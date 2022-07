Les soirées V de BTS avec Park Seo-joon ; leurs photos deviennent VIRALES [View Post]

Même une petite vidéo ou une photo de n’importe quel membre du BTS devient virale et cela s’est produit récemment avec les photos de V. V et Park Seo-joon de BTS ont récemment été vus ensemble dans l’émission In The Soop: Friendcation. Alors que leurs épisodes attirent l’attention de tous, voici encore une chose sur les célébrités coréennes qui est devenue virale. Récemment, V alias Kim Taehyung et Park Seo-joon ont fait la fête ensemble. Les photos de la fête sont arrivées sur Instagram et leurs fans adorent ça. Découvrez les photos ci-dessous

Eh bien, les fans de V ne peuvent pas rester calmes après l’avoir vu sur des photos de fête. Un fan a commenté : “Omg KIM TAEHYUNG est là !” Un autre fan a écrit : “Taehyung est si beau !” Un autre fan a commenté : “Omg park seojoon et kim taehyung.”

Récemment, V a atteint de nouveaux sommets sur Instagram. Il comptait désormais environ 47,8 millions de followers et a dépassé les followers de BLACKPINK (47,7 millions). N’est-ce pas incroyable?

Eh bien, BTS a également fait les manchettes pour sa nouvelle chanson Bad Decisions. Ils ont collaboré avec Benny Blanco et Snoop Dogg pour le morceau qui sortira le 5 août 2022. Récemment, l’Art Reveal de la chanson s’est produit, et ARMY s’est demandé pourquoi le «cis» y était flou. Découvrez leurs tweets ci-dessous

voyez comment le cis est flou? ouais c’est pour l’armée trans https://t.co/Bw2i7PmnvA praninlove (@jkspat) 23 juillet 2022

le cis a l’air très flou https://t.co/edRuzXeOMd Chloe ? ? ? hobipalooza (@hobisupremacy3) 22 juillet 2022

c’est tellement drôle pourquoi est-ce que ça brouille spécifiquement le “cis” ?? https://t.co/xOpenySNw9 katherine ? (@everythinvirgos) 22 juillet 2022

Il y a quelques mois, il a été annoncé que les membres de BTS feraient une pause pour se concentrer sur leur carrière solo. Eh bien, ARMY attend également avec impatience la sortie des chansons solo de leurs membres préférés.