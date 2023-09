Les soins de santé mentale sont inabordables au Canada alors que les maladies augmentent

Attention : cet article contient des mentions de suicide et d’idées suicidaires. Soyez prudent lors de la lecture.

Les Canadiens sont de plus en plus aux prises avec leur santé mentale, suggère un nouveau rapport, une tendance inquiétante qui semble être en partie motivée par l’économie et les finances personnelles.

Au cours de la dernière année, environ un Canadien sur sept a pensé au suicide, selon un sondage de Recherche en santé mentale Canada (MHRC).

Parmi les préoccupations relevées par le groupe de recherche, les idées suicidaires sont plus prédominantes chez les jeunes et particulièrement élevées chez les 16 et 17 ans, y compris dans d’autres groupes d’âge comme les 18 à 34 ans.

Selon l’enquête, certains des principaux facteurs contribuant au déclin de la santé mentale sont les situations financières difficiles, l’inflation, ainsi que la sécurité du logement et de la nourriture.

« L’instabilité financière a un impact sur les idées suicidaires, les personnes confrontées à des problèmes d’argent étant plus susceptibles d’y avoir songé », indique l’étude publiée mercredi. « Plus précisément, ceux qui sont au chômage (24 pour cent), ont un revenu inférieur à 30 000 $ (21 pour cent), ont des problèmes financiers (41 pour cent) ou se sont endettés à cause de l’inflation (30 pour cent) ont indiqué avoir eu des pensées suicidaires. l’année dernière. »

L’enquête a été menée auprès de 3 819 Canadiens à travers le pays du 27 juillet au 13 août 2023. Il s’agit du 17e rapport du genre du CRSM, qui suit la santé mentale des Canadiens depuis avril 2020.

Les éditions précédentes ont noté une légère amélioration de la santé mentale des répondants lorsque les restrictions liées au COVID-19 ont été levées. Les chercheurs prévoyaient que les indicateurs augmenteraient encore, mais les données les plus récentes suggèrent que la santé mentale est « stagnante ».

LES PRÉOCCUPATIONS FINANCIÈRES, UN FACTEUR « MAJEUR »

Le sondage 15 de ce projet a révélé la tendance selon laquelle une économie faible et l’inflation avaient un impact négatif sur les Canadiens.

Quelques mois plus tard, dans le sondage 17, les données montrent une ligne de tendance similaire.

Près de 40 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles estimaient que l’état de l’économie avait un impact négatif sur leur santé mentale. Selon l’étude, les personnes ayant des revenus plus faibles étaient plus susceptibles de déclarer souffrir d’anxiété et de dépression élevées.

Au cours de la dernière année, la Banque du Canada a augmenté les taux d’intérêt dans le but de réduire l’inflation. Cela a eu des répercussions négatives sur de nombreux Canadiens, tant sur le marché locatif que sur le marché du logement, qui ont maintenant, ou avaient déjà, du mal à supporter le coût de la vie plus élevé.

Environ 23 pour cent des Canadiens se disent préoccupés par le coût du logement, selon le sondage 17, ce qui représente une augmentation de 3 pour cent depuis le printemps et de 8 pour cent de plus sur un an.

Parallèlement aux pressions sur le logement, la hausse du taux d’inflation signifie que les Canadiens paient beaucoup plus pour leurs produits d’épicerie, ce qui provoque du stress chez beaucoup de personnes qui s’inquiètent de savoir si leur chèque de paie couvrira l’essentiel.

« Il n’y a eu aucun soulagement pour ceux qui souffrent d’insécurité alimentaire », indique l’étude.

Avant la période économique incertaine, de nombreuses personnes au Canada vivaient dans l’insécurité alimentaire, mais depuis la pandémie et avec la récente augmentation des coûts, ce nombre a augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années, selon un sondage du MHRC.

Selon le dernier sondage, environ un tiers des Canadiens craignent de ne pas pouvoir se permettre des aliments sains, et 3 pour cent des répondants ont déclaré dépendre de programmes alimentaires, comme les banques alimentaires.

« Les personnes souffrant de niveaux élevés d’anxiété ou de dépression sont significativement plus susceptibles de souffrir d’insécurité alimentaire », indique l’étude.

