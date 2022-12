Les soirées sobres sont-elles une chose du futur ? Certains Néo-Écossais disent oui

Jonathan Kanary de Sydney, N.-É., travaille dans la production d’événements le jour et assume des fonctions de DJ le soir lors de soirées sobres au Cap-Breton.

“En grandissant, l’alcool a toujours été encouragé. Tout le monde buvait et je pense vraiment que cela est en train de changer. Je pense que les gens y sont plus attentifs maintenant”, a-t-il déclaré à CBC.

Il dit que ces événements soulagent les non-buveurs, qui se sentent souvent obligés de boire lors de fêtes, tout en leur donnant une chance de socialiser et de s’amuser. Kanary, qui se remet de sa consommation d’alcool, a aidé à organiser une récente fête sobre à Sydney et plus de 100 personnes ont franchi la porte.

“Le week-end dernier, la piste de danse était pleine à craquer toute la nuit, donc je ne pense pas que quiconque ait du mal à se lever et à passer un bon moment sans alcool”, a déclaré Kanary.

“Je pense qu’il est important non seulement de s’adresser aux personnes en convalescence, mais aussi aux personnes plus conscientes, et j’ai vraiment l’impression que les gens s’impliquent davantage dans les événements pour l’aspect divertissement, pas seulement parce que c’est un bon moment. aller se saouler », dit-il.

Un autre groupe, UNtoxicated Queers à Halifax, a également eu du succès le week-end dernier lors de sa première fête sobre des Fêtes organisée en collaboration avec Sober City.

Liane Khoury est une promotrice de la santé à Mental Health and Addictions pour Nova Scotia Health et a aidé à fonder UNtoxicated Queers. Le groupe aide les membres de la communauté queer à faire l’expérience de la sobriété en utilisant un modèle de réduction des méfaits, qui encourage la pratique de comportements moins addictifs au lieu de l’abstinence complète.

Khoury plus de gens veulent rester sobres ces jours-ci, y compris elle-même.

“Je ne ressentais pas cette partie de toujours vouloir boire, c’était épuisant pour mon corps, et j’ai l’impression que c’est aussi pour des raisons de santé. Je ne suis plus jeune. Je ne peux pas supporter, vous savez, de me réveiller et avoir la gueule de bois pendant deux jours », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Jusqu’à présent cette année, Kanary a organisé 12 soirées sobres privées. Lui et Khoury disent qu’ils prévoient d’en avoir encore plus au cours de la nouvelle année.

Kanary, qui est originaire de Glace Bay, dit que la socialisation au Cap-Breton n’a pas toujours été propice à la sobriété, mais que cela change lentement.

Jonathan Kanary est producteur d’événements et DJ à Sydney, au Cap-Breton, où il organise des soirées sobres. (Josefa Cameron)

“Généralement, en allant dans les bars ici, vous êtes encouragé à boire par le personnel ou le lieu ou quoi que ce soit d’autre, donc ne ressentez pas cette pression en public [at a sober party] est vraiment bénéfique pour l’environnement », a déclaré Kanary.

Et il y a plus d’options sans alcool qui mettent l’accent sur la qualité, ajoute-t-il. Island Folk Cider House à Sydney fabrique son propre cidre sans alcool. Breton Brewing vend également de la bière sans alcool et une nouvelle bière saisonnière à faible pourcentage d’alcool annoncée comme “légère en alcool mais riche en saveurs”.

“Je pense que les gens aiment la variété et les gens ne veulent pas nécessairement boire une boisson sucrée quand ils sortent… Je sais que lorsque j’ai arrêté de boire, j’étais plus conscient de ma santé. Donc, boire des boissons gazeuses ou du café à 11 ans heures du soir n’était pas une option pour moi”, a déclaré Kanary.

Personnellement, il ne trouve pas la saison des fêtes difficile en ce qui concerne ses choix sobres, mais certaines personnes le font.

“Si tel est le cas, je recommande d’avoir du soutien”, a-t-il déclaré.

Khoury a déclaré qu’elle aimerait voir ce soutien provenir des restaurants et des bars sous la forme de plus d’options de cocktails sans alcool dans les restaurants.

Avoir le courage de dire non est également important, a déclaré Khoury, “et si vous voulez une excuse, ayez toujours quelque chose comme une bouteille d’eau ou une canette de boisson gazeuse dans vos mains et dites” non “.”

Il est également important d’avoir plus de conversations sur l’alcool, la sobriété et pourquoi ou pourquoi vous ne buvez pas, a déclaré Khoury, en particulier pendant les vacances, quand il y a plus de pression pour boire.

“Il est donc important de changer le récit selon lequel l’alcool est l’objectif principal de la fête. Je pense que l’objectif principal devrait être que nous traînions les uns avec les autres et que nous ayons une communauté”, a-t-elle déclaré.

PLUS D’HISTOIRES