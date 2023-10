Les soins de santé en Afrique posent des défis aux startups pour combler les lacunes | Santé

Lagos, Nigéria — Trois mois après sa naissance, Ayotunde Omitogun a reçu un diagnostic de communication interauriculaire (TSA), une anomalie congénitale qui provoque un trou dans le cœur. En 2013, 26 ans plus tard, on lui a diagnostiqué une hypertension pulmonaire (HTP) causée par une anomalie non traitée.

En Inde, où elle s’est fait opérer, les médecins lui ont prescrit des médicaments pour l’aider à gérer son état, mais comme ils n’étaient pas disponibles à Lagos, où vivait Omitogun, elle a dû compter sur des patients nigérians venant d’Inde. Puis le COVID-19 est arrivé. Personne ne pouvait voyager.

« Donc, je prenais et arrêtais mes médicaments, ce qui me rendait malade », a déclaré Omitogun, aujourd’hui âgé de 36 ans, à Al Jazeera. À la recherche d’une alternative, Ayotunde a contacté une marque qu’elle avait rencontrée sur Twitter plus tôt cette année, Famasi Africa.

Fondée en 2020, il s’agit d’une startup de technologie de la santé basée au Nigeria, conçue pour numériser la livraison à domicile de médicaments et les examens de routine. Elle fait partie d’une nouvelle génération de startups qui cherchent à aider les Africains à surmonter les obstacles en matière de soins de santé sur un continent où la moitié des 1,2 milliard d’habitants n’ont pas accès à des soins de santé de qualité.

Ce retard est principalement dû au sous-financement du secteur.

Cette année, le Nigeria a alloué 1 580 milliards de nairas (2 milliards de dollars) au secteur, soit moins de 10 % du budget global. Comme certains de ses voisins, il ne respecte pas l’engagement pris par les dirigeants africains lors de la Déclaration d’Abuja de 2001 d’allouer 15 pour cent de son budget au secteur de la santé.

Par conséquent, les hôpitaux publics ne disposent généralement pas de l’infrastructure nécessaire pour effectuer des interventions chirurgicales critiques. Les patients sont souvent laissés sans surveillance en raison des grèves fréquentes des médecins et autres personnels médicaux ; Au Zimbabwe, les infirmières ne gagnent encore qu’environ 50 dollars par mois et les administrateurs des hôpitaux de Lomé affirment qu’il y a désormais plus de médecins togolais en France qu’au Togo.

Il n’est donc pas étonnant qu’une enquête réalisée en juin 2022 par l’Organisation mondiale de la santé ait révélé que l’Afrique compte un ratio de 1,55 agents de santé (médecins, infirmières et sages-femmes) pour 1 000 habitants.

Les médicaments sont souvent plus disponibles dans le commerce que sur le marché, dans les dispensaires publics de l’Afrique subsaharienne. Et dans certains cas, les médicaments disponibles se sont révélés faux ou périmés.

« L’Afrique est depuis longtemps confrontée à des chaînes d’approvisionnement locales en matière de santé sensibles à l’afflux de produits de qualité inférieure », a déclaré à Al Jazeera Juddy Gitahi, consultante principale chez Salient Advisory, basée au Canada. « Spécifiquement, [The] La Gambie a annoncé qu’un sirop contre la toux de qualité inférieure était responsable de la mort d’au moins 70 enfants en 2022. »

Mais Adeyinka Shittu, chercheuse à Health Law Nigeria, un cabinet de conseil en éthique et en droit de la santé, affirme que l’essor démographique de l’Afrique est également un facteur qui contribue à la pénurie de ressources. Selon les projections de l’ONU, ce chiffre passera de 1,2 milliard aujourd’hui à deux milliards d’ici 2050.

« [So] les services existants ne sont pas adéquats et alimentent donc le besoin du marché technologique », a déclaré Shittu. « Partout dans le monde, la technologie attire de plus en plus l’attention en raison de son potentiel à stimuler l’innovation. »

Combler les lacunes

En effet, un certain nombre de startups ont vu le jour ces dernières années avec des solutions technologiques, pour combler ces lacunes. Les pharmacies en ligne ont introduit des services de consultation virtuelle et des mesures de détection des médicaments contrefaits. Dans des pays comme le Rwanda, les services de livraison par drones acheminent des produits de santé d’urgence vers les communautés isolées.

