Les soins de santé ont connu une année difficile. Où nous en sommes sur nos 5 valeurs du secteur

Il y a Eli Lilly (LLY), et puis il y a tout le monde. C’est une façon simple de décrire la performance des titres de soins de santé du Club jusqu’à présent cette année, dans une période difficile pour l’ensemble du secteur. Sur les 11 secteurs du marché depuis le début de l’année, les soins de santé sont le quatrième secteur le moins performant, en baisse de 4 %, suivis par les biens de consommation de base (en baisse de 4,2 %), l’immobilier (en baisse de 5,8 %) et les services publics (en baisse de 10 %). Notre vedette est sans aucun doute Eli Lilly, qui a grimpé de 50 % en 2023 grâce à la promesse de ses médicaments expérimentaux pour la perte de poids et contre la maladie d’Alzheimer, ce qui en fait l’entreprise de soins de santé la plus valorisée au monde. La course de Lilly a vraiment commencé dans le terrible marché de l’année dernière, en s’envolant de plus de 30 % par rapport à la chute de près de 19,5 % du S&P 500 en 2022. Cela représente un rendement sur près de deux ans de près de 100 %. LLY XLV YTD montagne la performance boursière d’Eli Lilly depuis le début de l’année par rapport au XLV, un ETF majeur qui suit le secteur des soins de santé. L’ombre de Lilly plane sur GE Healthcare (GEHC), Humana (HUM) et Danaher (DHR) – trois sociétés dont l’avenir reste prometteur, mais dont les actions ont néanmoins pesé sur notre portefeuille cette année pour des raisons qui incluent l’après-Covid. normalisation de la pandémie. Bausch Health (BHC) est un cas différent. Bien qu’elles aient rebondi de plus de 30 % en 2023, les actions de la société pharmaceutique canadienne en difficulté ont connu une année 2022 brutale – et, pour l’instant, restent coincées dans la boue juridique. Le cours de son action représente environ un tiers de ce qu’il était il y a moins de deux ans. La sous-performance du secteur de la santé en 2023 peut être attribuée à divers facteurs, parmi lesquels son succès relatif l’année dernière, où il a chuté de moins de 4 % par rapport à l’ensemble du S&P 500, qui a connu sa pire année depuis. 2008. En 2022, alors que la Réserve fédérale lançait une campagne agressive de hausse des taux d’intérêt pour tenter de ralentir l’inflation brûlante, les soins de santé ont bénéficié de leur sensibilité limitée aux fluctuations de l’économie. Ce commerce défensif a cependant perdu de son éclat en 2023, alors que les inquiétudes concernant une récession imminente se sont atténuées et que les investisseurs ont commencé à anticiper la fin du cycle de resserrement de la Fed. Ajoutez à cela l’optimisme de l’intelligence artificielle et les conditions étaient réunies pour que les investisseurs achètent les valeurs perdantes de l’année dernière – comme les valeurs technologiques et d’autres secteurs économiquement sensibles – et prennent des bénéfices sur leurs gagnants relatifs, comme la santé. « Cela contribue à expliquer une grande partie du renversement que nous avons constaté cette année » dans le secteur de la santé, a déclaré Ryan Issakainen, stratège des fonds négociés en bourse chez First Trust Advisors, qui possède un ETF dans le secteur de la santé. Points clés Les actions du secteur de la santé ont surperformé l’ensemble du marché boursier américain l’année dernière, mais cette année, la situation a été beaucoup plus difficile pour le secteur en raison de divers vents contraires. Eli Lilly a été de loin l’action de soins de santé la plus performante du Club, motivée par l’optimisme autour de ses médicaments expérimentaux de perte de poids et de la maladie d’Alzheimer. Nous nous sentons à l’aise de détenir nos trois autres titres de soins de santé primaires : GE Healthcare, Humana et Danaher. Après l’émergence de cette rotation sectorielle au début de l’année, certains secteurs du secteur des soins de santé ont également été confrontés à leur propre mélange de nuages ​​d’orage. Par exemple, la loi sur la réduction de l’inflation de 2022 a pesé sur les actions des sociétés pharmaceutiques dont les médicaments pourraient