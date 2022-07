Les soins privés pourraient aider le système

Les soins privés ne sont pas une solution, 7 juillet

Arnup et Arya déclarent que les soins de santé privés sont une solution inadéquate aux principaux problèmes auxquels notre système est confronté, car ils débauchent des médecins, des infirmières et d’autres travailleurs hautement qualifiés du système public. Ce n’est pas nécessairement le cas.

Nous pourrions avoir deux lignes : une ligne plus rapide — le « système privé » — et une ligne plus lente, le « système public », toutes deux aboutissant à un système hospitalier commun. Les tarifs relatifs des deux lignes seraient réglementés de manière appropriée. Les deux lignes ont accès au même personnel et au même équipement qui seront bonifiés par les frais supplémentaires.

Ce modèle existe dans l’industrie du transport aérien, où deux passagers, assis côte à côte, peuvent avoir payé des tarifs très différents pour leur voyage. Un tel système assurera l’augmentation des installations, augmentant ainsi l’accès pour les patients publics et privés.

PARTAGER: