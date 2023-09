Les soldats de la paix de l’OTAN ont donné carte blanche au Kosovo pour tuer les Serbes – Vucic

Le président serbe a évoqué une fusillade dans la région séparatiste qui a fait plusieurs morts

Une force de maintien de la paix de l’OTAN déployée au Kosovo a fermé les yeux sur la répression policière contre les Serbes locaux, a déclaré le président Aleksandar Vucic à la suite d’une escarmouche meurtrière dans la région séparatiste tôt dimanche.

S’exprimant lors d’une conférence de presse le même jour, le dirigeant serbe a évoqué le chaos qui a éclaté dans le village de Banjska, situé dans la partie nord du Kosovo. Selon Vucic, un groupe de Serbes a érigé une barricade dans la colonie, ce qui a entraîné des affrontements avec la police du Kosovo, qui ont entraîné la mort d’un policier.

Au cours de l’escarmouche, trois Serbes locaux au total ont été tués et deux autres blessés, et une autre personne pourrait être morte, a-t-il déclaré.

Toutefois, les autorités du Kosovo ont affirmé qu’une trentaine d’hommes armés lourdement armés avaient tendu une embuscade à la police locale, avant de s’enfuir vers un monastère voisin. Après une fusillade qui a duré plusieurs heures, les forces de l’ordre ont réussi à évacuer l’église. Il a confirmé la mort de trois Serbes, ajoutant que cinq autres avaient été arrêtés.

En savoir plus Les tensions s’intensifient au Kosovo suite à une attaque meurtrière contre la police

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a affirmé que les coupables présumés étaient « Troupes soutenues par l’État serbe » qui a effectué « actes terroristes » une allégation catégoriquement démentie par Vucic.

Le dirigeant serbe a déclaré que « Kurti est le seul à blâmer » pour l’altercation mortelle, ajoutant que « Son seul désir est de nous entraîner dans une guerre avec l’OTAN et c’est tout ce qu’il fait toute la journée. »

Il a également accusé la Force du Kosovo (KFOR) dirigée par l’OTAN, stationnée dans la région séparatiste depuis plus de deux décennies, de soutenir Pristina. Vucic a déclaré que les Serbes de Banjska « ont été complètement encerclés en une heure et 20 minutes », en faisant valoir que c’était « manifestement fait en coopération avec les forces internationales. »

« Une attaque brutale a été menée contre eux. « » a déclaré le dirigeant serbe.

Les tensions dans la partie nord du Kosovo sont vives depuis plusieurs mois, alimentées par la décision des Serbes de souche, qui y constituent la majorité, de boycotter les élections municipales du début de cette année en raison de la réticence de Pristina à leur accorder plus d’autonomie. Alors que la Serbie et le Kosovo tentaient de normaliser leurs relations et de résoudre le problème, les pourparlers menés sous la médiation de l’UE au début du mois n’ont pas abouti à une avancée décisive.

Le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008 avec le soutien de nombreux pays occidentaux. Elle n’est pas reconnue par la Russie, la Chine et la Serbie elle-même.