être sélectionnés pour le nouveau programme de négociation des prix de Medicare, qui débutera en 2026. Cette incertitude a persisté jusqu’à fin août, lorsque l’agence qui gère Medicare a annoncé le 10 médicaments choisis. « Même si nous ne parlons pas de l’impact individuel sur les revenus des sociétés pharmaceutiques individuelles, il existe un sentiment excessif qui affecte également le secteur à mesure que ce type de dispositions devient une réalité », a déclaré Issakainen. « Cela a également un impact sur la psychologie et le sentiment des investisseurs. » L’un des traitements contre le diabète de type 2 d’Eli Lilly, Jardiance, a été sélectionné. Cependant, le médicament n’est pas la principale raison de l’optimisme quant aux perspectives à long terme de l’entreprise. Les développements favorables autour de la maladie d’Alzheimer et des médicaments amaigrissants ont eu plus d’importance pour le cours de ses actions et pour notre thèse d’investissement. Pour Danaher et ses pairs qui vendent des produits, des outils et des services utilisés dans le processus de développement de médicaments, les activités de cette année ont été affectées par la constitution de stocks liés à la pandémie et par le ralentissement de l’activité biotechnologique, en particulier en Chine. Ce dernier facteur, en particulier, s’est aggravé ces derniers temps et a contribué à ce que Danaher réduise en juillet ses perspectives de croissance des ventes pour l’ensemble de l’année pour la deuxième fois cette année. Une décision réglementaire sur les trop-payés de Medicare Advantage a été l’un des premiers obstacles pour les actions de soins gérés – qui comprennent des actions comme Humana et Dow UnitedHealth Group (UNH) – puis des mois plus tard, à la mi-juin, le groupe a de nouveau été critiqué en raison d’inquiétudes concernant la hausse. les frais médicaux, car les patients ont commencé à subir des procédures qui avaient été reportées pendant Covid. Le revers de la médaille, cependant, ce sont des sociétés de technologie médicale telles que GE Healthcare, le fabricant d’appareils orthopédiques Stryker (SYK) et Steris (STE), qui vend des instruments chirurgicaux et du matériel de stérilisation. L’augmentation des procédures et l’amélioration du personnel dans les hôpitaux ont profité à ces sociétés, rendant leurs actions relativement performantes par rapport à l’ensemble du secteur des soins de santé. En effet, l’indice du secteur des équipements et fournitures de soins de santé – qui abrite GE Healthcare et les deux autres – n’a chuté que de 1 % jusqu’à présent cette année. Les actions de GE Healthcare ont surperformé, avec un gain de 9,4 % depuis le début de l’année. Compte tenu de tous les courants contraires du secteur, nous sommes à l’aise avec notre exposition aux soins de santé (avec BHC comme point d’interrogation), en particulier après avoir réalisé des bénéfices substantiels sur une partie de notre position sur Eli Lilly la semaine dernière. En termes simples, le magnifique parcours d’Eli Lilly cette année a incité notre discipline à prendre le relais malgré la confiance restante dans ses perspectives de croissance tirées par son médicament contre le diabète de type 2, Mounjaro, qui pourrait voir l’approbation du régulateur américain pour la perte de poids plus tard cette année, et son traitement contre la maladie d’Alzheimer. , qui pourrait être approuvé par les régulateurs avant la fin de l’année. « Maintenant, nous avons de la place… pour l’acheter si quelque chose à court terme tourne mal et que nous ne pensons pas que ce soit si horrible », a ajouté Jim Cramer jeudi lors de l’édition de septembre de la réunion mensuelle du club. Performance boursière de DHR YTD Mountain Danaher depuis le début de l’année. L’action de Danaher a été une déception majeure – même si elle est désormais en baisse de 6 % sur l’année, à 249,63 $ par action, après un solide mouvement par rapport à son plus bas de clôture de 2023 de 224,99 $, le 16 mai. aider certains des clients biotechnologiques de Danaher à entrer en bourse, en recevant un afflux de capitaux