Alors que le COVID-19 continue de submerger les hôpitaux californiens, les responsables du comté de Los Angeles tentent de rationner les fournitures médicales et l’espace hospitalier.

L’Agence des services médicaux d’urgence de Los Angeles a publié lundi deux mémos demandant aux intervenants d’urgence de limiter l’utilisation d’oxygène supplémentaire et de ne pas transporter de patients qui ne peuvent pas être réanimés sur le terrain.

« Étant donné le besoin aigu de conserver l’oxygène, efficace immédiatement, EMS ne devrait administrer de l’oxygène supplémentaire qu’aux patients dont la saturation en oxygène est inférieure à 90% », a déclaré un mémo.La saturation en oxygène à ce seuil et au-dessus permet un flux sanguin suffisant chez la plupart des patients, indique le mémo.

Les adultes victimes d’un arrêt cardiaque ne doivent pas être transportés à l’hôpital s’ils ne peuvent pas être réanimés sur le terrain, selon l’autre note. Les patients dont le cœur s’est arrêté et, malgré les tentatives de réanimation, ne montrent aucun signe de respiration ou de mouvement, doivent être déterminés morts sur les lieux et ne doivent pas être transportés, indique le mémo.

«Nous n’abandonnons pas la réanimation», a déclaré le Dr Marianne Gausche-Hill, directrice médicale de l’agence, à CBSLA. « Nous insistons sur le fait que le transport de ces patients arrêtés conduit à de très mauvais résultats. Nous le savions déjà et nous ne voulons tout simplement pas avoir d’impact sur nos hôpitaux. »

Vaccins:Les sondages montrent une confiance croissante dans le vaccin COVID-19 après des mois de déclin

L’agence n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les ambulances doivent encore attendre de nombreuses heures pour transférer les patients aux urgences, a déclaré lundi le Dr Christina Ghaly, directrice départementale des services de santé. Le comté encourageait les gens à se rendre uniquement aux urgences ou à appeler le 911 pour les urgences médicales ou psychiatriques, a déclaré Ghaly.

«De nombreux hôpitaux ont atteint un point de crise et doivent prendre des décisions très difficiles concernant les soins aux patients», a déclaré Ghaly. «EMS travaille avec tous les hôpitaux de la région pour alléger la pression, en particulier sur les plus petites installations.

Les cas montent en flèche dans le comté de Los Angeles, qui a maintenant atteint plus de 800000 cas, a déclaré lundi la présidente du conseil de surveillance du comté, Hilda Solis.

« Il a fallu 10 mois pour frapper 400 000 cas, mais nous en avons atteint 400 000 supplémentaires au cours du seul mois dernier. C’est une catastrophe humaine et qui était évitable », a déclaré Solis. «Mais je dois souligner que cela pourrait être pire. La situation dépasse déjà notre imagination, mais elle pourrait devenir incompréhensible si les restrictions sanitaires en place ne sont pas pleinement respectées.

Les hôpitaux déclarent des catastrophes internes et ouvrent des gymnases pour servir d’unités de soins de santé, a déclaré Solis. L’oxygène est très demandé et les équipages du Corps des ingénieurs de l’armée sont arrivés samedi dans le comté pour mettre à jour les systèmes de distribution d’oxygène dans la région.

« Nous repoussons les limites de l’infrastructure hospitalière », a déclaré Solis. « … Les soins doivent maintenant être rationnés. »

Dimanche, près de 8000 patients atteints de coronavirus se trouvaient dans des hôpitaux de comté, selon les données de l’État. Plus de 1600 patients atteints de coronavirus étaient aux soins intensifs et seulement 326 lits en USI étaient disponibles.

Une personne meurt du COVID-19 toutes les 15 minutes dans le comté, qui pourrait bientôt connaître un bilan hebdomadaire de 1000 morts ou plus, a déclaré lundi la directrice de la santé publique du comté, Barbara Ferrer.

L’augmentation du nombre de cas est «pénible» pour les personnes qui peuvent avoir besoin d’un accès aux soins d’urgence, a déclaré Ferrer. «Les personnes qui ont subi un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque ou qui subissent une blessure traumatique à la suite d’un accident de voiture ont plus de difficulté à accéder aux soins qu’il y a des mois.

La poussée est le résultat précoce d’une hausse prévue après les rassemblements de vacances, a déclaré Ferrer.

« Nous sommes susceptibles de connaître les pires conditions en janvier que nous ayons affronté toute la pandémie, et c’est difficile à imaginer », a déclaré Ferrer. « L’augmentation du nombre de cas se poursuivra probablement pendant des semaines à venir. »

Le comté de Los Angeles n’est pas seul dans cette vague. Les comtés d’Orange, de San Bernardino et de Riverside comptent chacun plus de 1500 patients hospitalisés pour le COVID-19 et moins d’une centaine de lits de soins intensifs disponibles, selon les données de l’État. Parmi les 100 meilleurs hôpitaux du pays avec la plus forte proportion de patients atteints de COVID-19, 48 sont en Californie, selon une analyse USA TODAY.