Les soirées sexuelles où des femmes nues sont flagellées sont financées par un don de 36 235 £ aux contribuables

Les soirées SEX sont financées par une aide financière de 36 235 £.

Arts Council England a donné des fonds publics à un groupe organisant des soirées fétichistes.

Arts Council England a donné de l’argent public à un groupe organisant des soirées fétichistes Crédit : Alamy

Klub Verboten, autoproclamé «communauté kink», où les invités regardent des femmes nues se faire fouetter, a reçu l’argent en avril par l’intermédiaire de son bras parent Unbennant.

Son site Web vend du matériel de bondage en cuir, des jouets sexuels et des pinces à tétons que les membres peuvent apporter aux fêtes mensuelles.

L’Arts Council England a déclaré que l’argent provenait du Covid Culture Recovery Fund.

Il a décrit Unbennant comme « une société de production créative qui apporte une contribution précieuse à l’économie nocturne et utilisera sa subvention pour créer et protéger un certain nombre d’emplois grâce à des événements sécurisés par Covid ».

Il a ajouté: « Nous reconnaissons que certaines choses ne seront pas pour tout le monde, mais nous voulons soutenir différents types d’organisations qui répondent à tous les goûts et intérêts. »

Klub Verboten a célébré son transport financé par les contribuables : « Cela nous a sauvés de la faillite. Alors gros bisous à vous tous ! »

Le groupe compte jusqu’à 5 000 membres, chacun accueilli aux fêtes « tout est permis » dans l’Est de Londres.

Un membre a déclaré : « Ici, dans une soirée sexe, je me sens tellement plus en sécurité que dans n’importe quel autre club. »