pour investir dans le développement de médicaments – ce qui, par extension, signifie des commandes pour ses équipements. De plus, son acquisition prévue du fabricant d’anticorps Abcam et la scission de Veralto, qui sera bientôt finalisée, améliorent le profil de croissance de l’entreprise à l’avenir. « Une réévaluation positive est sur le point de se produire pour Danaher », a soutenu Jim. « Nous sommes sur le point d’y parvenir. Achetez Danaher. » HUM YTD Mountain Humana, performance boursière depuis le début de l’année. À l’instar de Danaher, les dégâts sur Humana se sont améliorés ces derniers temps, et renflouer notre position à la valorisation actuelle du titre environ 15 fois supérieure aux bénéfices prévisionnels ne semble pas être la meilleure voie à suivre. Heureusement, le titre a progressé de plus de 16 % par rapport à son creux de la mi-juillet, mais il ne s’est pas complètement remis de la liquidation de juin en raison de problèmes d’utilisation. L’équipe de direction favorable aux actionnaires de Humana et son offre Medicare Advantage à croissance rapide sont des raisons de rester. GEHC YTD montre la performance boursière de GE Healthcare depuis le début de l’année. GE Healthcare est dans un bourbier. Pour l’année, les rendements des actions de l’imagerie médicale et du diagnostic sont respectables. Le problème est que tous ses gains ont eu lieu entre janvier – date à laquelle il a été officiellement séparé de General Electric (GE) – et fin avril, avec un sommet de clôture de 87,79 $ par action. Puis il a commencé à reculer, ce qui nous a donné l’occasion d’initier notre position le 17 mai, à environ 79 $ par action. Depuis, le titre a encore reculé – pour atteindre les niveaux actuels d’environ 64 dollars par action. « Que pensent les vendeurs ? Je ne sais pas », a déclaré Jim lors de la réunion mensuelle. « Ils ont tort. » Nous avons acheté à la baisse, le plus récemment le 5 septembre, parce que les raisons qui nous ont poussés à détenir la société restent intactes. Ces raisons incluent l’opportunité de bénéficier du déploiement de médicaments contre la maladie d’Alzheimer qui ciblent les amas anormaux d’une protéine appelée bêta-amyloïde dans le cerveau des patients. La prise de ces médicaments – en particulier le Leqembi déjà approuvé de Biogen et le donanemab de Lilly – nécessite que les patients subissent plusieurs scintigraphies cérébrales dans des appareils IRM fabriqués par GE Healthcare. GE Healthcare fabrique également des scanners TEP et un agent de diagnostic appelé Vizamyl qui, ensemble, peuvent aider à mesurer les niveaux de bêta-amyloïde dans le cerveau. L’amyloïde est depuis longtemps associée à la maladie d’Alzheimer. Ces dernières semaines, les analystes de Wells Fargo et de Citigroup ont commencé à couvrir GE Healthcare avec des notes d’achat. Tous deux ont souligné la gamme de produits de l’entreprise pour soutenir la détection et le traitement de la maladie d’Alzheimer. BHC 5Y montagne Bausch Health performance 5 ans. Les gains boursiers de Bausch Health tout au long de l’année n’ont pas suffi à faire sortir l’entreprise de notre banc des pénalités. Et lundi, il a annoncé que son directeur financier avait démissionné pour poursuivre une opportunité dans une autre entreprise. Mais mercredi, BHC a reçu une mise à niveau de la banque d’investissement Jefferies. Nous n’en sommes pas encore là – notre note de 4 sur BHC demeure – mais il s’agit néanmoins d’une décision notable. Les analystes de Jefferies considèrent désormais l’action Bausch Health comme un achat, avec un objectif de cours augmenté de 9 $ à 16 $ par action. Cela représenterait environ le double des niveaux actuels. Cependant, comme nous l’avons souligné plus tôt, même à 16 $, le titre devrait encore plus que doubler pour atteindre le sommet de 2021 de 34,38 $. « Je ne dis pas de l’acheter. Je dis simplement que nous ne sommes pas vendeurs pour le moment », a déclaré Jim jeudi. Jefferies a exprimé son optimisme quant à la capacité de l’entreprise à surmonter ses défis juridiques concernant le brevet de son médicament clé Xifaxan. 