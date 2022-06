Les soirées dansantes Taylor Swift arrivent probablement dans votre ville

Il y a deux semaines, Taylor Swift a reçu un doctorat honorifique de NYU. Une semaine plus tard, je suis allé à une fête en son honneur à Brooklyn, un événement entièrement consacré à la danse – et plus souvent, aux cris – sur la musique de Taylor Swift.

L’événement n’avait rien à voir avec l’obtention d’un diplôme; il faisait plutôt partie d’une série itinérante populaire appelée Taylor Party qui, au cours des cinq derniers mois, a fait escale dans des villes allant d’Honolulu à Montréal, d’Omaha à Boston. C’est assez simple : vous payez quelque chose comme 20 $ pour aller dans une salle de concert où un DJ ne joue littéralement que Taylor Swift. À New York, où les soirées Taylor ont lieu tous les quelques mois, les billets se vendent rapidement.

Il y a quelque chose de grinçant en soi à assister à une soirée dansante de Taylor Swift, mais pour être juste, il y a aussi quelque chose de grinçant à propos de Taylor Swift elle-même. Il y a les trucs ineffables, juste de ce côté-de-la saccharine : quand elle est devenue célèbre, l’adolescente de l’époque était connue pour le “petit vieux moi ?” réactions qu’elle a données lors de l’acceptation de récompenses malgré son perfectionnisme flagrant. Elle a préparé des biscuits pour les fans et envoyé à ses abonnés des cadeaux de Noël surprises ; une fois, elle a écrit un article sur Tumblr sur l’amour des vêtements à carreaux et des épices à la citrouille.

Et puis il y a les trucs vraiment grinçants : les clips musicaux sourds, sa tendance à qualifier toute critique de sexiste, toute l’époque où elle a trotté diverses amies célèbres dans une sorte de performance du féminisme. Pour la plupart, cependant, Swift est le genre normal d’embarrassant: en rejoignant TikTok l’été dernier, les fans ont commenté sa première vidéo – vraiment assez ringard – en écrivant des choses comme: “Parfois, j’oublie qu’elle est une millénaire.”

Donc, si Taylor Swift grince des dents sans vergogne, le Taylor Party l’est encore plus. La plupart des gens, dont au moins 80 % sont des femmes, s’habillent comme Taylor et prenez des photos devant un step-and-repeat géant de Taylor Swift. Il y a des ballons sur le thème de Taylor Swift et l’écran derrière la cabine de DJ diffuse des clips de clips de Taylor Swift en boucle sans fin. Fondée par les DJ et producteurs de la vie nocturne de Pittsburgh Brian Howe, Josh Bakaitus et Steve Soboslai, la première Taylor Party a eu lieu le 3 décembre 2021. Howe et Bakaitus pensaient à des soirées à thème amusantes à organiser dans un monde post-vaccin, et ce dernier avait écouté beaucoup de musique de Swift.

« Il voulait un endroit où il pourrait traîner et écouter les chansons », explique Howe. Les billets se sont vendus rapidement et en 24 heures, ils ont planifié et organisé une autre fête à Chicago. “Sur la base des chiffres et de tout l’engagement sur les réseaux sociaux, il nous a été très facile de commencer à atteindre d’autres marchés”, déclare Howe. Jusqu’à présent, ils ont fait environ 50 spectacles, et des dizaines d’autres sont programmés pour le reste de l’année.

La Taylor Party n’est pas si différente de la vague de soirées à thème vaguement nostalgiques qui ont surgi au cours de la dernière décennie. Au début des années 2010, les boîtes de nuit ont commencé à organiser une série de soirées dédiées à l’emo et au pop punk qui étaient en tête des charts quelques années auparavant. ils restent de gros producteurs d’argent à ce jour. Inscrivez-vous aux newsletters d’Eventbrite ou de Bandsintown et vous recevrez une multitude d’e-mails sur les soirées à venir dans votre ville centrées sur des genres comme le dubstep, l’indie pop, le hip-hop du milieu des années 80 ou la nouvelle vague des années 80, en utilisant la méthode infaillible de faire entrer les gens en offrant une foule prête à danser et la garantie d’une bonne playlist.

La Taylor Party propose cela, bien sûr, mais pour ses organisateurs, cela ressemble plus à une convention de fans. “Une comparaison intéressante serait avec un Comic Con ou une convention Star Wars”, déclare Howe. “Un groupe de personnes dans une pièce qui aiment une chose et qui veulent être avec d’autres personnes partageant les mêmes idées sans les pressions du monde extérieur pendant une durée limitée.” (Oui, la chanson la plus demandée est la version de 10 minutes de “All Too Well”.)

Arin Sang-urai

Plutôt que Taylor elle-même dominant les conversations, cependant, les sujets abordés en dehors de la salle concernaient davantage les propres sentiments des participants, nos propres histoires et humiliations. Dans la file d’attente pour la salle de bain, je rencontre une jeune de 21 ans qui est en train de se séparer de son ex et qui a trouvé du réconfort dans l’œuvre de Swift. (C’est un cliché de décrire l’intimité particulière des filles ivres dans les toilettes des bars, mais lors d’un événement sur le thème de Taylor Swift, dans lequel tout le monde a déjà admis un certain niveau de sentimentalité en étant ici, c’est doublement vrai.) J’ai eu le cœur brisé, je n’ai jamais vu quelqu’un décrire aussi bien ce sentiment », m’a-t-elle dit.

