Les soins médicaux dans les installations frontalières américaines ne sont pas sûrs pour les migrants, selon une note du DHS

Une équipe médicale du Département de la sécurité intérieure enquêtant sur la mort récente d’une fillette de 8 ans dans le sud du Texas a déclaré aux autorités frontalières américaines que leur système de soins pour les migrants n’était pas sûr et nécessitait une refonte majeure, selon une note interne obtenue par le Washington. Poste. La note du 8 juin du médecin-chef par intérim du DHS, Herbert O. Wolfe, a déclaré que le poste de patrouille frontalière où Anadith Reyes Álvarez et sa famille étaient détenus « manquait d’engagement médical et de responsabilité suffisants pour assurer des soins médicaux sûrs, efficaces, humains et bien documentés ».

L’enfant n’a pas été soigné par un médecin malgré l’aggravation des symptômes de la grippe, une fièvre qui a atteint 104,9 degrés Fahrenheit et des antécédents médicaux de drépanocytose et de problèmes cardiaques. Après huit jours de détention aux États-Unis, Anadith a eu une crise et est décédé le 17 mai.

La note de Wolfe au commissaire par intérim des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, Troy Miller, décrit un système ad hoc avec peu de capacité à gérer les dossiers médicaux, une mauvaise communication entre le personnel et un manque de directives claires pour demander l’aide de médecins en dehors de l’agence frontalière.

Le Harlingen, Texas, Le poste frontière où Anadith et sa famille étaient détenus – désigné par le CBP pour les cas d’isolement médical – avait une liste de médecins et de pédiatres de garde qui était si rarement utilisée qu’elle était «obsolète», selon la note de Wolfe.

Une enquête interne distincte sur la mort d’Anadith est menée par le Bureau de la responsabilité professionnelle du CBP, mais a été compliquée par le manque de séquences vidéo en circuit fermé de à l’intérieur de la gare de Harlingen. Le système de caméra a été signalé pour réparation à la mi-avril, mais n’a été réparé que près d’une semaine après la mort d’Anadith, selon les archives du CBP.

La mort d’Anadith a incité le CBP à retirer le médecin-chef David Tarantino la semaine dernière et à placer les installations frontalières américaines sous la supervision de responsables médicaux du DHS et d’une équipe de médecins en uniforme du service de santé publique américain. Des médecins du service de santé se sont déployés dans les installations du CBP le long de la frontière pour aider à fournir des soins et faire des recommandations pour des améliorations supplémentaires, selon Miller du CBP.

Dans une réponse du 9 juin à la note de service du DHS, Miller a déclaré à Wolfe que la mort de l’enfant était « profondément bouleversante et inacceptable ».

« Nous pouvons et nous ferons mieux pour que cet événement ne se reproduise plus jamais », a déclaré la réponse, qui a été obtenue séparément par The Post.

Miller a ordonné le transfert des migrants à risque médical hors de la gare de Harlingen, et l’installation n’est plus utilisée comme unité d’isolement, selon sa réponse à Wolfe. Le CBP vérifie que les systèmes de caméras de ses autres installations fonctionnent correctement, a déclaré Miller.

Le CBP a dit à son sous-traitant médical, Loyal Source Government Services, de « prendre des mesures immédiates pour revoir les pratiques et les plans d’assurance qualité afin d’assurer des soins appropriés », a écrit Miller dans la réponse. « Ce ne sont que la première des nombreuses mesures que le CBP prendra pour résoudre les problèmes que vous avez soulevés. »

Le CBP réaffecte le médecin-chef à la suite du décès d’un enfant en détention à la frontière

Les autorités frontalières affirment avoir relevé leurs normes de soins ces dernières années au milieu d’un nombre record de traversées de familles de migrants et d’enfants dont les besoins ne sont pas adaptés aux cellules de détention conçues pour les adultes.

Le CBP est censé transférer les migrants de ces cellules de détention à l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis ou à une autre agence dans les 72 heures. L’agence n’a pas développé le type de système de tenue de dossiers médicaux et de gestion des cas utilisé par l’ICE et d’autres agences fédérales qui détiennent des détenus à long terme.

Lorsque les passages frontaliers augmentent, les sauvegardes dans les installations du CBP peuvent laisser les migrants passer une semaine ou plus dans des conditions exiguës où la maladie peut se propager. Les responsables du CBP affirment avoir ouvert 11 établissements au cours des deux dernières années avec des espaces dédiés au triage médical, aux soins de base et aux salles d’isolement pour prévenir la propagation des maladies transmissibles. L’agence affirme avoir engagé plus de 1 000 membres du personnel médical pour doter en personnel les installations du CBP et les postes frontaliers.

Les dossiers fédéraux montrent que Loyal Source Government Services a reçu un contrat de services médicaux de 408 millions de dollars du CBP en 2020.

