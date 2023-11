Les soldats de la 128e Brigade attendaient leur commandant lorsque le missile russe Iskander a frappé – source

Dmytro Lysiuk, commandant de la 128e Brigade d’assaut de montagne, était en retard à un événement organisé près de la ligne de front à l’occasion de la Journée des forces de fusées et de l’artillerie. Les soldats ont attendu le commandant de la brigade pendant plus d’une demi-heure, avant d’être touchés par une frappe de missile qui a tué et blessé un grand nombre d’entre eux.

Source: Hromadskécitant des sources anonymes de la 128e Brigade

Détails: L’une des sources de Hromadske note que la cérémonie de remise des prix était initialement prévue à 9h00, mais a été reportée à 9h30. A cette époque, les soldats étaient déjà alignés et attendaient leur commandant. L’attaque russe a eu lieu vers 10h10.

Le commandant est arrivé littéralement deux minutes après l’attaque.

La source a noté que les Russes surveillaient les soldats de la 128e brigade depuis un drone, ajustant la frappe du missile. Cependant, les occupants ont commis une erreur et ont percuté un bâtiment derrière les militaires, plus proche de la route.

“Et le résultat a été que tous ceux qui se tenaient plus près de la route, ce sont tous des Cargo 200 [killed – ed.]. Et le personnel qui était sur le point de recevoir des récompenses (commandants d’équipage d’artillerie, observateurs avancés d’artillerie et artilleurs) était quelque peu recouvert par le mur de la maison touchée par l’Iskander. [missile]. Grâce à cela, il y a eu un peu moins de victimes”, indique l’une des sources.

La source ajoute qu’au même moment, de nombreux militaires ont été blessés par les débris.

Arrière-plan:

Auparavant, des sources de l’Ukrainska Pravda avaient rapporté que la Russie avait frappé un groupe de soldats de la 128e brigade dans un village de première ligne de l’oblast de Zaporizhzhia à 10 heures le 3 novembre. Il a été rapporté que plus de 20 soldats auraient été tués. Les soldats s’étaient apparemment rassemblés au même endroit pour recevoir des récompenses à l’occasion de la Journée de l’artillerie.

Dans la soirée du 4 novembre, le ministre de la Défense Rustem Umierov a chargé l’Inspection principale du ministère de la Défense de mener une enquête complète dans la tragédie.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que cette tragédie aurait pu être évité. Il a souligné qu’une enquête était en cours pour fournir aux familles des soldats décédés et à la société des réponses honnêtes sur la manière dont la tragédie s’est produite et sur les ordres erronés.

Le 6 novembre, la 128e brigade d’assaut en montagne basée dans l’oblast de Transcarpatie a confirmé la mort de 19 soldats suite à une attaque russe lors des célébrations près de la ligne de front le 3 novembre.