Les jeunes Canadiens (âgés de 18 à 34 ans), les femmes, ceux qui ont des enfants de moins de neuf ans, les chômeurs, les minorités et les personnes souffrant de douleur chronique sont les plus touchés par l’insécurité alimentaire au Canada, selon l’enquête.

CE QUE LES CANADIENS ONT FAIT POUR LUTTER CONTRE L’INFLATION

Pour lutter contre la hausse du coût de la vie, 25 pour cent des personnes interrogées ont déclaré s’être endettées.

« Ceux qui évaluent leur anxiété et leur dépression comme étant très élevées sont plus susceptibles de s’être endettés, tout comme ceux qui sont susceptibles de présenter des symptômes d’un trouble mental grave et qui ont une possible dépendance à l’alcool ou au cannabis », montre l’étude.

L’inflation a touché les trois quarts des Canadiens au cours de la dernière année, soit une augmentation de 4 pour cent depuis le dernier sondage tenu quelques mois plus tôt.

Pour gérer les coûts élevés, de nombreuses personnes (46 pour cent) réduisent leurs dépenses discrétionnaires ou leurs dépenses essentielles (34 pour cent).

Environ 23 pour cent utilisent leurs économies pour payer des dépenses essentielles et 17 pour cent comptent sur une carte de crédit ou des prêts pour payer des articles. Environ 11 pour cent déclarent avoir emprunté de l’argent à des amis ou à des membres de leur famille pour rester à flot.

Alors que l’inflation continue de pincer les poches des Canadiens, la corrélation entre la santé mentale est évidente, affirment les auteurs des sondages.

Le sondage suggère que 39 pour cent des personnes ont été affectées négativement par le ralentissement économique, et 37 pour cent ont déclaré qu’elles ne seraient peut-être pas en mesure de payer toutes leurs factures domestiques en 2023.

LES CANADIENS SAVENT OÙ OBTENIR DU SOUTIEN MAIS NE PEUVENT PAS SE LE PERMETTRE

Connaissant les impacts de la santé mentale, environ 72 pour cent des personnes ont déclaré qu’elles étaient assez ou très confiantes de savoir comment accéder à du soutien pour elles-mêmes ou pour leurs proches.

Il s’agit d’une augmentation de 5 pour cent par rapport au sondage 16 et d’un bond énorme (17 pour cent) par rapport au sondage 15.

« Ceux qui ont eu recours à des soutiens en matière de santé mentale au cours de l’année écoulée sont plus susceptibles de se sentir très confiants, (ce qui est) cohérent avec les résultats du sondage 16 », indique l’étude.

Les personnes très anxieuses ont moins confiance en elles pour obtenir de l’aide, mais celles qui ont reçu un diagnostic sont plus confiantes, suggère le dernier sondage.

Bien que de nombreux Canadiens sachent comment accéder à du soutien, environ une personne sur dix a déclaré avoir eu recours aux services de santé mentale au cours de la dernière année.

L’une des raisons pour lesquelles on ne peut pas accéder à une aide est le fardeau financier, selon l’étude.

« Parmi ceux qui estimaient avoir besoin d’un soutien en matière de santé mentale mais n’y ont pas eu accès, près d’un sur trois a déclaré qu’il n’avait pas les moyens de le payer », révèlent les données du sondage 17. « Il s’agit d’une augmentation de 11 pour cent par rapport au sondage 16 et de 14 pour cent par rapport au sondage 15. »

D’autres obstacles comprennent les temps d’attente, l’accessibilité, le manque de confiance dans le système de santé et l’absence de couverture par les avantages sociaux.

Un nombre croissant de Canadiens (39 pour cent) ont déclaré qu’ils payaient de leur poche en raison du manque de couverture. Ce chiffre a augmenté de 9 pour cent depuis le sondage 16.

——

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, voici quelques ressources disponibles.

Ligne d’assistance téléphonique canadienne pour la prévention du suicide (1-833-456-4566)

Centre de toxicomanie et de santé mentale (1 800 463-2338)

Services de crise Canada (1-833-456-4566 ou SMS 45645)

Jeunesse, J’écoute (1-800-668-6868)

Si vous avez besoin d’une assistance immédiate, appelez le 911 ou rendez-vous à l’hôpital le plus proche.