La note de Wolfe recommandait que les personnes placées en isolement médical du CBP aient une consultation documentée avec un médecin ou un pédiatre, et indiquait que les mineurs devraient recevoir une évaluation clinique toutes les quatre heures.

Anadith, qui est née au Panama de parents honduriens, est entrée aux États-Unis le 9 mai avec sa famille dans le cadre d’un grand groupe de migrants, selon une chronologie du CBP publiée le mois dernier.

Lors d’un examen médical initial du CBP, la mère d’Anadith a fourni à l’agence des documents et des informations sur les antécédents médicaux de l’enfant.

Quatre jours plus tard, Anadith a reçu un diagnostic de grippe après avoir signalé des douleurs abdominales et une congestion. « Au cours de cette rencontre médicale, le personnel médical sous contrat avec le CBP a documenté des antécédents médicaux, y compris une cardiomyopathie », a noté le CBP.

La famille a été transférée à l’unité d’isolement de Harlingen ce jour-là. Mais l’équipe médicale du DHS enquêtant sur la mort d’Anadith a découvert que le CBP ne disposait pas d’un système pour suivre les soins de l’enfant. « Il n’y avait aucune communication documentée entre le personnel de garde et le personnel médical concernant la sensibilisation aux personnes à risque ou les problèmes de soins médicaux aigus », indique la note du DHS.

Alors que sa fille luttait contre la grippe et que l’état de l’enfant se détériorait, elle « supplia pour sa vie », a déclaré la mère d’Anadith, Mabel Alvarez Benedicks, dans une interview à l’Associated Press.

Anadith a été soignée par une infirmière praticienne quatre fois le jour de son décès, selon les conclusions préliminaires publiées le 1er juin par le CBP. Elle a reçu des médicaments en vente libre et avait un rythme cardiaque et un taux d’oxygène dans le sang normaux.

L’infirmière praticienne a déclaré avoir « refusé trois ou quatre demandes de la mère de la jeune fille pour qu’une ambulance soit appelée ou pour qu’elle soit emmenée à l’hôpital », a déclaré le CBP. Un autre membre du personnel médical sous contrat « a déclaré avoir apporté une pile de documents et une bouteille de comprimés d’acide folique de la propriété familiale à l’infirmière praticienne », mais l’infirmière praticienne a refusé d’examiner les papiers, selon l’enquête.

La note du DHS indiquait que les demandes de soins médicaux de la mère n’étaient pas correctement documentées et que les infirmières qui s’occupaient de l’enfant à l’établissement de Harlingen n’avaient pas examiné les dossiers que la famille avait fournis au CBP. «Les interactions cliniques, les évaluations médicales et les rencontres ont été documentées de manière inexacte dans (les dossiers médicaux électroniques), non documentées… et / ou non partagées avec les prestataires de services médicaux ultérieurs», indique le mémo.

En réponse à Wolfe, Miller a déclaré que le CBP avait lancé un examen de son système de tenue de dossiers médicaux pour mettre en œuvre des «mises à jour critiques» et «pour déterminer si nous pourrions mieux servir en remplaçant ce système par un système différent, tel qu’un système commercial de dossiers médicaux. .”

La note du DHS indique que le CBP devrait produire un manuel de soins médicaux dans les 90 jours et prendre des mesures pour «assurer le partage des informations et la responsabilité lors du changement de quart pour les personnes à risque médicalement détenues par le CBP». Ce partage d’informations et cette responsabilité « doivent être documentés électroniquement », a déclaré Wolfe.

Il a également exhorté le CBP à développer et à diffuser des instructions verbales et une signalisation visible dans les services d’isolement pour préciser les procédures de demande de soins médicaux et d ‘«escalade» vers des médecins plus qualifiés.

Anadith était le deuxième mineur à mourir sous la garde du gouvernement américain en l’espace d’une semaine. Un garçon hondurien de 17 ans est décédé le 10 mai alors qu’il séjournait dans un refuge en Floride pour mineurs qui traversent la frontière sans leurs parents.

Miller a déclaré à Wolfe que le CBP avait « un grand nombre d’individus, y compris des familles, en détention pendant plus de 72 heures » au moment de la mort d’Anadith, alors que les passages frontaliers augmentaient avant l’expiration de la politique frontalière du Titre 42 le 11 mai.

Les traversées ont chuté de 70% depuis lors, selon les dernières données du CBP. Miller a déclaré à Wolfe que son agence avait réduit la durée moyenne de détention des familles avec des enfants mineurs à moins de 30 heures, et que le CBP traite les familles avec des enfants mineurs «aussi rapidement que possible» pour les faire sortir des installations frontalières.

Offrez cet article Article cadeau