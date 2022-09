Les chapeaux BEARSKIN font partie intégrante de la culture britannique et ont été portés par les soldats pendant plus de 200 ans.

Les portent-ils toujours et pourquoi ? Voici tout ce que vous devez savoir…

Les soldats britanniques portent-ils encore des chapeaux en peau d’ours ?

Bien que souvent associés à l’armée britannique, les chapeaux en peau d’ours sont portés par de nombreuses armées à travers le monde.

Une peau d’ours est une casquette militaire de cérémonie qui remonte au 17ème siècle.

Ils sont censés faire paraître les soldats plus grands et plus intimidants car ce sont eux qui se battaient au corps à corps.

Ils ont été utilisés pour la première fois par les soldats britanniques après la bataille de Waterloo pour les Grenadier Guards, mais peu de temps après, d’autres régiments de gardes à pied ont pu les porter.

Un garde revenant de ses fonctions à l’extérieur du palais de Buckingham le jour le plus chaud de l’année en 2022 Crédit : Times Newspapers Ltd

Aujourd’hui, les chapeaux sont portés par les cinq régiments de la garde à pied de l’armée britannique (Grenadier, Scots, Welsh, Irish, Coldstream), les officiers des régiments de fusiliers, les Scots Dragoon Guards et les membres de l’Honorable Artillery Company.

Le tambour-major de la fanfare des Royal Highland Fusiliers en porte également un lors du défilé.

Les chapeaux sont-ils en vraie peau d’ours ?

Comme son nom l’indique, les chapeaux sont faits de peau d’ours noirs d’une grande population au Canada.

Chaque année, l’armée britannique prend environ 100 peaux par an, et il faut un ours noir pour fabriquer un chapeau en peau d’ours.

Les bouchons coûtent environ 650 £ à fabriquer et peuvent durer plus de 80 ans avec des soins appropriés.

C’est une question extrêmement controversée avec des appels de nombreux militants écologistes – dont la star de Baywatch Pamela Anderson – pour passer à une alternative à la fausse fourrure.

En avril 2022, le groupe de défense des animaux PETA a créé une pétition qui a reçu plus de 100 000 signatures.

Cependant, selon l’armée britannique, les bonnets de fourrure synthétiques perdent leur forme par vent fort et se gorgent d’eau lors de fortes pluies.

En réponse à la pétition, le gouvernement a déclaré :

“Les peaux d’ours utilisées sont les sous-produits d’un abattage autorisé par les autorités canadiennes pour gérer la population d’ours sauvages.

“Les ours ne sont jamais chassés sur commande pour être utilisés par le MOD. Nos fournisseurs s’approvisionnent en peaux mises à disposition par les autorités canadiennes à la suite d’un abattage autorisé dans le cadre d’un programme de gestion de la population d’ours sauvages”.

Comment les chapeaux en peau d’ours restent-ils en place ?

Ceux qui portent des chapeaux en peau d’ours disent qu’ils sont relativement confortables, car ils n’alourdissent pas la tête et ont tendance à vous garder au frais.

La casquette standard des protège-pieds britanniques ne pèse que 1,5 livre – et ils deviennent plus lourds lorsqu’ils sont mouillés.

Différents régiments ont leur propre façon unique de porter le chapeau pour les distinguer des autres.

Par exemple, les Royals bleus le porteront sous leur menton et les sauveteurs le porteront sous la lèvre.