« Les soirées blanches de Sean ‘Diddy’ Combs étaient des affaires énervées, A-List ». Étaient-ils plus nombreux ?

Une fois les invités arrivés, parfois amenés de Manhattan par bus complets, des serveurs en smoking blanc circulaient avec du champagne. Des efforts ont été déployés pour s’assurer que les partis blancs soient bien accueillis dans les Hamptons, a déclaré Nicholas Kraus, que M. Combs a engagé pour mener des activités diplomatiques avec ses voisins de Long Island, notamment en leur proposant des promenades en limousine et des dîners dans des restaurants chics pour le dollar de M. Combs. pour éviter les plaintes liées au bruit.

Aucune dépense n’a été épargnée, aucun détail n’a été négligé : en 2004, M. Combs a apporté une copie originale de la Déclaration d’indépendance lors d’une fête blanche le 4 juillet à Bridgehampton, une relique empruntée – au producteur de télévision Norman Lear – accompagnée d’une équipe. d’agents de sécurité costauds.

« Je promets de ne pas renverser de champagne dessus », a plaisanté M. Combs.

Cette fête – qui était promu par Sony et également animé par Jay-Z et Paris Hilton – a proposé un buffet d’options de divertissement haut de gamme, notamment du badminton, de l’équitation et du croquet. Il s’agissait également d’un événement de lancement pour une organisation de mobilisation électorale que M. Combs avait fondée, Citizen Change, dans le cadre d’un effort qu’il a décrit pour « faire de cette élection la chose la plus chaude et la plus sexy jamais vue ».

Lors de la fête de 2009 à Beverly Hills, les décors et la scénographie étaient tout aussi somptueux, avec des dizaines de poufs blancs et un treillis sur mesure au-dessus de la piscine, enveloppé de gaze blanche, sur lequel M. Kutcher se balancerait plus tard. Le parti a fait la promotion de Malaria No More, une organisation à but non lucratif qui fournit des moustiquaires et d’autres services dans les zones impaludées. Le code vestimentaire était strict et appliqué.