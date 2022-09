À de nombreuses étapes de la maladie, les soins palliatifs peuvent soulager les tensions et fournir un soutien supplémentaire.



De nombreuses personnes et leurs familles associent le terme soins palliatifs à la fin de vie. Certains peuvent penser que les soins palliatifs et les soins palliatifs sont une seule et même chose. Il vaut donc la peine d’expliquer que les soins palliatifs sont une spécialité médicale capable d’aider les gens à différents stades de la santé, et pas seulement au cours d’une maladie en phase terminale. Surtout, les services offerts pourraient vous aider, vous ou quelqu’un que vous aimez, à profiter d’un meilleure qualité de vie, soulager les symptômes inconfortables et éviter les hospitalisations inutiles.

Commemédecins oncologues (médecins spécialisés dans le cancer), nous avons constaté à quel point ces soins peuvent être utiles lorsque des personnes sont atteintes d’un cancer ou d’une autre maladie grave. Pourtant, nous constatons qu’il n’y a pas assez de personnes qui pourraient bénéficier de ces soins qui les reçoivent. En abordant les idées fausses sur ce que sont les soins palliatifs et sur qui ils peuvent aider, nous espérons que davantage de personnes demanderont la gamme complète de soins qu’elles méritent et se demanderont si une référence aux soins palliatifs leur convient.

Qu’est-ce que les soins palliatifs ?

Les soins palliatifs examinent de manière holistique les moyens d’améliorer la qualité de vie des personnes et des soignants en

aider les gens à gérer la douleur, les nausées, la fatigue et d’autres symptômes troublants associés à la maladie ou au traitement, afin d’optimiser leur confort et leur capacité à fonctionner

fournir un soutien pour la dépression, l’anxiété ou les facteurs de stress tels que les finances ou les relations qui peuvent être affectées par une maladie grave

améliorer la coordination des soins en communiquant avec d’autres fournisseurs de soins de santé pour s’assurer que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne les besoins et les préférences

le cas échéant, expliquer et proposer des options pour les soins de fin de vie (cette forme de soins palliatifs fait partie des soins palliatifs).

Dans de nombreux milieux de soins de santé, les soins palliatifs sont assurés par un ou quelques fournisseurs de soins de santé, comme un médecin, un adjoint au médecin ou une infirmière praticienne. Dans d’autres, les soins palliatifs peuvent être fournis par une équipe de cliniciens et de travailleurs sociaux, de conseillers spirituels et de gestionnaires de cas.

Les gens pensent parfois aux soins palliatifs comme un dernier recours ; vous avez peut-être entendu cela, ou même pensé de cette façon vous-même. Il peut être utile de savoir que le type de soins que nous décrivons est maintenant reconnu comme essentiel au traitement, même pendant les premiers stades de maladies graves comme le cancer, l’emphysème, l’insuffisance cardiaque et les maladies rénales. Les gens peuvent et doivent recevoir des soins palliatifs tout en recevant des traitements curatifs ou prolongeant la vie.

À qui les soins palliatifs peuvent-ils aider?

Les soins palliatifs peuvent aider toute personne aux prises avec un problème médical grave causant une détresse physique ou émotionnelle.

En règle générale, cela fait référence aux personnes atteintes de maladies potentiellement mortelles ou chroniques telles que le cancer, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les troubles neurologiques ou l’insuffisance rénale. Il peut également faire référence à des personnes qui ont subi une blessure entraînant des maux physiques, une détresse émotionnelle ou les deux. Donc, dans un sens, ces services peuvent être offerts à n’importe qui en fonction de ses symptômes plutôt que de son diagnostic spécifique. Des services de soins palliatifs sont également disponibles pour soutenir les familles et les soignants.

Pourquoi mon médecin me parle-t-il de soins palliatifs ?

Vous pourriez vous sentir alarmé si votre médecin vous recommande des soins palliatifs. Cependant, il est important de comprendre que les avantages des soins palliatifs sont plus grands lorsqu’ils sont introduits tôt après un nouveau diagnostic de maladie grave, de syndrome douloureux ou de traumatisme physique. Dans notre pratique, nous avons tendance à expliquer le concept de soins palliatifs peu de temps après un diagnostic de cancer pour les personnes qui pourraient bénéficier d’un soutien supplémentaire.

Notre objectif est d’offrir des informations sur les ressources disponibles pour soutenir le bien-être, pas pour enlever l’espoir ou effrayer les gens. Mieux vous vous sentirez, mieux vous ferez. Le fait de ressentir moins de douleur, de nausées, de fatigue ou de dépression rend les traitements médicaux et les chirurgies plus faciles à tolérer, ce qui peut améliorer à la fois la qualité et la durée de la vie.

Nous avons répondu aux questions fréquemment posées ci-dessous.

Pourquoi mon médecin parle-t-il de soins palliatifs ?

Pour améliorer le soutien aux personnes qui traversent des moments difficiles et des maladies graves, pas quand “il n’y a plus rien à faire”.

Suis-je en train de mourir ?

Une orientation vers des soins palliatifs ne signifie pas que vous êtes en train de mourir — cela signifie simplement que vous et votre famille pourriez avoir besoin de plus de soutien pour vous aider à vivre aussi longtemps et aussi bien que possible.

Êtes-vous toujours mon médecin ?

Oui! Les prestataires de soins palliatifs sont des consultants qui font équipe avec vos médecins, y compris votre médecin traitant et d’autres spécialistes impliqués dans vos soins.

Si j’ai une question, qui dois-je appeler?

Si votre question est liée à un symptôme ou à un médicament pris en charge par votre équipe de soins palliatifs, il convient de les contacter. Cependant, vous ne pouvez jamais vous tromper en appelant le médecin principal qui dirige vos soins, comme votre oncologue si vous avez un cancer. Ils peuvent répondre à votre question et vous envoyer à la bonne personne.

Quels médicaments seront à ma disposition ?

Tous les médicaments pour vous aider à vous sentir mieux ou à vivre plus longtemps, y compris les traitements contre le cancer, sont disponibles si vous et vos médecins le jugez utile.

Dois-je continuer à voir mon fournisseur ou mon équipe de soins palliatifs?

Comme tout autre médecin, ils sont disponibles si vous trouvez que vous bénéficiez de leurs services. Si vous n’avez plus l’impression d’avoir des besoins auxquels ils peuvent répondre, vous n’avez pas à continuer à recevoir leurs soins.

Ma famille bénéficiera-t-elle de soins palliatifs ?

Oui définitivement! L’un des principaux objectifs des soins palliatifs est d’améliorer la qualité de vie des personnes et de leurs familles ou soignants par le biais de conseils, d’informations et d’une aide à la coordination des visites chez le médecin et des tests médicaux.