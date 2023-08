Les soirées de Tim McGraw et Faith Hill incluent de la musique des années 80 et des « bougies partout »

Ils l’aiment, ils l’adorent – ​​et ils en veulent plus. Tim McGraw et Faith Hill profitent de leurs fréquentes soirées ensemble, surtout maintenant qu’ils ont des nids vides.

« Nous allons préparer un grand dîner à la maison, allumer des bougies partout et mettre de la musique des années 80 », a déclaré McGraw au magazine People dans une interview publiée vendredi. « Nous essayons d’en avoir souvent. »

« En fait, quand les filles rentrent à la maison maintenant, c’est comme : ‘Tu n’es pas là depuis un peu trop longtemps ?' », a-t-il taquiné à propos des trois filles du couple – Gracie, 25 ans, Maggie, 25 ans et Audrey, 21 ans – qui ont depuis déménagé.

Au cours de l’interview, McGraw a également partagé le dernier match auquel il a joué.

« Audrey, notre plus jeune fille, était à la maison et recevait quelques amis », a déclaré le « Places debout uniquement », a déclaré le crooner. « Nous avons dîné et avons aimé jouer à des quiz toute la nuit. Je pense que Faith a gagné, si je ne me trompe pas. Ou en fait, je pense que j’ai gagné, mais je ferais mieux de dire qu’elle l’a fait. »

McGraw a récemment déclaré qu’il « serait mort » s’il n’avait pas épousé Hill. Le crooner de « It’s Your Love », qui a lutté contre la dépendance et 15 ans de lutte contre la sobriété, a admis que Hill avait toujours été sa grâce salvatrice.

« Je vous le garantis, si je ne m’étais pas marié avec Faith à 29 ans, A, j’aurais probablement ruiné ma carrière, et, B, je serais déjà mort avec ma carrière en ruine, un ou plusieurs l’autre, et cela n’aurait jamais été là où il est actuellement », a déclaré McGraw à l’animateur d’Apple Music, Zane Lowe, via People.

Et bien que McGraw affirme humblement qu’il n’a pas la « clé » d’un mariage réussi, il a franchement admis la seule chanson sexy qui pimente leur vie amoureuse et le pacte secret qui a aidé leur lien à survivre aux difficultés de la vie.

« Eh bien, il y a une chanson, et c’est vraiment un instrumental, mais il y en a une. Je vais probablement avoir des ennuis en disant ça. Dieu, s’il te plaît, pardonne-moi, bébé. C’est ‘Samba Pa Ti’ de Santana. C’est un peu notre chanson », a-t-il déclaré à Yahoo! Divertissement.

Son oncle lui a fait découvrir la mélodie du groupe emblématique des années 70 et a également suggéré à McGraw de conserver la mélodie pour une occasion spéciale.

« Mon oncle m’a dit une fois – mon oncle Hank, un vieux hippie qui vit à Napa Valley – qu’il l’avait joué pour moi il y a des années sur la route », a déclaré McGraw. « Il aimait aussi cette chanson. Il a dit : ‘Je vais te dire quelque chose.’ Il dit : « Ne faites jamais l’amour avec une femme en écoutant cette chanson, à moins que vous n’ayez l’intention de l’épouser. » Et donc je ne l’ai pas fait jusqu’à ce que je le fasse. Et puis je l’ai fait.

Quant à leur pacte ? Pour que leur mariage fonctionne, McGraw a avoué avoir fait une promesse à Hill au début de leur relation.

« Nous avons pris l’engagement dès le début, lorsque nous avons décidé de nous marier et d’avoir des enfants, de ne pas partir lorsque des problèmes survenaient », a-t-il expliqué à Entertainment Tonight Canada.

Le couple est marié depuis 27 ans après s’être marié en 1996.

