Les soirées dansantes arabes gagnent en popularité — DJ affirme que cela « fait partie de l’expérience canadienne »

Une foule de fêtards commence à se déhancher sur les rythmes mélodiques de la musique arabe alors que Philippe Manasseh, le DJ et l’un des co-fondateurs de Laylitcontribue à lancer une soirée dédiée à la célébration de la diversité des musiques des régions du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et de leur diaspora.

Laylit – une plateforme et un collectif, qui se traduit par “la nuit de” en arabe – s’est transformée en une nuit non seulement de joie insouciante, mais aussi de reconnexion à une communauté qui se sentait oubliée.

“(L’un des lieux) où nous organisons la fête a été très choqué par le nombre de billets que nous vendons à l’avance. C’est parce que ces gens ont été oubliés pendant toutes ces années, et maintenant ils sont là et ils sont prêts à partir », a déclaré Manasseh.

Laylit a été fondée à l’automne 2018 par Saphe Shamoun, Nadim Maghzal et Manasseh, trois DJs originaires d’Alep et de Beyrouth, maintenant basés à New York et à Montréal.

La fête a été lancée après que Manasseh et ses partenaires se soient sentis déconnectés de leurs racines arabes, notamment en termes de culture et de musique. Ces fêtes ne sont pas réservées aux personnes du Moyen-Orient ou d’Afrique du Nord non plus – elles sont destinées aux personnes de tous horizons, ethnies et cultures qui apprécient et apprécient la musique, ouvrant la porte à une meilleure compréhension et à un lien humain plus profond.

« Il y avait très peu de représentation pour quoi que ce soit de la région en Amérique du Nord et à Montréal. La seule représentation que nous obtenons se trouve généralement dans les festivals de musique du monde et est très traditionnelle », a déclaré Manasseh.

Il a dit qu’il est important pour les Canadiens de mieux comprendre les Arabes, surtout lorsque leur connaissance de la culture est “très entachée par les États-Unis depuis le 11 septembre, l’ère Trump et les interdictions musulmanes”.

“C’est en partie la raison pour laquelle nous avons commencé cela. Il y avait un mouvement à New York de gens qui s’affirmaient un peu plus et disaient : « Non, nous existons et nous sommes humains. Nous ne sommes pas seulement comme ce groupe de personnes qui sont dangereux ou ce groupe de personnes qui volent des emplois », a déclaré Manasseh.

Il a dit que les gens quittent les soirées Laylit en pensant à quel point l’événement était amusant et culturellement riche, et “cette idée reste dans leur tête à côté du mot” arabe “.”

« Petit à petit, ils commencent à créer ces associations positives. Et si nous voulons vraiment être une société multiculturelle, nous devons interagir les uns avec les autres. Ces partis ne sont pas des incidents isolés du reste du Canada. Il est conçu pour faire partie de l’expérience canadienne », a déclaré Manasseh.

Des milliers de fêtards assistent à Laylit, en particulier à New York, mais Manasseh a déclaré que les Montréalais étaient désormais «plus affamés et excités» pour l’événement suite à l’isolement causé par COVID-19, et c’est un événement qui n’a pas eu lieu très souvent dans Canada.

“Le Canada a également autant de demande, c’est juste qu’il n’y a pas d’offre”, a déclaré Manasseh.

Mais la scène festive arabe se développe et de plus en plus d’événements se multiplient à travers le pays – comme la soirée Ya Tab Tab, par exemple, décrite comme une soirée pop arabe du début des années 2000. Il présente certaines des chansons les plus populaires sur lesquelles de nombreux Arabes ont grandi en dansant, imitant devant les membres de la famille et les amis. La musique de cette époque peut être décrite comme un peu impertinente et “extra”.

Rami Nassif (à gauche) et Akram Hamdan (à droite).

Rami Nassif



L’événement a été lancé pour la première fois en mai 2022 à Halifax, et un autre événement est prévu à Toronto dans un proche avenir.

Co-fondateurs de Ya Tab Tab, Rami Nassifun DJ house et techno, et Akram Hamdaneun photographe, ont été inspirés pour créer cet événement par leur fascination pour la culture pop du Moyen-Orient.

