Les soins dispensés par des infirmières soutiennent les patients et les prestataires de soins de santé dans les UPCC de l’île du Sud

Infirmières de l’UPCC du centre-ville de Victoria

Les infirmières des centres de soins d’urgence et de soins primaires de l’île du Sud élargissent le type de soins qu’elles fournissent en offrant plusieurs services que les patients recevraient traditionnellement des médecins et des infirmières praticiennes.

« Les gens de la communauté ne sont peut-être pas conscients de tout ce que les infirmières peuvent faire, ce qui non seulement soutient les médecins et les infirmières praticiennes, mais ouvre également des possibilités pour les patients d’accéder aux soins », a déclaré Jennifer Hoffman, une infirmière certifiée du Downtown Victoria UPCC (DVUPCC) qui a également une formation en troubles liés à la consommation de substances. « Nos collègues médecins nous encouragent et nous font confiance pour savoir que nous écouterons les patients, que nous défendrons leurs intérêts lorsqu’ils en auront besoin et que nous servirons de caisse de résonance pour répondre à leurs questions. »

Les rendez-vous dirigés par des infirmières permettent souvent à ces dernières d’examiner en profondeur les préoccupations d’un patient et de recueillir des informations importantes pour les médecins et les infirmières praticiennes.

« Comme nous avons le temps, nous pouvons décortiquer les différentes facettes du problème et aider à comprendre la racine du problème, ce qui permet aux patients de se sentir vus, entendus et compris », a déclaré Chau Nguyen, une infirmière du DVUPCC qui aime les soins familiaux. « Ces relations nous aident à transmettre les avantages potentiels pour les patients à nos prestataires de soins primaires et à fournir réellement ces soins complets. »

Julie Grant, infirmière au DVUPCC, est du même avis, expliquant comment sa capacité à évaluer, diagnostiquer et traiter certaines pathologies libère des rendez-vous avec les prestataires de soins primaires de la clinique.

« J’ai plus de temps à consacrer à mes patients et à tisser des liens », a-t-elle déclaré. « Nous voulons que les gens sachent qu’ils peuvent nous faire part de leurs préoccupations et nous ferons de notre mieux pour les aider à s’y retrouver dans le système de santé et leur permettre de prendre en main leur santé grâce à l’éducation des patients. »

L’éducation des patients s’étend souvent aux services de santé sexuelle, comme ceux offerts par Devan Cooper à l’Esquimalt UPCC (EUPCC).

« En tant qu’infirmière autorisée et titulaire d’un certificat de pratique, je peux fournir de manière indépendante des services d’éducation, d’évaluation, de dépistage et de traitement en matière de santé sexuelle », a-t-elle déclaré. « J’aime créer un lien avec les patients et contribuer à éliminer une partie de la stigmatisation liée à la santé sexuelle. » Infirmières de l’UPCC d’Esquimalt

Jaclyn McDonough travaille à l’EUPCC depuis son ouverture en 2021. En tant que l’une des premières infirmières à avoir obtenu une certification de pratique sur le site, elle trouve que travailler à plein régime est incroyablement gratifiant.

« L’un des aspects que je préfère dans mon rôle à l’UPCC est la possibilité de travailler de manière autonome et de suivre le parcours de soins de santé d’une personne pendant qu’elle est patiente à la clinique », a-t-elle déclaré. « Les gens semblent tellement reconnaissants que les infirmières puissent leur apporter ce genre de soutien », a-t-elle déclaré.

En plus d’offrir des services tels que le soin des plaies, le retrait des sutures et des agrafes et les injections, l’infirmière Christy Morris de l’EUPCC aime également aider les patients à mieux gérer leur propre santé grâce à des projets spéciaux dirigés par des infirmières. Cela comprend un programme de dépistage préventif qui a débuté au Gorge UPCC et a également été lancé à l’EUPCC plus tôt cette année à l’intention des patients de plus de 40 ans sans médecin de premier recours.

« Lorsque les gens viennent à notre clinique pour un rendez-vous, les infirmières déterminent si un dépistage de certains types de cancer, de maladies cardiovasculaires et de diabète est nécessaire. Nous sensibilisons également les patients à l’importance du dépistage », a-t-elle déclaré. « En donnant aux gens des compétences par le biais de la promotion de la santé, de l’éducation et de la prévention des maladies, ils peuvent rester en meilleure santé tout au long de leur vie. »

Alors que l’EUPCC est de plus en plus connu pour ses services de santé sexuelle et ses partenariats avec Island Sexual Health et la Vancouver Island Women’s Clinic, le DVUPCC a également mis en œuvre plusieurs programmes dirigés par des infirmières, notamment la thérapie par agonistes opiacés, une initiative de prévention du VIH et une clinique pour réfugiés.

« C’est gratifiant de savoir que nous avons cet impact et cette voix – nous identifions souvent un besoin communautaire et le soumettons à l’équipe pour qu’elle l’examine », a déclaré Alison MacLaggan, une infirmière clinicienne leader qui aide à identifier et à mettre en œuvre des programmes dirigés par des infirmières dans les UPCC de l’île du Sud. « Il s’agit d’une approche très locale de la prestation de services en déterminant quels programmes sont les plus nécessaires dans chaque communauté. »

Les infirmières de l’UPCC de l’île du Sud sont passionnées par l’exploration des avantages pour leurs patients et l’équipe plus large de soignants en continuant à suggérer et à soutenir des programmes et des services uniques centrés sur le patient.

« Les patients apprécient le temps que les infirmières peuvent passer avec eux et la gentillesse dont elles font preuve », a déclaré Estephanie U. Acebedo, une autre infirmière clinicienne en chef. « Je suis très fière de la compassion, de l’engagement et de la persévérance dont font preuve les infirmières de l’UPCC dans nos cliniques chaque jour. »

D’autres prestataires de soins de santé sont également reconnaissants des services offerts par les infirmières des UPCC, qui sont devenues connues pour leur modèle de soins intégrés en équipe qui comprend des médecins, des infirmières praticiennes, des infirmières, des travailleurs sociaux, des consultants en santé mentale et en toxicomanie et du personnel de cabinet médical.

« Notre clinique offre des dizaines de rendez-vous infirmiers indépendants par jour, ce qui permet aux patients d’avoir accès à des soins primaires de grande qualité », a déclaré le Dr Paul Sawchuk, médecin au DVUPCC. « Les médecins comme moi ont l’avantage de pouvoir partager la charge de travail avec des collègues de confiance, tandis que les infirmières trouvent gratifiant de jouer un rôle aussi important dans notre système de santé. »

Des rendez-vous dirigés par des infirmières pour diverses conditions dans les centres de soins d’urgence et de soins primaires de l’île du Sud peuvent être organisés en appelant le 1-833-688-8722 et en sélectionnant un UPCC dans votre région à partir d’une liste automatisée.