Selon un rapport d’information sur le marché publié en juillet 2023 par Salient Advisory, un cabinet de conseil en recherche sur les soins de santé s’adressant au Kenya et au Nigeria, environ 350 startups aident à contourner les défis de longue date liés à la distribution efficace de produits de santé de qualité en Afrique. Beaucoup de ces startups ont connu un boom pendant la pandémie de Covid-19, alors que les systèmes publics se sont arrêtés.

Le rapport ajoute que « les approches fondées sur les données peuvent renverser les normes de longue date » dans les chaînes d’approvisionnement publiques « historiquement entravées par des inefficacités ». Certains s’associent désormais également avec les gouvernements.

Maisha Meds, basé au Kenya, est par exemple un réseau numérique de pharmacies et de cliniques privées qui a levé plus de 25 millions de dollars depuis sa création en 2017. Il travaille actuellement sur un plan d’assurance maladie pour aider les ménages à faible revenu à faire face aux cas. du paludisme et consolider la planification familiale.

« Le gouvernement a commencé à s’enquérir du logiciel utilisé et nous travaillons donc avec certaines cliniques et dispensaires gouvernementaux au Kenya », a déclaré sa fondatrice Jessica Vernon à Al Jazeera.

Après avoir pris contact avec Famasi, qui a créé un logiciel de gestion des stocks pour suivre les stocks de médicaments dans les pharmacies partenaires, Omitogun s’approvisionne régulièrement. Ils sont accompagnés de rappels réguliers et d’un plan de livraison sur mesure aligné sur ses prescriptions.

Des lacunes trop grandes à combler

Cependant, certaines de ces startups rencontrent également des difficultés à se généraliser.

Des analystes comme Gitahi prédisent une réduction des financements en 2023 dans un contexte de ralentissement économique mondial. Certaines startups ont déjà subi des séries de licenciements pour réduire leurs coûts. En août dernier, la société londonienne Babylon Health, dont la plateforme intégrait l’intelligence artificielle, a déposé son bilan alors qu’elle était autrefois valorisée à près de 2 milliards de dollars. Il avait un partenariat avec le Rwanda pour y fournir des soins de santé primaires virtuels et comptait plus de 2,8 millions d’utilisateurs. En octobre dernier, la société nigériane de recherche en génomique 54gene a licencié 100 employés ; en septembre dernier, elle a commencé à mettre un terme à ses activités.

Mais le financement n’est pas le seul obstacle auquel ces startups sont confrontées. Selon les experts, le manque d’infrastructure Internet adéquate et la fragmentation des systèmes de santé signifient que les efforts de certaines startups restent inefficaces au-delà des grandes zones urbaines.

« Dans tous les pays, les infrastructures sont [still] manque », a déclaré Shittu. « Nairobi, Johannesburg et Lagos se développent toutes de manière isolée et le reste de l’Afrique n’est pas à la hauteur. »

Au-delà de cela, il y a également un retard dans l’adoption de politiques progressistes en raison des bureaucraties gouvernementales mais aussi de l’attitude des gens à l’égard des médicaments.

Et même si Omitogun affirme que Famasi l’a aidée à atténuer son stress et qu’elle se sent désormais mieux, tout le monde n’a pas adopté les nouvelles technologies. Les initiés du secteur affirment que beaucoup préfèrent continuer à considérer Dieu comme le médecin ultime – ou unique –, ou à consacrer leurs finances à répondre d’abord à d’autres besoins.

« Les Africains n’aiment pas prendre soin de leur santé jusqu’à ce qu’il y ait une urgence, alors ils commencent à chercher quelle pharmacie a le médicament et à quel médecin parler et nous devrons donc travailler très vite pour nous retrouver à de telles situations », a déclaré Ayoola, co-fondateur de Famasi.