“La La scène de la culture pop du Moyen-Orient est divertissante pour ce qu’elle est. C’est très extra. Il y a beaucoup de choses impliquées, avec les références et l’humour et la musique et tout ça », a déclaré Nassif. “Aucun de nous ne sentait que nous étions super connectés avec les communautés du Moyen-Orient ici, et nous nous demandions si nous devions organiser une soirée pop du Moyen-Orient, est-ce que les gens viendraient ? Vont-ils se montrer ?

Environ 300 personnes se sont présentées lors de leur dernier événement en juin, et après une demande croissante des communautés arabes de Toronto, Nassif et Hamdan ont décidé de l’amener dans la ville.

De nombreux facteurs ont contribué à l’attrait et à la popularité croissants des événements et de la musique des soirées dansantes arabes de nos jours, a expliqué Nassif, avec le directeur musical Wassim (Sal) Slaiby en tête.

Au printemps 2021, sous la bannière Universal Music Group et Republic Records, Slaiby, qui est libano-canadien, a lancé Universal Arabic Music.

Dans un article récent du Los Angeles Timesécrivain Barshad d’Amos déclare que “Slaiby a aidé The Weeknd à devenir une superstar et gère maintenant une multitude de stars du streaming, dont Doja Cat et Swedish House Mafia”, et il pense maintenant que Slaiby peut obtenir des chansons en arabe sur les charts musicaux nord-américains grâce à sa liste de chanteurs comme chanteuse pop palestinienne Elyanna et rappeur $kinnyoriginaire d’Arabie Saoudite.

La chanteuse libanaise Nancy Ajram est également entrée dans l’histoire fin juillet avec son nouveau single à succès Sah Sah est devenu la première chanson arabe à faire ses débuts sur les Billboard Dance Charts américains. Entrant au n ° 38, le créatif populaire est entré dans le classement Dance / Electronic Songs avec le DJ américain Marshmello.

“Nous voyons aussi des artistes du Moyen-Orient ou d’Afrique du Nord comme French Montana, qui est marocain, commencer maintenant à intégrer la musique de son éducation dans ce qu’il diffuse maintenant”, a déclaré Nassif. “Personne ne dit que French Montana est un artiste arabe, c’est certainement un rappeur hip-hop/R&B, mais il échantillonne toujours des musiciens célèbres d’Afrique du Nord comme Cheb Khaled.”

Vers un nouvel avenir inclusif

Lorsque Nassif a déménagé du Liban à Halifax à 18 ans, il s’est rendu compte qu’il n’y avait pas de grande scène pour la musique house et techno à Halifax, et en tant que DJ, il voulait changer cela.

“Il n’y a pas de house et de techno dans la ville, donc cela m’a dissuadé de faire du DJ à Halifax, et je ne jouerais que quelques fois quand je serais de retour au Liban pour l’été, alors je me suis isolé de la scène”, a déclaré Nasif.

Il a découvert que la musique house n’était jamais associée à quoi que ce soit d’arabe, mais il a continué à le pousser en mettant certains de ses mixes – mettant en vedette de la techno et de la musique house avec une influence arabe – sur Nuage de son pendant la pandémie.

Ses mix Soundcloud étaient sa façon de raconter des histoires sur l’expérience de la diaspora et de trouver la nostalgie à travers la musique house. Dans l’un, intitulé Ana Shway émotionnelle, Nassif dit qu’il a travaillé pour combiner son obsession avec l’histoire du Levant, l’amour de la musique house et le blues des immigrants. Il raconte l’histoire du parcours d’exil et d’immigration d’une famille libanaise qui les a amenés à vivre dans le déni complet du passé.

« (Les mélanges) ont créé un bon buzz dans la ville et quelques promoteurs à Halifax ont tendu la main. L’un d’eux voulait que je donne aux gens l’impression qu’ils n’étaient pas à Halifax pendant trois à quatre heures », a déclaré Nassif.

Il a dit que, malheureusement, de nombreux Arabes et non-Arabes qualifient la musique arabe ou moyen-orientale de pop.

