Les soirées à trois points de Szturc et Golder mènent à la victoire des Rockets de Kelowna

Le capitaine Gabriel Szturc et Carson Golder ont chacun récolté un but et deux passes alors qu’ils menaient les Rockets de Kelowna à une victoire de 5-4 contre les Giants de Vancouver vendredi soir.

À seulement 4:29 du début de la première période, les Rockets se sont retrouvés menés 2-0 après que Vancouver ait obtenu des buts de Julian Cull et Damien Palmieri.

Mais les Rockets sont revenus en force, obtenant des buts d’Adam Kydd et Ethan Middelsteadt pour égaliser le match à deux avant la fin de la première période. Le 15e but de Kydd de la saison est survenu en supériorité numérique.

Commun @AdamKydd but devant le filet. pic.twitter.com/YwFZ8IIUDd – Fusées de Kelowna (@Kelowna_Rockets) 4 février 2023

Pour Middelsteadt, qui a grandi en regardant les matchs des Rockets à Prospera Place, c’était son premier but depuis son transfert à l’équipe il y a un mois.

Ethan Mittelsteadt a grandi à Kelowna en patinant à Prospera Place avant de déménager à Victoria à l’âge de dix ans. Ce soir, il a inscrit son premier but en tant que Rocket à domicile. pic.twitter.com/KEAa4BNJSx – Fusées de Kelowna (@Kelowna_Rockets) 4 février 2023

La deuxième période était entièrement composée de Rockets alors que Szturc et Golder ont marqué, portant le score à 4-2. Le but de Szturc, son 13e de la saison et un marqueur en supériorité numérique, est survenu à seulement 57 secondes du début de la période.

Gabriel Szturc lance un Rocket pour le numéro chanceux 13 de la saison. @GSzturc X #NHLDraft pic.twitter.com/ATiZcaThaE – Fusées de Kelowna (@Kelowna_Rockets) 4 février 2023

Pendant ce temps, le but de Golder était son 20e de la saison, et il devait montrer le jeu de jambes sur le jeu.

Carson Golder montre son ✨jeu de jambes sophistiqué✨ sur son 20e but de la saison. pic.twitter.com/sUL15OR4de – Fusées de Kelowna (@Kelowna_Rockets) 4 février 2023

Jackson DeSouza a pris une avance de trois buts lorsqu’il a marqué à 6:53 de la troisième période. Cela finirait par être le but gagnant alors que les Giants revenaient en trombe, marquant deux fois pour en faire un match à un but, 5-4, mais ce n’était pas suffisant car les Rockets ont tenu bon pour la victoire.

Scotty Cousins ​​met en avant son vieil ami Jackson DeSouza. pic.twitter.com/Y8lpF6y1ID – Fusées de Kelowna (@Kelowna_Rockets) 4 février 2023

Kydd a récolté un but et une aide dans la soirée tandis que le défenseur Caden Price a ajouté deux passes principales.

Jari Kykkanen a effectué 25 arrêts lors de la victoire des Rockets.

Ces deux équipes ont continué à ne pas s’aimer alors qu’elles se sont combinées pendant encore 40 minutes de pénalité. En cinq rencontres au cours des trois dernières semaines, Kelowna et Vancouver ont cumulé 226 minutes de pénalité.

Avec la victoire, les Rockets améliorent leur fiche à 16-26-3-0, conservant la dernière place en séries éliminatoires de la Conférence Ouest.

Les Rockets sont de retour en action samedi soir alors qu’ils accueillent les Prince Albert Raiders en ville. La mise au jeu est à 19h05

