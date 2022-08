Les soldats britanniques doivent se préparer à combattre la Russie – officier supérieur

L’adjudant Paul Carney a conseillé aux soldats de discuter d’un déploiement potentiel avec leurs familles

Le soldat britannique des “autres grades” a déclaré que les troupes britanniques devaient être prêtes à combattre la Russie et devraient préparer leurs familles à la perspective d’un “étendu” déploiement. Son conseil intervient après que le nouveau chef d’état-major du Royaume-Uni a déclaré que les forces britanniques devaient devenir capables de “vaincre la Russie au combat.”

Écrivant pour le dernier numéro du magazine “Soldier” de l’armée britannique, Carney a déclaré que “l’armée se façonne pour faire face à la menace de la Russie”, et “sera prêt, avec le bon équipement, à jouer notre rôle dans la dissuasion d’une future guerre en Europe.”

“Dissuasif” dans ce cas signifie apparemment déploiement. «Je veux que nous vérifiions tous que nous sommes physiquement aptes aux opérations. Et il est également important que nous préparions les proches et les familles, qui ont souvent le rôle le plus difficile en notre absence », il a continué.

“Ma demande est que vous ayez des discussions sur un déploiement potentiel avec eux maintenant… nous pourrions être hors de contact pendant de longues périodes en tournée.”

L’avertissement de Carney ne signale pas un changement imminent dans le rôle du Royaume-Uni dans le conflit en Ukraine. Cependant, un avertissement en juin du nouveau chef d’état-major britannique, le général Patrick Sanders, suggère que l’armée considère la Russie comme son prochain adversaire majeur.

“Il y a maintenant un impératif brûlant de forger une armée capable de combattre aux côtés de nos alliés et de vaincre la Russie au combat”, Sanders a écrit dans une lettre à ses charges. “Nous sommes la génération qui doit préparer l’armée à se battre à nouveau en Europe.”

Le Royaume-Uni a accordé à l’Ukraine 2,3 milliards de livres sterling (2,7 milliards de dollars) d’aide militaire depuis le début de l’opération militaire russe en février. Les forces britanniques entraînent actuellement des recrues ukrainiennes au Royaume-Uni, et ses agences de renseignement partageraient des informations avec leurs homologues ukrainiens.

Le Royaume-Uni est membre de l’alliance de l’OTAN, et au cas où il deviendrait impliqué dans une guerre ouverte avec la Russie, les 29 autres États membres du bloc, y compris les États-Unis, seraient obligés d’entrer dans le conflit.