J’écoute la musique de Taylor Swift depuis assez longtemps pour ressentir la plupart des émotions qu’elle a exprimées au cours de sa carrière – chagrin, luxure, désillusion, joie, vengeance – mais le thème auquel j’ai pensé le plus récemment est la lutte de Swift avec sa propre non-pertinence, la peur que les femmes, pour la plupart, éprouvent à l’approche d’un âge jugé sans valeur pour la société. J’ai passé le début de ma vingtaine à avoir peur de vieillir, convaincue que la seule valeur que j’offrais au monde était la ressource en diminution de ma jeunesse.

« Seigneur, que deviendrai-je, une fois que j’aurai perdu ma nouveauté ? » Swift chante sur “Nothing New”, un morceau qu’elle a écrit alors qu’elle n’avait que 22 ans, ce qui est assez hilarant rétrospectivement. Au cours de la décennie qui a suivi, et en particulier depuis la pandémie, elle a déplacé une partie de cet ennui du nombrilisme vers des sujets extérieurs à elle-même – des personnages imaginés, des mondes inventés – et est devenue une bien meilleure artiste à cause de cela.

J’aurai 30 ans dans environ trois semaines, ce qui signifie que je suis devenu très ennuyeux et sentimental à propos de la vingtaine. Cela signifie également que j’ai une vision beaucoup plus raisonnable de la féminité et du vieillissement qu’il y a dix ans. Il est beaucoup plus difficile, par exemple, pour moi de me soucier des “changements d’ambiance” ou des tendances des ordures ou des supposées “guerres des hipsters” de New York, des phénomènes culturels inventés par les médias qui affectent précisément 12 personnes et ne dureront pas au-delà de quelques éléments de réflexion, des choses qui sont destinés à faire en sorte que quiconque en dehors de ces mondes de niche se sente terriblement déconnecté et sans importance.

C’est-à-dire que j’ai aussi été beaucoup plus intéressé à embrasser la grimace, ou le plaisir pour le plaisir. Assister à une soirée dansante Taylor Swift, ou vraiment à n’importe quelle soirée club à thème, est en quelque sorte une chose embarrassante à faire; c’est un aveu au monde que vous n’êtes peut-être pas aussi à l’aise dans un club régulier qu’avant, ou que vous êtes plus intéressé à revivre une époque révolue qu’à en créer une nouvelle. Il peut être embarrassant en soi de faire partie d’un fandom pour quoi que ce soit, mais particulièrement celui de la pop star la plus célèbre au monde, une femme riche, blanche et mince qui a construit un empire d’un milliard de dollars en se présentant comme l’outsider.

Mais il est également difficile de penser à l’une de ces choses lorsque vous avez réussi à convaincre sept autres amis, tous à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine, de vous rejoindre pour la soirée dansante de Taylor Swift, et non seulement d’y assister mais de s’habiller. comme diverses itérations de Swift au cours de sa carrière (je suis allé comme elle Amoureux Il est impossible de s’inquiéter de grincer des dents lorsque vous décorez le visage de votre ami avec des paillettes et que vous préparez des cocktails St. Germain, et il est impossible de vous sentir stupide lorsque vous criez “22” entouré d’une centaine d’autres personnes qui sont pour la plupart catégoriquement pas 22.

Tout en s’adressant à la classe de 2022, une partie importante du discours d’ouverture de Swift a été consacrée à vanter la vertu d’un enthousiasme débridé. “Apprenez à vivre avec la grimace”, a-t-elle déclaré. “Il me semble qu’il y a une fausse stigmatisation autour de l’empressement dans notre culture de” l’ambivalence insouciante “. Cette perspective perpétue l’idée qu’il n’est pas cool de “le vouloir”. Que les gens qui ne font pas d’efforts sont fondamentalement plus chics que ceux qui le font.

C’est une chose incroyablement drôle à dire aux diplômés de NYU, une école que j’ai également fréquentée et qui regorge de personnes les plus terrifiées au monde à l’idée d’être considérées comme des grincer des dents. Alors que je me hérisse de tout cela, ou de l’idée que le «travail acharné» est une vertu plus importante que toute autre chose, c’est aussi exactement la chose que les gens obsédés par le désintérêt ont le plus besoin d’entendre.

Le vrai génie du Taylor Party, je pense, est qu’il capitalise sur le fait que Taylor Swift est l’une des rares célébrités qui serait le genre de personne à assister à une soirée sur le thème de Taylor Swift si elle n’était pas Taylor Swift elle-même. . Elle serait probablement ici aussi, se défoulant de son travail de publicité dans Rouge-lunettes de soleil en forme de cœur de l’époque. Elle n’est pas présente, bien sûr, donc à part les clips vidéo en boucle, il n’y a pas grand-chose à regarder. Au lieu de cela, nous nous tournons tous les uns vers les autres, regardant nos amis pendant que nous crions les chansons que nous connaissons trop bien, nous sentant grincer des dents et nous sentir libres.

