863. Le siège a suivi une paire d’attaques frontales ratées les 19 et 22 mai.

Bien que vaincu, l’assaut du 22 mai est considéré comme un moment brillant pour l’Illinois dans la guerre. Sur les 106 récipiendaires de la médaille d’honneur de l’Illinois pendant la guerre civile, 43 les ont gagnés ce jour-là.

Cela inclut Carlos Colby du 97e Illinois, un homme d’Alton qui s’est souvenu que « cela ressemblait à une mort certaine pour affronter cette pluie de plomb et cette grêle de fer ». Huit hommes du 116e Illinois de la région de Decatur et sept du 55e Illinois ont également reçu la médaille pour leurs actions le 22 mai.

« L’Illinois a envoyé plus de troupes à la bataille que tout autre État », a déclaré Madell. « Ils ont été impliqués dans pratiquement tous les aspects de la campagne. »

Vicksburg tomba finalement le 4 juillet et le président Abraham Lincoln écrivit que « le père des eaux retourne à la mer sans être vexé ». La ville n’aurait officiellement célébré le 4 juillet qu’en 1945.

La victoire a également réaffirmé Ulysses S. Grant, un résident de Galena, en tant que premier général de l’Union du théâtre occidental. L’année suivante, il est nommé général en chef des armées fédérales.

Les noms de tous les hommes de l’Illinois dans l’offensive sont inscrits sur un entablement à l’intérieur du monument de l’Illinois sur le champ de bataille de Vicksburg. La structure à couper le souffle est inspirée du Panthéon romain et est considérée comme le monument le plus important des troupes de l’Illinois dans n’importe quel parc de champ de bataille de la guerre civile.