“Ils le voient comme une seule chose et non à travers une multitude de genres, de sons et de sous-genres”, a déclaré Nassif.

















Même si Ya Tab Tab propose principalement de la pop arabe, ce qui est nostalgique pour de nombreux Arabes et est surtout ce qui est en demande en ce moment, Nassif espère qu’en apportant lentement de nouveaux mix, les Arabes seront plus ouverts à de nouveaux sons.

« Que vous vouliez l’appeler maison arabe ou musique électronique orientale… c’est toujours dans un genre. Nous n’avons pas besoin de recréer quoi que ce soit qui existe. Nous ne créons pas un tout autre monde, mais nous apportons de nouveaux sons dans le genre qui existent déjà », a déclaré Nassif.

Chez Laylit, Manasseh dit que lui et les autres DJ ont pour objectif de commencer la soirée avec de la musique pop, puis de la terminer avec de nouveaux sons plus expérimentaux.

“Nous essayons de remettre en question l’idée que la musique arabe appartient à la” catégorie des musiques du monde “… Nous n’aimons pas que la musique soit regroupée comme ça, je déteste cette étiquette… alors que d’autres types de musique comme le reggaeton ont maintenant leur propre marque », a déclaré Manasseh.

Il a dit qu’à l’avenir, il espère que la musique arabe obtiendra son propre label, comme la musique SWANA (Asie du Sud-Ouest et Afrique du Nord).

Ce terme est utilisé pour décrire la région communément appelé le Moyen-Orient. SWANA est une “façon de distinguer la région en termes géographiques, plutôt qu’en “termes politiques” tels que définis par le monde occidental”.

SWANA Alliance, une organisation nationale basée aux États-Unis, déclare que certains termes politiques qui ont été utilisés dans le monde occidental pour désigner la région sont le « monde arabe » ou le « monde islamique » qui ont des origines coloniales, eurocentriques et orientalistes.

“La musique arabe et la scène de la danse sont à la mode en ce moment, ce dont je suis incrédule”, a déclaré Manasseh, qui a fait allusion au fait qu’il y a des années, être arabe et s’adonner à la culture n’était pas du tout considéré comme “cool”.

Il a déclaré que l’avenir du dancefloor arabe est celui qui est moderne et ouvert d’esprit, non seulement musicalement et culturellement, mais aussi socialement.

“Il est très important pour nous d’être un endroit où la communauté arabe peut venir, mais aussi pour les non-Arabes, car nous voulons créer cette friction positive sur la piste de danse”, a déclaré Manasseh. “Pour que les gens sentent qu’ils expriment leur culture devant et devant les autres, pour être vus par de nouveaux yeux.”

Il a également déclaré qu’il souhaitait que Laylit soit un lieu sûr et accueillant pour les personnes homosexuelles et non homosexuelles.

« Les Arabes n’ont pas l’habitude de faire la fête avec les personnes LGBTQ en général. Cela ne fait pas partie de la culture de chez nous », a déclaré Manasseh.

Il a dit que les drag queens sont devenues un incontournable de leurs soirées et que beaucoup de gens en ont été découragés au début, mais maintenant ils l’aiment et le recherchent.

« Avoir tout le monde dans la même pièce, queer ou non, immigrant ou non, ou s’ils ont toujours été ici… c’est un méli-mélo », a déclaré Manasseh.

Au 26 août, Ya Tab Tab n’a pas annoncé quand son prochain événement à Toronto aura lieu, mais Laylit a déclaré que son prochain événement aura lieu à Montréal le 28 août.

Laylit se prépare également à célébrer son quatrième anniversaire en septembre et est en train de s’étendre à de nouvelles villes comme Toronto et Ottawa. Les fondateurs se préparent également pour leur premier EP en tant que collectif.

« Nous avons une scène musicale très florissante. Il y a encore beaucoup de hip-hop, de musique électronique, de musique pop et de funk…. Ce n’est pas cette chose monolithique. Et tous ceux qui viennent à nos événements n’ont aucune idée que cela existait », a déclaré Manasseh.